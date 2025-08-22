Insólito hecho: detienen a sujeto que le ofreció marihuana a Carabineros en Concepción

Un insólito hecho delictual se registró en Concepción, donde un joven de 19 años con un extenso prontuario fue detenido tras ofrecer abiertamente marihuana a carabineros que se encontraban de civil en el sector. La detención ocurrió en las afueras del Instituto Virginio Gómez, donde el sujeto fue sorprendido por personal de la Patrulla Foco de Carabineros.

El mayor Jordan Escobar, de la Primera Comisaría, relató que el acusado gritaba “pititos, cabros, tengo pititos”, en referencia a la droga que portaba. Sin embargo, su plan se vio frustrado al ofrecer la droga a quienes, sin su conocimiento, eran policías encubiertos.

Al momento de su detención, el hombre portaba un banano con 18 gramos de cannabis distribuidos en 22 bolsas. La policía también confirmó que el detenido tiene un amplio historial criminal, con más de 60 detenciones, principalmente por delitos de microtráfico, lesiones y robos.

Además, se precisó que el joven ya contaba con una orden de arresto domiciliario total vigente, por lo que fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para su control de detención, enfrentando cargos por infracción a la Ley de Drogas.

(Imagen de referencia)