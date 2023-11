El detalle de las cartas que empresa envió al Servicio de Salud y que hicieron tambalear la construcción del Hospital Marga Marga

El año 2013, durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera, se instaló la primera piedra de lo que sería el Hospital Provincial Marga Marga, un nuevo y moderno centro médico que daría cobertura de salud a medio millón de habitantes de las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache.

10 años han pasado desde aquello y, aunque con reiterados dolores de cabeza, el proyecto ha continuado su marcha, llevando actualmente un avance del 75% en sus obras, según reconocieron desde el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) en una visita inspectiva realizada a los trabajos en Villa Alemana.

Pero por más que las obras continúen su tranco, lo cierto es que la iniciativa aún está sorteando serios inconvenientes, pues una millonaria deuda de parte del SSVQ con la empresa constructora, Acciona, hizo que la firma de capitales españoles enviara sendas misivas a la entidad asistencial advirtiéndoles inclusive que el no pago de estos $4.800 millones podría derivar en el fin anticipado del contrato.

No obstante, esta seria discrepancia logró ser atenuada por el Servicio de Salud, que acordó con Acciona iniciar una mesa de trabajo, bajo el compromiso de regularizar los estados de pago pendientes, situación que de cierta forma permite volver a asegurar la materialización del tan ansiado Hospital Provincial Marga Marga.

"TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO"

Puranoticia.cl tuvo acceso a las dos cartas que la empresa Acciona envió al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, en las que les advertía de la millonaria que mantenían, entre otras situaciones que, de no regularse, podrían significar el fin del contrato.

La primera, con fecha 16 de octubre, la firma de capitales españoles pedía respuestas sobre una compensación por "mayores costos del contrato por efectos de la pandemia y el alza internacional de los precios de materiales y servicios" y también una compensación por "mayores costos por la pandemia y las nuevas medidas, términos, condiciones y exigencias contractuales impuestas por la Autoridad Sanitaria".

Esta solicitud no ha sido respondida por el SSVQ, a lo que agregaron que "aún no se ha materializado" el mecanismo de actualización de precios que anunció el Ministerio de Salud, por lo que Acciona advirtió que todo ello "está dificultando seriamente la continuidad del proyecto" del Hospital Provincial Marga Marga.

"Esta situación se ve agravada por el retraso que está existiendo en los pagos y en la lenta aprobación de varios temas importantes por parte del Servicio, que no se ha producido por causas no imputables al contratista, por lo que ponemos en su conocimiento que estos incumplimientos del Servicio están impidiendo la continuidad normal del proyecto, razón por la cual, de no corregirse, se debería explorar la posibilidad de poner término anticipado al contrato de común acuerdo entre las partes", señalaron en la primera carta dirigida al SSVQ.

MILLONARIA DEUDA

En la segunda carta, con fecha 31 de octubre, Acciona solicitó al Servicio de Salud que disponga de las medidas administrativas y presupuestarias para que puedan "pagar a la brevedad las facturas pendientes" asociadas a trabajos ejecutados entre julio y septiembre de 2023, cuyos estados de pago fueron visados por la Inspección Técnica de Obra, de acuerdo a las bases administrativas que rigen el contrato.

Estas hacen presente que "de no ocurrir un pronto pago, se está generando una situación compleja que puede afectar el normal desarrollo de las obras, pudiendo verse comprometidos seriamente los plazos contractuales establecidos para la puesta en marcha del futuro Hospital", según indicó la empresa.

De igual forma, indican que "el pago atrasado, por parte del Servicio, de diversas facturas entre los meses de junio de 2021 y octubre de 2023, ha generado una serie de intereses y comisiones, así como actualización monetaria por IPC, los cuales deberán ser cancelados por ese Servicio de Salud".

