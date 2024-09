Diputada Bello propone carta del Frente Amplio ante irrupción de Bachelet y Tohá: “Winter es un liderazgo presidenciable”

La diputada por el distrito 6 Francisca Bello (Frente Amplio) tiene dos meses de convertirse en madre de una niña, y pese a que está con licencia por su postnatal, sigue pendiente de lo que ocurre en la región de Valparaíso, en el país y en su partido, el cual recientemente cambió notoriamente tras la fusión de tiendas del entonces conglomerado homónimo.

Hoy, desde su hogar y al teléfono, cuenta a Puranoticia.cl su análisis de lo que ocurre en política, de las críticas al gobierno y a su partido por el caso Convenios; de qué realmente ocurre en la zona con las investigaciones en curso que involucran al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, a la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y al candidato a alcalde por Limache, Sebastián Balbontín; y pone un nombre sobre la mesa para ser carta presidenciable para primarias del oficialismo el próximo año: Gonzalo Winter.

Hay que recordar que en las elecciones de comité central para el recientemente formado partido Frente Amplio se enfrentaban cinco listas lideras por nombres como Gonzalo Winter, Giorgio Jackson, Gael Yeomans, Antonia Orellana y Claudia Mix, y que el grupo del diputado Winter, Juntos Seguimos, se alzó como el gran ganador del proceso con más de 4.600 votos, de los cuales 1.776 pertenecen al propio parlamentario, transformándose en el candidato con mejor resultado para integrar el comité central. Aunque hasta abril el parlamentario decía no a ser candidato presidencial, todo se podría revisar pasadas las elecciones de octubre.

Pero, además, cuenta cómo ha sido este proceso de embarazo y el cambio de vida posterior al nacimiento de su hija, y qué le parecen las críticas a los embarazos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

“Ha sido un poquito caótico, bonito, pero caótico, porque yo represento 26 comunas, y bueno, llevamos 111 concejales, candidatos a concejales, y tenía que ir a sacarme fotos, ir a apoyar a las campañas”, cuenta sobre estos días post parto y en las primeras semanas de su niña. “Entonces estamos ahí en una situación de harto ajetreo, más intentando compatibilizar esto que es la maternidad, y que no es un desafío mío solamente, sino es un desafío histórico de las mujeres. Cómo compatibilizar la vida laboral con la vida familiar también, sin dejar de lado los procesos de crecimiento, de aprendizaje de los niños y niñas. Es un desafío que viven muchas mujeres que intentan sobrellevar su carrera profesional con la maternidad. Es un desafío difícil, y ahí el Estado, y en general Chile en su conjunto, tiene que ir generando mejores políticas para que la conciliación de la vida laboral ÿ no sea una tortura para las mujeres, implica también a los padres, que ellos estén presentes. Y ahí, por supuesto, por ejemplo, el teletrabajo es una herramienta muy importante para las mujeres que quieren conciliar de mejor manera la vida laboral y familiar.

-¿Qué le pareció la crítica que hizo el exministro de Salud, Jaime Mañalich, a la diputada Karol Cariola y a la ministra Camila Vallejo, por sus recientes embarazos?

