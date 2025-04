Gerente de empresa propietaria de buque investigado por naufragio en Coronel afirma que tripulación "no detectó" ningún impacto

Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar, empresa propietaria del buque "Cobra", investigado por el hundimiento de la lancha “Bruma”, que mantiene a sus a siete tripulantes desaparecidos, aseguró que la tripulación del pesquero no detectó ninguna colisión.

"La versión de ellos es que no detectaron, no vieron y no tuvieron ningún tipo de señal que hubiese sospechado, en algún momento, una embestida con otra embarcación", declaró.

Bajo ese contexto, aseguró que la embarcación "sale con todos sus equipos prendidos, tanto en la parte de radar y comunicación", descartando la hipótesis sobre que dichos equipos estuvieron apagados.

Además, agregó que "en la cubierta, o en el puente de mando de un de una embarcación mayor como esta, a lo menos van cuatro personas".

Cabe señalar que los 18 tripulantes del buque "Cobra" ya han declarado ante la Fiscalía Naval y la Fiscalía Civil.

PURANOTICIA