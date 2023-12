En tensa sesión, Concejo de Nogales ratifica a Paola Moya como Administradora Municipal, pese a formalización y querella por cohecho

Momentos de suma tensión se vivieron en la última sesión del Concejo Municipal de Nogales, luego que la concejala María Francisca Bahamondes solicitara por escrito la remoción del cargo de la administradora municipal Paola Moya Córdova, quien actualmente se encuentra en calidad de formalizada y querellada por cohecho.

A la alta funcionaria municipal el Ministerio Público le imputó el delito de cohecho, luego de presuntamente recibir dinero de parte de Leonardo Guerra, un empresario local, con el objetivo de que su firma sea beneficiada en contratos con la casa edilicia; esto, mientras la mujer se desempeñaba como jefa de gabinete de la alcaldesa Margarita Osorio (independiente, pero cercana a Chile Vamos).

Pero la mujer –que tiene encima la medida cautelar de arraigo nacional– no sólo está bajo la mira de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, a cargo del fiscal Claudio Rebeco; sino que también fue objeto de una querella criminal por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a estos mismos hechos, los cuales habrían tenido lugar entre junio de 2018 y junio de 2020 en el Municipio de Nogales.

Cabe hacer presente que mediante la querella –la cual fue publicada oportunamente por por Puranoticia.cl– se informa respecto del dinero transferido por Leonardo Guerra a Paola Moya que hubo un depósito por $500.000 el 17 de enero de 2019; otro por $100.000 el 16 de septiembre de 2019; luego por $500.000 el 29 de mayo de 2020; y el último, por $126.000, efectuado el 29 de mayo del año 2020.

Pero a pesar de todos estos antecedentes, Puranoticia.cl pudo confirmar que Paola Moya Córdova sigue trabajando en la entidad edilicia que administra la alcaldesa Osorio, desempeñándose como Administradora Municipal, con un sueldo de $2.853.757, tal como lo indica la documentación obtenida desde el sitio de Transparencia. Además, se detectó que durante octubre de 2023 recibió otros $488.520 por realizar 40 horas de trabajo extraordinario diurno; sumando otros $347.134 por concepto de "viáticos".

PIDEN SU REMOCIÓN

Producto de todos estos hechos relatados, la concejala María Francisca Bahamondes (independiente, pero cercana al PPD) ingresó, a través de la Oficina de Partes, una carta solicitando a la alcaldesa Margarita Osorio que incluya en los puntos de la tabla del Concejo su solicitud para la "remoción de Paola Moya como Administradora Municipal, a raíz de los hechos presentados durante la última semana".

Cabe hacer presente que para materializar la destitución de un Administrador Municipal, puede ser mediante decisión del funcionario que la designó, en este caso la Alcaldesa de Nogales; o, por votación de los concejales, con un quórum de 2/3 de sus miembros, es decir, se requería de al menos cuatro votos para que Paola Moya dejara el Municipio.

Así fue como se procedió a votar la remoción de la Administradora, resultando con tres votos en contra, dos votos a favor y dos abstenciones, por lo que la cuestionada funcionaria Paola Moya podrá seguir cumpliendo funciones en la casa edilicia.

La concejala Bahamondes justificó su voto de apruebo señalando que "este no es un tema personal, acá no se habla de su persona, sino que su cargo como Administradora Municipal por todo lo que ha sucedido durante este tiempo, donde tampoco digo que sea culpable. Por eso apruebo".

Por su parte, la alcaldesa Margarita Osorio rechazó explicando que "yo lo he vivido, me han basureado, he estado encerrada casi un año, me quitaron mi libertad de ser Alcaldesa por tres meses. (...) Yo no voy a enlodar el nombre de nadie. Yo siempre voy a seguir respetando lo que las leyes dictan. Yo puedo tener mucha rabia con una persona, pero jamás la voy a seguir hundiendo, poniéndole la pata encima viendo que tiene una familia detrás, así que yo rechazo".

TENSIÓN AL MÁXIMO

Una vez rechazada la solicitud de remoción del cargo, la jefa comunal nogalina le dio la posibilidad a la administradora Paola Moya de exponer su caso, lo que elevó al máximo la tensión en el Concejo, pues la discusión subió exponencialmente de tono.

"Yo soy una persona extremadamente leal y yo sí lo voy a tomar a personal, y le voy a solicitar, Alcaldesa, que tenga estrictamente prohibido a los concejales, citarme para cualquier cosa para que yo pueda joderme a mis compañeros, porque la señora María Bahamondes en varias oportunidades me citó para yo poder exponer a la señora Roxana y a la gente de Dideco, porque le hacía campaña interna y a escondidas a la señora Leslie Pacheco", comenzó diciendo Paola Moya, quien fue interrumpida por la propia Alcaldesa, quien dijo irónicamente que "ahora son amigas", en relación a las ediles Bahamondes (Ind.-PPD) y Pacheco (UDI).

Esto desató el caos en la sesión del Concejo Municipal, con dimes y diretes de ambas partes, incluido otro comentario de la alcaldesa Pizarro, quien dijo que "ya sabemos quién es María porque nunca se calla... entonces te gusta tirar mierda a ti".

Luego retomó la palabra la Administradora Municipal, quien continuó indicando que "juré algún día jamás hablar del tema y lo haré sólo porque la maldad que se hace conmigo es superior a cualquier cosa: acá jamás se va a destituir a un Concejal por no destituirme a mí por los temas que estoy viviendo. Así que todo esto es algo que sí es personal. Yo voy a proteger a mi entorno. Y yo le pido perdón a Roxana, mi compañera, mi Dideco, por no haberle dicho todo esto".

Después los ánimos volvieron a caldearse, por lo que intervino una vez más la Alcaldesa, aunque lanzando más fuego a la hoguera: "María, tú defiendes a las feministas, a las mujeres, pero ¿te acuerdas cuando me trataste como el forro, o quieres que lo publique? Tenemos una concejala que defiende el feminismo, pero trata como el forro", dijo Pizarro, a lo que Bahamondes replicó diciendo que lo hace "cuando se merecen el respeto, porque usted tampoco respeta".

Todo este tenso momento terminó con la jefa comunal dando lectura del siguiente punto de la tabla del Concejo Municipal, aunque con la concejala Bahamondes visiblemente molesta por todo lo que había ocurrido; esto, mientras la confirmada en el cargo como administradora municipal, Paola Moya, se levantaba de su asiento para seguir cumpliendo con sus labores, a pesar de tener encima una serie de cuestionamientos, tanto del Ministerio Público como del Consejo de Defensa del Estado.

PURANOTICIA