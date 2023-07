Nuevo remezón a la administración de la alcaldesa Margarita Osorio en Nogales: Fiscalía pide formalizar a su ex jefa de gabinete

La administración municipal de la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio Pizarro (independiente, pero cercana a Chile Vamos), está nuevamente en la mira de la justicia; esto, luego que el Ministerio Público solicitara formalmente al Juzgado de Garantía de La Calera que formalice a Paola Moya Córdova, ex jefa de gabinete de la autoridad comunal, a quien se le acusa de ser la autora de delitos de cohecho.

Puranoticia.cl tuvo acceso al escrito donde el fiscal adjunto de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, Claudio Rebeco Muñoz, solicitó que se fije audiencia para formalizar investigación contra Paola Moya Córdova, "por la participación y responsabilidad que le cabe en calidad de autor, de conformidad al artículo 15 del Código Penal, en los delitos de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 248 inciso segundo Código Penal, cometidos en Nogales, entre junio de 2018 y junio de 2020, los cuales se encuentran en grado de desarrollo consumado".

SUPUESTO SOBORNO A JEFA DE GABINETE

El caso se remonta a junio del año 2018 y dice relación con supuestos sobornos que habría pagado Leonardo Guerra Herrera, representante legal de la empresa contratista L.G.H., a Paola Moya Córdova, la ex jefa de gabinete de la Alcaldesa de Nogales, con el propósito de adjudicarse un mayor número de licitaciones en el Municipio, otorgando servicio de aseo, transporte y mano de obra en esta comuna ubicada en la provincia de Quillota, al interior de la región de Valparaíso.

Por este motivo, el fiscal Rebeco también pide formalizar al segundo sujeto supuestamente involucrado en el delito: "Leonardo Guerra Herra, por la participación y responsabilidad que le cabe en calidad de autor, de conformidad al artículo 15 del Código Penal, en los delitos de soborno, previsto y sancionado en el artículo 250 inciso segundo Código Penal, cometidos en la comuna de Nogales, período junio 2018 y junio 2020, los cuales se encuentran en grado de desarrollo consumado".

El persecutor explicó que "los antecedentes van a ser entregados en la respectiva audiencia y básicamente se refiere a hechos acaecidos en el periodo comprendido entre el año 2018 y 2020, época en que doña Paola Moya ejercía funciones como jefa de gabinete de alcaldía y en un periodo determinado como directora subrogante del departamento de Salud de ese Municipio; y Leonardo Guerra, a través de la empresa LGH, que operaba como contratista de esa Municipalidad".

SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN

Lo ocurrido en Nogales salió a la luz pública en marzo del año 2021, luego que la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), de la Fiscalía de Valparaíso, iniciara una investigación en contra del círculo de hierro de la alcaldesa Margarita Osorio, debido a que la denuncia efectuada inicialmente ante la Contraloría Regional de Valparaíso era constitutiva de posibles delitos, motivo por el cual se remitieron antecedentes como correos electrónicos, transferencias bancarias y órdenes de compra.

La investigación del fiscal Rebeco apunta a que el contratista Leonardo Guerra habría sido quien realizó los depósitos a la cuenta bancaria personal de la ex jefa de gabinete de la Alcaldesa de Nogales, Paola Moya. Debido a estos hechos, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Valparaíso dio inicio a una serie de diligencias, incluso en el mismo Municipio, antecedentes que serán expuesto en la eventual audiencia de formalización de cargos que se realizaría en el Juzgado de Garantía de La Calera.

Importante es tener en cuenta que aún se habla de esta formalización en condicional debido a que la jueza Celeste Serrano Lagos pidió antes de resolver que se aclare el domicilio del requerido Leonardo Guerra, a fin de enviarle la notificación acerca de la solicitud emanada por Fiscalía y que dice relación con "fijar día y hora de audiencia de formalización de la investigación, citando a los imputados antes individualizados, a sus respectivos defensores y a los demás intervinientes en el proceso".

"SI ROBÉ FUE PARA DARLE COMIDA AL PUEBLO"

Cabe recordar que una vez enterada de esta investigación de la Fiscalía, la entonces candidata a la reelección, Margarita Osorio, explicó el pasado 24 de marzo de 2021 que "no faltan las personas que a una quieren ensuciarla porque estamos a dos semanas de una elección. Pero no me bajonean, no estoy ni ahí".

A ello agregó que "tengo las manos limpias, no le he robado un peso a nadie. Si demuestran lo contrario, a lo mejor robé, puede que digan que robé, puede que tengan documentos de que haya robado, porque supuestamente yo robé, por algo hicieron la noticia. Pero por último, si robé fue para darle comida al pueblo en los momentos difíciles que estamos viviendo. Así de sincera".

En su oportunidad también afirmó que "no tengo nada que temer" y que "los que quieren pensar que me van a hundir en esta campaña, perdón... pero no me cortan las manos. Mi gente me conoce y sabe que soy una persona muy trabajadora, así que solamente en los tribunales tendremos que vernos".

CAUSA POR ESTAFA

Esta investigación a la administración municipal de la alcaldesa Margarita Osorio no es la única que ha llevado a cabo la Fiscalía. De hecho, la máxima autoridad de Nogales dejó de ser por algunos meses la jefa comunal por encontrarse cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario, en relación a una causa por el delito de estafas reiteradas en contra de alrededor de 450 familias de la comuna de Cabildo.

La Unidad Regional Anticorrupción (Urac) relató en la audiencia de formalización que la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio; la ex concejala de Cabildo, Juana Isabel Zamora; y el arquitecto Mauricio Torres; le ofrecieron a las 450 familias la posibilidad de participar de un proyecto social-habitacional, fingiendo seguir el proceso regular para el desarrollo de un proyecto inmobiliario que nunca fue ejecutado. Así fue cobraron diversas sumas de dinero por trámites que no tienen costo alguno.

El modus operandi de los tres imputados en esta causa fue "utilizar siempre un lenguaje técnico" para convencer a los miembros de los tres comités de Cabildo. Así les dieron a los afectados explicaciones falsas sobre la tardanza en la tramitación del cambio de uso de suelo y los proyectos de Agua Potable Rural (APR).

Por este hecho, Margarita Osorio fue dejada en arresto domiciliario total, hasta que en marzo de este año le rebajaron la medida cautelar a arresto nocturno parcial y firma quincenal. No obstante, en enero de 2023 dejó de ser la Alcaldesa de Nogales, debido a la incompatibilidad que detectó la Controlaría entre el ejercicio de su cargo y la medida cautelar de arresto domiciliario total. En su reemplazo, el Concejo Municipal de Nogales eligió a Leslie Pacheco (Ind.-UDI). Dos meses más tarde, Osorio volvió en gloria y majestad a su puesto.

PURANOTICIA