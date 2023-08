Calle El Abanderado: La nueva crisis que deja en total incertidumbre el futuro del Hospital Provincial Marga Marga

Cerca de medio millón de personas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué serán las beneficiadas con la futura puesta en marcha del Hospital Provincial Marga Marga, megaobra que fue adjudicada en diciembre del año 2017 a la empresa de capitales españoles Acciona Construcción S.A. Agencia en Chile, y que actualmente está bajo un manto de dudas debido a la falta de acuerdos para el reajuste económico tras el encarecimiento de materiales por diversos factores, entre ellos la pandemia.

«Diseño y Construcción Hospital Marga Marga» llevaba por nombre la licitación que adjudicó el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), por un monto igual o superior a 5.000 UTM ($234.860.000.000 al valor de la Unidad Tributaria Mensual de diciembre de 2017) por un proyecto que resulta clave para el Ministerio de Salud en la región de Valparaíso, que sumaría tres grandes obras en dicha red asistencial, además del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y el Biprovincial Quillota - Petorca.

Su materialización considera una superficie construida de 75.117 metros cuadrados, que corresponde a 55.437 del recinto hospitalario y 19.680 en obras complementarias como estacionamientos, áreas técnicas y helipuerto, para un centro asistencial de seis hectáreas que estará dispuesto en la comuna de Villa Alemana, precisamente entre la autopista Troncal Sur, la avenida Marga Marga y la calle El Abanderado, esta última que ha significado una gran piedra de tope para el megaproyecto en la provincia.

CALLE EL ABANDERADO

El Hospital Provincial Marga Marga, que tendrá una capacidad de 282 camas y dará atención hospitalaria (cerrada) y ambulatoria (abierta), no ha estado exento de complicaciones. De hecho, fue la presión ejercida por el entonces alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres; y de la gobernadora de la época María Carolina Corti; entre otras autoridades, las que hicieron posible que la megaobra siguiera adelante, la cual fue resistida en su momento por el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien pretendía rescindirle el contrato a Acciona por no generarle confianza.

Teniendo en consideración que se trata de una megaobra, el proyecto requiere de diversas medidas de mitigación, tal como lo indica el Estudio de Impacto sobre Sistema de Transporte Urbano (EISTU), presentado por el Servicio de Salud el año 2014, y donde la calle El Abanderado juega un papel relevante. Y es que sin las obras viales en dicha arteria, el Hospital Provincial Marga Marga no contaría con uno de sus accesos principales, lo que causaría un verdadero colapso en el acceso oriente.

Tal como lo indicara en su momento Puranoticia.cl a través de una nota sobre esta calle, vale hacer presente que el EISTU permite demostrar la factibilidad que tiene la instalación de una determinada actividad desde la perspectiva del sistema de transporte en la zona donde ésta se emplazará, por lo que se trata de un antecedente necesario para la obtención de un permiso de construcción.

Y es que el objetivo primordial de calle El Abanderado es generar la conectividad necesaria para permitir el acceso de toda la población proveniente desde el sector poniente del edificio, evitando así el mencionado colapso de la zona oriente (avenida Marga Marga), la vía de acceso principal al futuro hospital, desde el Troncal Sur. Pero además, la obra vial que debe ejecutar Acciona Construcción S.A. asegura la continuidad del circuito vial hacia el futuro recinto, mejorando las accesibilidades y conexiones.

¿LAVADO DE MANOS?

El 9 de enero de 2018 el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota firmó el contrato con Acciona Construcción S.A., Agencia en Chile, el cual fue aprobado por Resolución Exenta Nº 137 del día siguiente, dando paso a la etapa de ejecución. No obstante, el 3 de septiembre de 2020 la empresa a cargo de edificar el proyecto informa que según el alcance del contrato celebrado, no se comprendería la ejecución de la pavimentación exterior, por tanto no pavimentaría la calle El Abanderado.

Esta propuesta fue abordada por la Inspección Técnica, mediante Memorándum N° E 088/2020, de octubre del 2020, indicando que los antecedentes de la licitación dejan establecido que tanto la vialidad interior como exterior forman parte del proyecto y, por lo tanto, del alcance del contrato y de la oferta de Acciona Construcción S.A., descartando cualquier interpretación o discrepancia con dicha arteria, que es una de las partidas de pavimentación aprobada en oficio Ordinario N°185/5891, de agosto de 2019.

Ante esto, Acciona remitió a la Inspección Técnica una carta en la que recuerda el oficio de 2014 de la Seremi de Transporte que aprueba el Estudio de Impacto sobre Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y que sostiene que el titular del proyecto debe hacer efectivas las medidas de mitigación propuestas en el estudio y que se encuentran detalladas en el Informe de Factibilidad Técnica, el cual diferencia dos etapas distintas del proyecto del Hospital Marga Marga: una etapa de construcción y una etapa de operación.