En relación a los servicios prestados y no facturados, la constructora indicó que "diversos pronunciamientos del órgano contralor también han establecido que el Servicio de Salud, una vez que constate que las obras han sido efectivamente ejecutadas, debe pagar por ellas, arbitrando las medidas que estime pertinentes para efectuar la pertinente actualización monetaria de la propuesta del rubro entre la fecha en que las obras se ejecutaron y la fecha en que efectivamente fueren pagadas".

ACUERDO ENTRE LAS PARTES

La millonaria deuda que mantiene el Servicio de Salud con Acciona motivó que el diputado e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino, oficiara al SSVQ para que le informen de los estados de pago, las razones del retraso de los mismos y conocer las acciones que se están adoptando para regularizar en el más breve plazo esta deuda que supera los $4.800 millones.

"Una cuestión que nos preocupa mucho es el presupuesto y el pago de los recursos a la empresa constructora, porque una obra de este tamaño no se puede detener y debe estar a disposición de la comunidad de la provincia de Marga Marga en el más breve plazo posible. Eso implica gestión del SSVQ, que en estos momentos debe más de $4.000 millones a la empresa constructora, lo que está poniendo en riesgo la continuidad de una obra que es anhelada por cada uno de los habitantes de la provincia de Marga Marga", señaló el parlamentario del Partido Radical.

Bajo este contexto, desde el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota salieron a explicar, a través de la directora Andrea Quiero, que el proyecto "no está en cuestionamiento" y que el Presupuesto Sectorial de Inversiones 2023 tiene previsto los recursos necesarios para responder a las obligaciones de las obras civiles del Hospital Marga Marga.

"Estamos disponibles para responder preguntas y proporcionar información. Trabajamos en estrecha colaboración con la empresa para cancelar todos los estados de pago del presente año, y estos pagos ocurrirán durante los primeros días de diciembre", señaló la mandamás del SSVQ tras visitar la construcción.

Quiero destacó la "rigurosidad con la que actúa nuestro Servicio de Salud en el uso de los recursos públicos, provenientes de nuestros impuestos. Nuestra solicitud de fondos se realiza a través del Ministerio de Salud; el Ministerio de Desarrollo Social, cuando corresponde; y el Ministerio de Hacienda, quien autoriza el uso de los recursos y realiza las transferencias de fondos correspondientes, y todos los procesos anteriores garantizan la ejecución y continuación de las obras del proyecto".

MESA DE TRABAJO

Es así como se logró un acuerdo entre el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota y la empresa Acciona, consistente en un pago que se materializó y otro que se va a hacer efectivo durante el mes de diciembre.

Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones de Acciona, quienes enviaron una declaración por escrito, señalando que las partes "han conformado una mesa de trabajo, con el compromiso de regularizar los estados de pago pendientes durante este mes de noviembre y alcanzar un acuerdo en lo que resta de este año con el Ministerio de Desarrollo Social".

De esta manera –continuaron– se logrará que el proyecto "pueda actualizar sus costos por las medidas que la Autoridad Sanitaria dispuso en su oportunidad por la pandemia y el alza internacional de los costos de materiales de construcción".

Como se logra apreciar a través de las cartas enviadas por la empresa y el posterior acuerdo con el Servicio de Salud, el proyecto ha sorteado con aparente éxito uno de los tantos inconvenientes presentados, pero que no parece ser último, pues una de las grandes incertidumbres que se mantienen dice relación con las obras viales complementarias en calle El Abanderado, trabajos que evitarán el colapso en uno de los accesos del futuro Hospital Provincial Marga Marga y que, hasta el momento, poco y nada se sabe al respecto pues, por un lado, Acciona indicó en agosto a Puranoticia.cl que "no está definida la inversión aún, ya que recién se están realizando los estudios"; y por el otro, el Servicio de Salud que no responde a las solicitudes efectuadas por este medio, aferrándose a una resolución del año pasado, la cual estableció que "el contratista deberá ejecutar la pavimentación de la calle El Abanderado".

PURANOTICIA