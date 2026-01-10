Mario Carrera postula a la Fiscalía Centro Norte tras cerrar ciclo en Arica

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó que postulará al cargo de Fiscal Regional de la Fiscalía Centro Norte, plaza que quedará vacante tras el término del periodo de Xavier Armendáriz, una de las jefaturas más estratégicas del Ministerio Público a nivel nacional.

En entrevista con La Tercera, Carrera reconoció que el desafío implica pasar de una jurisdicción pequeña a una de alta complejidad, pero subrayó que su experiencia en el norte del país, especialmente en gestión institucional y persecución de delitos complejos, lo posiciona como un candidato competitivo. “Para mí la Región Metropolitana no es ajena”, afirmó, recordando que desarrolló parte importante de su carrera en Santiago.

El persecutor destacó que durante su gestión, la Fiscalía de Arica pasó de tener baja incidencia nacional a transformarse en un referente, participando incluso en asesorías a otras regiones. En esa línea, aseguró que el ciclo en la zona ya está cumplido y que su salida no implica el abandono de un proyecto, sino la consolidación de un proceso que ya entregó resultados concretos.

Frente a las críticas internas por la llamada “sillita musical” dentro del Ministerio Público, Carrera respondió que el concurso representa un crecimiento profesional legítimo, recalcando que Arica hoy exhibe buenos resultados investigativos y el mejor clima laboral del país, según una encuesta Ipsos.

Finalmente, Carrera abordó el contexto político y judicial que rodea el concurso, señalando que la Fiscalía Centro Norte cumple un rol clave en causas sensibles y que su trayectoria le permite ofrecer garantías de independencia y transparencia. “Nadie me puede ligar a ningún grupo”, afirmó, agregando que confía plenamente en el proceso de selección y en los méritos acumulados durante más de 20 años de carrera en el Ministerio Público.