Siempre es una buena noticia que una mujer haya decidido ser madre. Y ese es el caso también de la ministra Vallejo y de la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Karol Cariola. Hay una decisión, ellas lo han planteado así, de ser madre. Y nosotras que somos feministas hemos abogado porque la maternidad sea deseada y no sea una imposición. Ahora, frente a las opiniones del ex ministro de Salud, es como lo que sucede en la vida cotidiana. Finalmente las mujeres somos criticadas por no ser madres, por ser madres, por cuándo somos madres. Y tiene que ver con una cuestión bastante arraigada que es el patriarcado, que es el machismo, que frente a la decisión soberana de una mujer siempre hay una opinión, una opinión bastante irrespetuosa, creo yo, respecto a una decisión personal entre las ministras y su pareja. Creo yo que el exministro ha traspasado todos los límites de ser comentarista de política al inmiscuirse en la vida privada de tanto la presidenta de la Cámara como de la ministra Vallejo, y finalmente lo que habla es de que ve en la decisión de ser madre un cálculo político. Y yo creo que eso es lo más bajo que podemos caer en política. Nosotras desde la bancada feminista y las diputadas de la bancada feminista le dimos todo el apoyo a Karol Cariola, porque efectivamente esta es una decisión que no es fácil, es compleja, porque nosotros trabajamos en política, no trabajamos en un hospital o en una oficina. La vida de los diputados y las diputadas es ir entre Valparaíso y nuestros distritos, que tiene que ver con viajar harto, viajar harto y cómo compatibilizamos, como te mencionaba anteriormente, la vida laboral y familiar es bastante difícil, pero también tenemos todas una red de apoyo y sobre todo la posibilidad de poder ir teniendo a nuestros hijos con el mejor cuidado posible. Entonces yo ahí creo que hay una imprudencia y sobre todo una opinión que habla más del exministro que de la diputada y de la ministra, o sea, ¿quién va a hacer un cálculo político para embarazarse? Se nota que él nunca se ha embarazado. La situación son nueve meses en donde pones a disposición tu cuerpo para el crecimiento de un niño a una niña y luego, bueno, el puerperio (la etapa que comienza para la mujer inmediatamente después del nacimiento). Es un proceso bastante complejo, hermoso, pero complejo a la vez. Entonces creo que hay una falta de conocimiento y desconexión con lo que es la maternidad, lo que es bastante brutal para un ex ministro de Salud.

-¿Le molesta que venga justamente de un exMinistro de Salud?

Es que está desconociendo un proceso que es bastante difícil. Hay mejores embarazos que otros, pero todos sabemos que, por ejemplo, el primer trimestre es un trimestre difícil porque se está anidando un huevito. Luego, el segundo trimestre tienes mucho ánimo, pero ya llegas al tercero y estás súper gorda, con los pies hinchados y ya estás preparando tu cuerpo para parir. Entonces, es un proceso biológico que es complejo en la medida en que hay que coincidir con toda la vida y sobre todo en una sociedad que te juzga siempre por no ser madre, por ser madre, por cuándo ser madre. Finalmente la mujer está en el escrutinio público siempre, y eso es la verdad.

-¿Cómo ha sido este proceso para usted?

Mira, yo tuve un muy buen embarazo, estoy muy agradecida. Me pude atender con una ginecóloga muy buena que es del hospital de San Felipe. Decidí tener a mi hija también en el hospital de San Felipe porque tengo un arraigo profundo con esta ciudad.

-¿Ya tiene todo planificado para cómo regresar?

Estamos en esto, planificándonos para poder regresar con todo lo que es el trabajo legislativo. Yo lo que no he dejado es el trabajo de representación y gracias a mi equipo fabuloso que tengo, no hemos dejado el trabajo de fiscalización. Ahí yo no necesito estar presente para que el equipo pueda avanzar en los procesos de fiscalizaciones. Por ejemplo, hace unos días tuvimos una lamentable noticia del caso del suicidio de un joven estudiante de la Universidad de Valparaíso, y ahí el equipo estuvo con todo, haciendo los oficios de fiscalización para los organismos pertinentes para saber qué sucedió en este caso, por ejemplo.

-¿Cuáles son los temas que busca impulsar a su regreso al trabajo legislativo?

Yo creo que uno de los principales temas, y ha sido una larga tramitación, tiene que ver con las pensiones. Hoy día sabemos que una de las prioridades fundamentales de la ciudadanía es la seguridad, el fast track de seguridad, el fast track legislativo. Con más o menos polémicas que otras, hay una discusión que va avanzando, hay un tema país que es central. Sin embargo, las pensiones y el buen vivir de los adultos y las adultas mayores hoy día es un tema pendiente y urgente. Y en ese sentido creo que hay una deuda de este Congreso de poder discutir con altura de mira cómo le subimos las pensiones a los adultos mayores. Porque el diagnóstico ya está hecho y es que hoy día los adultos y las adultas mayores tienen pensiones de miseria. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo a que las pensiones suban hoy y no en 10 años más? Es una situación que se ha estado dilatando respecto a un buen trámite legislativo. Yo espero que este año tengamos luz verde respecto a una reforma de pensiones que, ojo, esto no sólo afecta a la coalición del Presidente Boric, esto le afecta a las personas de a pie, esas que día a día tienen que ir a buscar sus medicamentos al Cesfam, que día a día no les alcanzan muchas veces para pagar un arriendo. Ahí tenemos un desafío de país y sobre todo porque llevamos pateando esta discusión no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. También esto significa ver qué sistema previsional le entregamos a las generaciones futuras. Necesitamos una PGU (Pensión Garantizada Universal) mayor a la que tenemos, porque efectivamente la actual dista mucho de lo que se requiere y sobre todo de lo que es a nivel internacional.

