PDI y Fiscalía indagan el pago de horas extraordinarias en el municipio de Copiapó

La Municipalidad de Copiapó confirmó oficialmente el operativo realizado este viernes por la Fiscalía de Atacama y la PDI, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el pago de horas extraordinarias a funcionarios municipales. A través de un comunicado, la alcaldía aseguró que tiene una "total y completa disposición a entregar todos los antecedentes necesarios" para el esclarecimiento de los hechos.

La investigación, que busca determinar si ha habido un uso indebido de los recursos públicos, ha llevado a las autoridades a realizar una serie de diligencias en la sede municipal. Ante esto, la municipalidad se mostró respetuosa de la indagación, señalando que valoran el trabajo de los organismos competentes.

El municipio enfatizó su compromiso con la probidad y la transparencia, remarcando que es su deber "resguardar la confianza de la comunidad en el correcto ejercicio de la función pública". Finalmente, señalaron que no emitirán más comentarios sobre la investigación y que toda información oficial estará sujeta a lo que determine el Ministerio Público.

