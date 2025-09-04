Detienen a tres de los cuatro acusados de torturar a trabajador con TEA en el Hospital de Osorno

Al menos tres de las cuatro personas vinculadas a torturas y vejámenes contra un ahora exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base de Osorno, fueron detenidos.

Las aprehensiones se concretaron durante la tarde de este jueves, por parte de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía de Osorno.

Se espera que en las próximas horas se concrete la captura del restante presunto involucrado.

Las detenciones se realizaron en el marco de la investigación por los delitos de tortura.

Las agresiones se registraron entre los años 2018 y 2020, pero recién esta semana el caso fue reabierto luego de que se filtraran las grabaciones.

Cabe recordar quel Ministerio de Salud (Minsal) informó que, a raíz de la gravedad de los hechos registrados en videos en que se evidencian golpes, quemaduras y agresiones, se instruyó la destitución de los cuatro victimarios.