-¿Cómo avanzar al ritmo que usted propone en esto con la oposición?

Mira, el Presidente y el Gobierno en general han estado conversando con las distintas bancadas, sobre todo un diálogo con las derechas. El Gobierno ha cedido. Nosotros presentamos un proyecto que era el proyecto original que quería nuestra coalición y hemos ido cediendo porque sabemos que para llegar a un proceso legislativo, tener un proyecto de ley, hay que ceder. Aquí la pregunta es si es que la derecha va a servir en su ideología respecto a lo que quiere o a la visión que tiene respecto a las pensiones. Necesitamos llegar con diálogo a una reforma importantísima, no solamente para, como te decía, los adultos mayores del presente, sino para las generaciones futuras. Se han llegado a conversaciones, por ejemplo, de que el Senado avance en su tramitación del proyecto de ley para que luego pase nuevamente a la Cámara de Diputados y Diputadas y poder despachar esta anhelada reforma, que no es una reforma solamente de este gobierno, sino que tiene que ver con una necesidad imperiosa que tiene Chile de tener mejores pensiones. Y yo espero entonces que las derechas en su conjunto también entiendan que hoy día no legislar esta reforma no solamente es un gallito contra el gobierno, sino que los más perjudicados son los y las adultas mayores.

ELECCIONES Y FUSIÓN DEL FA

-En términos de las elecciones, mencionaba también que se va a poner de lleno a potenciar candidaturas. ¿Cómo ve estas elecciones? La derecha va con todo y con todos a la “pelea” en octubre.

Mira, nosotros como Frente Amplio venimos iniciando un proceso de articulación y fortalecimiento del proceso unitario. Hoy día somos un partido único y eso nos ha permitido entonces, de alguna forma, en conjunto a todo lo bueno que teníamos, ponerlo a disposición de un solo partido. Y por supuesto, entonces, que uno de nuestros principales objetivos como partido único Frente Amplio, como el partido más grande de las izquierdas hoy día en números, es la consolidación y el crecimiento en términos electorales, y para eso tenemos buenos números. Creo que vamos avanzando a paso firme. Por ejemplo, llevamos 11 candidatos a la alcaldía en la región de Valparaíso, es un buen número. Piensa que nosotros teníamos tres alcaldes como Frente Amplio, que es Quilpué, Viña y Casablanca, entonces subimos exponencialmente. Hoy día el salto cuantitativo es importante y es evidente: 11 candidatos a la alcaldía, un candidato a Gore, que es el actual gobernador regional, que nosotros creemos que le va a ir igual de bien que la vez pasada. 20 candidatos a Core y 111 concejalías.

-¿Por qué ese salto?

Hemos subido exponencialmente nuestra apuesta a lo que fue la elección anterior, con el aprendizaje y el bagaje que lleva a ser gobierno, que es una mirada distinta, que es una posición distinta en la política a la que teníamos antes. Antes éramos oposición, hoy día somos oficialismo y sabemos que hemos avanzado en la región y queremos seguir fortaleciendo eso dentro de los gobiernos locales. Para nosotros, por supuesto que la apuesta de Camila Nieto es una apuesta interesante, audaz, que creemos que va a paso firme y con pie derecho a poder ser la próxima alcaldesa, por ejemplo, de Valparaíso, en la región. Entonces creemos que llevamos grandes liderazgos. Tenemos también desafíos tan grandes como aquí en la provincia de Aconcagua con Camila Ibáñez de ser la próxima consejera regional, pero además la primera mujer en el valle del Aconcagua, pues nunca hemos tenido una consejera regional. Y dentro de eso, para nosotros es súper importante destacar liderazgos femeninos que puedan entonces llevar a cabo políticas para las mujeres. Entonces creemos que el número de personas que llevamos en la papeleta nos puede permitir un gran rendimiento electoral.