En ese sentido, exponen que durante la etapa de construcción se consideran una serie de obligaciones y medidas, entre las que –afirma Acciona– no se incluyen ni la ejecución de la pista sur de la calzada de calle El Abanderado ni la prolongación de dicha calle hasta conectarse con calle Marga Marga. Por el contrario, indican que las medidas consideradas se ciñen a todo lo vinculado al tránsito vehicular de camiones, reposición de pavimentos dañados, plan de implementación de señalización, etcétera.

Tras revisar los antecedentes expuestos, el SSVQ decidió en junio de 2022 rechazar la solicitud interpuesta por Acciona Construcción S.A., Agencia en Chile, respecto a la controversia por la construcción de la calle El Abanderado, resolviendo que "en razón del análisis de los informes, antecedentes del proyecto y las Bases Administrativas, el contratista deberá ejecutar la pavimentación de la calle El Abanderado para el proyecto «Diseño y Construcción del Hospital Marga Marga»".

También se estableció que la construcción de la calle El Abanderado no reviste un costo adicional respecto a la oferta del contratista para el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota en su calidad de mandante, por ende, será a cargo y costo de Acciona Construcción S.A., Agencia en Chile, conforme a las Bases Administrativas.

AUMENTA LA INCERTIDUMBRE

En base a esta controversia y teniendo en consideración la importancia que revisten las obras en calle El Abanderado para el Hospital Marga Marga, Puranoticia.cl tomó contacto con Acciona Construcción S.A. para conocer su postura frente a esta iniciativa. Tras hacer las consultas, desde la firma con capitales españoles sólo señalaron que "no está definida la inversión aún, puesto que recién se están realizando los estudios".

Como se trata de una obra vial, Puranoticia.cl también tomó contacto con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, donde su director, Rodrigo Uribe, explicó que "específicamente respecto a las vías ubicadas en el Bien Nacional de Uso Público, en las afueras del recinto hospitalario, Serviu ha revisado y aprobado el proyecto de pavimentación de calle El Abanderado, entre las calles Marga Marga y Santa Sara, proyecto que contempla la construcción de calzada y aceras".

El jefe del Serviu Valparaíso complementó su respuesta indicando que "el Servicio de Salud (Viña del Mar - Quillota), a través del proyecto, se ha comprometido con la comunidad a dotar la vía de iluminación. Una vez que se ejecuten las obras, estas deben ser recepcionadas por nuestro Servicio, de acuerdo a la normativa vigente".

El ciclo de preguntas de Puranoticia.cl se cerró con el propio SSVQ, que respondió por escrito manifestando que "la vialidad exterior forma parte del proyecto de construcción del Hospital Provincial Marga Marga y, por lo tanto, es parte del alcance del contrato de adjudicación pública con la empresa ejecutante".

Respecto a la fecha de ejecución de estas obras de vialidad, estimaron desde el Servicio de Salud que, "una vez iniciado el soterramiento de las instalaciones eléctricas para la iluminación de la vía, secuencialmente, debiera concretarse la ejecución de la pavimentación de la calle El Abanderado".

Cabe hacer presente que de acuerdo a la programación de las obras del proyecto de construcción del Hospital Provincial Marga Marga, la etapa de soterramiento de las instalaciones eléctricas, se estima, ocurrirá durante el tercer trimestre del presente año, con una duración aproximada de seis meses.

Por último, respecto al monto de las obras en calle El Abanderado, el SSVQ comentó que "este dato debería ser consultado a la empresa a cargo, ya que son quienes ejecutarán estas obras, en el marco del contrato de adjudicación vigente".

De esta manera, lo único que queda claro en todo este entramado es que la empresa Acciona Construcción S.A. no cuantifica la calle, aunque el contrato es claro respecto a que son ellos quienes deben construirla, tal como lo reafirma la resolución del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota ya mencionada que, además, confirma que las obras en calle El Abanderado no revisten costo adicional respecto a la oferta del contratista. Esto sólo deja sobre un manto de dudas la realización de esta relevante obra vial, ya que la empresa que se ganó la licitación y que debe edificar el Hospital Provincial Marga Marga, no tiene la certeza de aspectos tan sencillos como los plazos para materializarla y, sobre todo, cuánto costará. Esto, a su vez, permite pensar que podrían solicitar más dinero por la calle, poniendo aún más trabas a este proyecto que está enfrentando una serie crisis, incluida la posible paralización de obras.

