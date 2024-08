Diputados de Valparaíso se muestran a favor de elecciones en dos días, a excepción de los republicanos que criticaron esta "pésima idea"

La Cámara de Diputados aprobó este martes 13 de agosto las observaciones realizadas por el Presidente Gabriel Boric al proyecto de ley que buscaba modificar la reforma electoral y, de esta manera, realizar en dos días las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, entre el 26 y el 27 de octubre.

Y es que a pesar de que durante la discusión en la Sala de la Cámara Baja se vivieron momentos con serios cuestionamientos al proyecto de La Moneda, finalmente la iniciativa presidencial fue visada con 138 votos a favor, dos en contra (Jaime Araya [Ind.-PPD] y Félix González [Ecologista Verde]) y cero abstenciones.

Cabe hacer presente que además se aprobó una observación que indica que habrá una sanción económica de 0,5 UTM (equivalente a 33.000 pesos) por no sufragar. Asimismo, el veto presidencial aprobado realiza un ajuste al aporte en las campañas y establece que sólo el domingo 27 de octubre será feriado irrenunciable, no así el sábado.

En base a todas estas modificaciones, Puranoticia.cl conversó con algunos diputados de la región de Valparaíso, tanto del Distrito 6 como del Distrito 7, quienes mostraron sus diversas posturas frente a la decisión adoptada por la Cámara este martes.

A favor de la misma se mostró, por ejemplo, la diputada Carolina Marzán (PPD), quien señaló que "tenemos que pensar que la movilidad de las personas con discapacidad, adultas mayores, autistas, tienen el derecho ciudadano al voto y deben contar con las condiciones y el tiempo necesario para ir a sufragar. No basta con que tengan una atención preferencial, porque esto genera un alto estrés. Hay que pensar que las personas mayores, sobre todo, son de una alta conciencia cívica y le dan un alto valor al voto. Ellos tienen instalada su participación como un deber ciudadano".

La representante del Distrito 6 dijo que "el voto en dos días es la mejor opción. Ya se hizo una vez, en pandemia, y Chile cuenta con sistema electoral ordenado y transparente. A mi me parece que no tendría por qué ponerse en riesgo el rema de las urnas, van a estar resguardadas tal como se hizo en pandemia. Creo que en dos dias es más factible planificarse, además con un sólo día irrenunciable, por lo que no afectará al comercio. Lo que hay son más posibilidades de organizarse para ir a votar".

Por el lado de la oposición, quien sí se mostró a favor de la instancia fue el diputado Andrés Celis, quien sostuvo que "esto sí me parece una buena medida, políticamente correcta y, además, necesaria por la cantidad de votos. Es cosa de pensar en el número de candidatos a Concejal que existen en Viña del Mar. También es muy importante que la mayor cantidad de gente pueda tener el tiempo para ir votar y, en ese sentido, estoy bastante conforme. Es lo que tenía que pasar".

Volviendo al oficialismo, el diputado Tomás Lagomarsino expuso que "creo que en el contexto de que van a haber cuatro papeletas: la primera de ellas de Gobernador Regional; la segunda de Cores, donde van a haber muchos candidatos; la tercera, de Alcalde, donde van a haber muchos candidatos en algunas comunas; y finalmente, la de Concejales, donde va a ser desproporcionado, en contexto de que en comunas donde se eligen 10 concejales pueden haber hasta 100 candidatos. Entonces me parece que es una buena medida que en esta elección sea en dos días".

El parlamentario del Partido Radical destacó las votaciones a dos días, "a diferencia, probablemente, de la elección del próximo año 2025, en la cual exclusivamente va a estar la papeleta Presidencial, que son menos nombres; así como la de Senadores en las regiones que corresponda; y la de Diputados, por cierto, que generalmente son mucho menos nombres que las de concejales y consejeros regionales".

Luego, el diputado Tomás de Rementería, señaló a Puranoticia.cl que "es una buena noticia que se haya aceptado la petición del Servicio Electoral de una votación en dos días, lo que permite la realización de elecciones de forma más clara que la que podía haber realizado con la otra normativa. Y creo que es veto del Gobierno es un aporte que deja una multa de forma equilibrada a la sanción paraa no ir a votar, así que creo que ha sido un éxito el trabajo del ministro Elizalde en este tema".

No obstante a lo afirmado por estos cuatro parlamentarios, quienes sí se mostraron abiertamente contrarios a lo decidido fueron los diputados del Partido Republicano, Chiara Barchiesi (Distrito 6) y Luis Sánchez (Distrito 7). La primera señaló que "vemos a una izquierda ideológica que busca hacer modificaciones al sistema electoral a última hora (...) para buscar resultados marginalmente mejor o supuestamente mejor. La izquierda ideológica hizo todo un espectáculo de discriminar entre ciudadanos y electores, de intentar en su momento que aunque el voto sea obligatorio no tenga multa para que realmente no sea obligatorio porque al parecer no les convenía".

La legisladora también comentó que "el voto es un derecho, pero también es un deber. Por eso es que hoy votamos por el voto obligatorio, con multa y lamentamos la modificación que hubo de que el domingo sea feriado irrenunciable, porque es un tremendo perjuicio para emprendedores y pymes. Si la votación es en dos días no tiene sentido que el domingo sea feriado irrenunciable. Nosotros vamos a velar por la transparencia del proceso y no nos parecen bien los cambios de última hora. Hace dos semanas que estamos viendo un vergonzoso fraude electoral en Venezuela y lo que debemos hacer aquí es transparentar aún más las votaciones y no confundirlas, como lo está haciendo el Gobierno del Presidente Boric".

Por su parte, el diputado Sánchez comentó a Puranoticia.cl que "es una pésima idea que va a tensionar mucho a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros que hoy ya están sobreexigidos, con dos estados de excepción, control fronterizo en el norte y, además, una delincuencia descontrolada. Tener a todos nuestros Carabineros y militares volcados ese fin de semana a los locales de votación representa un peligro gigante para la seguridad pública. Espero que no vivamos hechos graves de violencia o delincuencia ese fin de semana, porque de ocurrir el Gobierno tendrá que dar la cara".