-En el Frente Amplio se fusionaron, proceso que se oficializó hace poco. ¿Por qué se quiso hacer eso?

Nosotros entendíamos que juntos podíamos mucho más. Veníamos de partidos distintos, quizás con tradiciones distintas, con raíces distintas, pero con un objetivo en común, que por ejemplo, para este periodo es viabilizar las propuestas de campaña de nuestro Presidente Gabriel Boric. Pero también necesitábamos una coalición fuerte que nos permitiera ese avance del programa, por ejemplo, en los distintos territorios, en particular en la región de Valparaíso. También entendíamos que el desafío para este tiempo, para este próximo periodo, no sólo eleccionario, sino el próximo período político, era grande y necesitábamos la unidad para ser más fuertes, no solamente para una cuestión numérica, sino porque entendíamos que teníamos muchas más similitudes que diferencias dentro del Frente Amplio y sobre todo porque entendíamos que para generar una coalición fuerte y potente dentro del gobierno, nuestras voces tenían que aunarse para no estar hablando uno por uno dentro de, por ejemplo, el comité político, sino con una misma mirada y sobre todo un proyecto en común, un programa en común que lo tenemos enraizado y que sobre todo queremos que suceda en este periodo. Y ahí creíamos que lo más importante entonces era la unidad, sobre todo porque sabemos que el avance de la ultraderecha en nuestro país, de los grupos más conservadores, venía fuerte. Una de las formas de enfrentar aquello era uniéndonos y formando un solo partido, que ya venía con una conversación de hace mucho tiempo atrás, hoy día solo la concretamos.

-¿Cómo fue ese proceso?

Generamos encuentros barriales, territoriales con nuestra militancia, conversamos respecto a esto, cuál era lo más los pros y los contras. Y creíamos que los pros eran mucho más, sobre todo para enfrentar no solo estas elecciones, sino como te decía, el próximo período político que se acerca.

-¿Qué tan complejo ha sido aunar criterios entre Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, varias fuerzas políticas que, aunque tenían similitudes, tenían también sus propias ideas de partidos?

Yo creo que pusimos por delante todo lo que teníamos en común y con eso era mucho más fácil avanzar que mirar cuando veíamos cuáles era nuestras diferencias, porque por supuesto que ese era un dique. Sin embargo cuando poníamos en común todo lo que tenemos, todas las similitudes, decíamos bueno, no hay para qué hacer partidos políticos distintos cuando tenemos una raíz que nos une, tenemos un objetivo que nos une, que es por ejemplo darle mucho más apoyo y sobre todo ser de alguna forma una palanca para el gobierno del Presidente Boric. Y creíamos que efectivamente formar un nuevo partido, dejar atrás nuestras banderas, implicaba entonces ponernos de acuerdo en aquello que queríamos avanzar para la región y para el país. El proceso no fue fácil, fue de mucha conversación, de mucho diagnóstico, sobre todo de mirar un horizonte en común que es hacer de Chile un país mucho más igualitario, generar sobre todo procesos estatales que nos permitan reducir la desigualdad, tener un mejor vivir en nuestro país. Con unidad era mucho más fácil.

TENSIÓN EN PARTIDOS DEL OFICIALISMO Y PRESIDENCIALES

-¿Qué tanto tuvieron que ver los problemas con el Partido Comunista y el Socialismo Democrático dentro del oficialismo en el Gobierno? ¿De alguna forma los partidos del Frente Amplio buscaron ser una fuerza más potente a la hora de poder conversar, negociar y ponerse de acuerdo en pos de la visión que tiene el Presidente Boric respecto a los apoyos de los otros partidos que en algunos casos eran más críticos?

