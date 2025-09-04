Destituyen a cuatro funcionarios involucrados en torturas a trabajador con TEA en el Hospital de Osorno

El Ministerio de Salud reiteró su "condena a estos actos de alta conmoción pública y humana".
El Ministerio de Salud (Minsal) informó que, a raíz de la gravedad de los hechos registrados en videos en que se evidencian golpes, quemaduras y agresiones hacia un funcionario con Trastorno del Espectro Autista en el Hospital de Osorno, se instruyó la destitución de los cuatro victimarios.
El Minsal emitió un comunicado “en relación con los hechos ocurridos entre 2018 y 2020 en el Hospital Base San José de Osorno y revelados esta semana relativos a episodios de violencia de los cuales fue víctima un funcionario de dicho recinto asistencial".
La cartera reiteró su "condena a estos actos de alta conmoción pública y humana, de los cuales tomó conocimiento a través de la nota periodística difundida por la Radio Biobío el 02 de septiembre".
Complementaron que "ese mismo día, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ofició al SS de Osorno, la entrega inmediata de los antecedentes de esta grave situación. La respuesta a este requerimiento fue remitida el 03 de septiembre a la autoridad".
En base a dicha información, se ha dispuesto hasta la fecha, de medidas a ejecutar de forma inmediata:
