Región de Valparaíso en alerta por posible suspensión de obras del Hospital Marga Marga: rechazo al reajuste complicaría terminar su construcción

Sumado a las graves consecuencias sanitarias, la pandemia del Covid-19 trajo consigo un encarecimiento en las herramientas y materiales de construcción, cuestión que ha significado serios problemas en importantes obras que se tenían contempladas para el país, como es el caso de los hospitales comprometidos con anterioridad.

Bajo este contexto, se informó que son dos los proyectos que actualmente están en peligro de paralizar sus obras de construcción: el Hospital Provincial Marga Marga, en la región de Valparaíso; y el Hospital de Linares, en la región del Maule.

Con el incremento del precio de los materiales de construcción, hubo un aumento en el precio de las obras que está construyendo el Estado, motivo por el cual se dio inicio a un trabajo que incluye a los ministerios de Obras Públicas (MOP) y al de Salud (Minsal), con el objeto de superar los problemas y darle continuidad a estas obras.

Así es como se logra un acuerdo de palabra para efectuar un «reajuste polinómico», vale decir, una corrección monetaria que se utiliza en este rubro económico para reflejar la variación efectiva que experimentan los costos de construcción, y que consiste en los valores de los ítems publicados, ponderados por coeficientes que dependen de la composición de insumos de cada uno de los contratos respectivos. Dicho reajuste se aplicaría tanto para las obras que construye el Ministerio de Obras Públicas, tal como es el caso del Hospital Provincial de Marga Marga, pero también se aplicaría en las obras de construcción que lidera el Ministerio de Salud.

Pero lo que parecía ser la solución perfecta para salir del paso, un llamado telefónico del Minsal alertó al diputado Andrés Celis, integrante de la Comisión de Salud, quien explica a Puranoticia.cl que "me dicen que el Ministerio de Desarrollo Social lo había rechazado (el reajuste) para seis hospitales. Luego llamo al ministro Jackson y dijo que lo vería. Lo he expuesto dos veces en Comisión de Salud, donde en la última, el Subsecretario de Redes Asistenciales dio su palabra que esto se iba a arreglar y que esto se iba a construir, pero hasta el día de hoy no hay ningún reajuste que sea el mismo de Obras Públicas, sino que es un reajuste mínimo".

De esta manera, de los seis hospitales a los cuales se les rechazó la estrategia del «reajuste polinómico», dos corren serio peligro de tener que paralizar sus obras de construcción: el Hospital Provincial de Marga Marga y el Hospital de Linares. Los otros, en tanto, son el Hospital de Melipilla (región Metropolitana), el Complejo Hospitalario Provincial de Ñuble (región de Ñuble), el Hospital de Queilén (región de los Lagos) y el Hospital de Ancud (Los Lagos).

Cabe hacer presente que en un 50% avanzan las obras de ejecución del Hospital Provincial Marga Marga, el cual forma parte del Plan de Inversiones del Gobierno (por $152.825 millones, provenientes del Ministerio de Salud) y que tiene contemplado comenzar a poner en marcha durante el primer semestre del 2025, aunque dichos planes darían un drástico giro en caso de que el Ministerio de Desarrollo Social no revierta el rechazo al reajuste propuesto, significando un gran revés para los vecinos de Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache.

El futuro recinto médico emplazado en la comuna de Villa Alemana contará con 282 camas, tanto básicas como medias y críticas, y beneficiará a medio millón de usuarios. Además, incrementa en un 400% la capacidad de camas críticas y 67% las camas básicas y medias en comparación a la capacidad actual en la zona. También dispondrá de 51 boxes de atención, 9 pabellones quirúrgicos y 3 salas de parto integral; 30 salas de procedimientos, además de 15 puestos de diálisis, Unidad de Hospitalización Domiciliaria y de Medicina Ambulatoria, entre otras unidades clínicas.

El hospital contará también con 9 pabellones, 3 salas de parto integral, 32 boxes médicos, 19 boxes de otros profesionales, 24 boxes de procedimientos, 14 boxes de la Unidad de Emergencia, 15 cupos para diálisis, 8 boxes odontológicos, 12 camas UCI adultos, 24 camas UTI adultos, 6 camas UTI Infantil, 8 camas UTI neonatología, 166 camas de hospitalización adulto, 28 camas de hospitalización infantil, y 23 camas hospitalización mujer. La infraestructura, en tanto, se distribuye en 55.437 metros cuadrados de recinto hospitalario y 19.680 metros cuadrados de superficie destinada a estacionamientos, áreas técnicas y helipuerto, con 75.119 m2.