Efectivamente esto sucedió. Todo lo que tiene que ver con la unidad del Frente Amplio, el Presidente lo planteó en el último aniversario de nuestro ex partido Convergencia Social, que deseaba, quería, apostaba por la unidad del Frente Amplio. Efectivamente eso permitía que no fuesen distintas voces dentro del Frente Amplio las que conversaban, las que ponían sus puntos en común, o sea, sus puntos sobre la mesa, sino lo que hoy día nos permite la unidad es reflexionar en conjunto y desde una forma mucho más potente, poner nuestras reflexiones dentro de la mesa, por ejemplo en tanto gobierno. Nosotros como Frente Amplio creemos que eso es el presente. ¿Pero qué pasaba con el futuro del Frente Amplio? Sobre todo en un escenario distinto al que ingresamos en la política, que era de impugnación, de ser oposición, y hoy día ya con la experiencia de haber sido oficialismo, por supuesto que los desafíos se tornan mucho más importantes, porque hay desafíos mucho más a largo plazo para un país, por ejemplo la seguridad, la vivienda, las pensiones, el buen vivir de los niños y las niñas. Y eso nos permitía entonces no estar fraccionados y atomizados en nuestros propios nichos sino que abarcar algo mucho más grande que era la formación y la conformación de este partido único para permitirnos entonces avanzar de manera mucho más fuerte y decidida respecto a esto que te mencioné anteriormente, y para conversar también de tú a tú con los otros partidos de la coalición. Por supuesto yo creo que la unificación también era orden respecto a distintas voces que estaban planteando algo dentro del oficialismo y hoy día esas voces se reorganizan y son una sola voz que puede plantear entonces de manera más firme, más potente, más decidida una acción determinada dentro de la coalición de gobierno.

-También para tener más facilidades a la hora de buscar presidenciables, ¿o no? ¿Cómo va ese trabajo? En algún momento se mencionó a Camila Vallejo, pero ella es comunista; y hoy suena Michelle Bachelet, pero ella es socialista. ¿Quién podría suceder a Gabriel Boric desde el Frente Amplio y cómo están trabajando para poder posicionar a alguien?

Mira, yo creo que la conversación presidencial se va a dar posterior a las elecciones municipales. Yo por eso creo que además era tan importante tener un instrumento único para enfrentar las elecciones municipales, fundamental para poder de alguna forma ganar muchas concejalías, Cores y alcaldías. Sin embargo, va a ser fundamental también cómo se reordena el tablero político luego de estas elecciones. Es una conversación que hemos estado dando como Frente Amplio, sin embargo, yo sería prudente en conversar al respecto luego ya de ordenado el panorama. Sabemos que muchas veces las elecciones municipales, de Cores, de gobernaciones, también predicen lo que pueda pasar o cómo se reorganizan las fuerzas respecto a enfrentar una próxima presidencial. Pero si tú me preguntas nombres, yo creo que hay buenos nombres dentro del Frente Amplio. El diputado Gonzalo Winter creo que tiene todas las capacidades, él ya lleva dos periodos parlamentarios, es una de las voces fuertes del Frente Amplio, una voz con opinión, un líder bastante carismático.

-¿Primarias en el oficialismo?

Yo creo que él podría hacer también una carta para enfrentar unas primarias. Creo que el éxito de nuestra coalición tiene que ver con la unidad y cómo nos ponemos de acuerdo en un programa en común, como lo hicimos ahora en este periodo con el Presidente Boric. Pero creo que lo más importante, más allá de los nombres, pues efectivamente ha sonado mucho la Presidenta Bachelet, que es un ícono para nuestro país, un icono para las mujeres de nuestro país, la primera y única presidenta mujer, creo que es fundamental que sea a través de unas primarias, y por supuesto que el Frente Amplio tiene que tener una voz de alguna forma en esas primarias. No ha sido una conversación que hoy día tenga resuelto el Frente Amplio nacionalmente, pero si tú me preguntas así como una persona que yo puedo mirar como un liderazgo presidenciable, por supuesto que es Gonzalo Winter.

COLETAZOS DE CASO CONVENIOS EN ELECCIONES

-Uno de los grandes problemas que ha tenido el Frente Amplio ha sido el caso Convenios, que también salpicó a la Región de Valparaíso, con investigaciones al Gobierno Regional, Minvu, Municipalidad de La Calera… de hecho, hace poco se supo que se notificó otro pago a Procultura desde la Seremi de Minvu, pero su titular, Belén Paredes, dijo que eran dineros del año pasado notificados recién ahora. ¿Qué está pasando realmente?

Efectivamente el caso Convenios marca un antes y un después respecto al Frente Amplio. Sin lugar a dudas fue una situación compleja, pero donde creo que hemos actuado con altura de mira. No hicimos defensas corporativas y creo que es importante plantearlo, decirlo, que se escuche, porque efectivamente los involucrados hoy día no son parte del Frente Amplio. Fueron expulsados de RD, la diputada Catalina Pérez fue suspendida hasta que se diera la investigación. Hoy día no hay formalizados o de alguna forma hay formalizados que ya no son parte del Frente Amplio. Pero hay que tener claro que hoy día los que han estado o van a ser desaforados no son de Frente Amplio. Hay un ex diputado del Partido Republicano que está medio desaparecido, el que está siendo desaforado. En ese sentido nosotros no tuvimos defensas corporativas, dijimos siempre caiga quien caiga y en ese sentido yo estoy tranquila porque efectivamente en un partido tan grande como es hoy día el Frente Amplio, lo que fue un subpartido, no hay forma de ver que no haya militantes que tengan malas intenciones. No pueden haber personas que estén teniendo hechos de corrupción en nuestro partido, porque efectivamente eso lo que genera es que la política sea mal vista y ya tenemos un problema importante con respecto a la credibilidad de los partidos políticos. Con respecto a lo más regional, yo ahí tomo las palabras de la Seremi en que efectivamente ya han habido además, respecto a ley de presupuesto, mayores precauciones respecto a la entrega de dinero a fundaciones, y que eran platas anteriores.

-¿Ahora, por qué demora tanto? Si no son platas de ahora sino del año pasado, ¿porque se notifican ahora? ¿Hay un problema de organización, de gestión?

Me imagino que tiene que ver con la ejecución de los recursos. Mira, desconozco en verdad la situación en particular, pero tiene que ver con la ejecución de los recursos. Me imagino que no son entregados de un día para otro, sino con un proceso mucho más largo, mucho más burocrático. Y por eso te digo que me quedo con las palabras de la Seremi que nos indica que fue por un proceso del año anterior y que tal vez hoy día están siendo ejecutados esos recursos. Es la explicación que logro entender de las respuestas de la Seremi de Vivienda.

-Hay un candidato a alcalde por Limache del Frente Amplio, Sebastián Balbontín, quien está involucrado en esa arista, que acaba de reflotar a la luz recientemente tras la denuncia del diputado republicano, Luis Fernando Díaz…

Mira, yo veo que Sebastián Balbontín entregó todos los antecedentes respecto al financiamiento de su campaña anterior. Ha entregado comunicaciones públicas, pero además veo que Sebastián es un candidato fuerte, es un candidato que probablemente pueda ganar las elecciones porque ha generado un trabajo en Limache importante, no es nuevo su trabajo, sino que tiene que ver con una elección anterior, después fue core con una gran votación y hoy día viene fortalecido a entregar este liderazgo para poder ser la cabeza comunal de Limache. Yo creo que él ha entregado su opinión respecto a las situaciones y hoy día lo que veo al menos en lo que fue su lanzamiento de campaña, es un gran apoyo a Sebastián Balbontín para ojalá ser el próximo alcalde de Limache.

¿Complica al Frente Amplio que se le relacione a él con este caso, considerando que se le estaba investigando?

Más allá de una complicación, creo que Sebastián ha entregado todos los antecedentes, ha planteado las vías de financiamiento por las elecciones también, bueno, a través de sus votaciones en el Consejo y más allá de eso, creo que la respuesta final la van a tener los electores el día de las elecciones, si es que quieren o no que Sebastián sea el próximo Alcalde de Limache.

PURANOTICIA