Destituyen a cuatro funcionarios involucrados en torturas a trabajador con TEA en el Hospital de Osorno

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que, a raíz de la gravedad de los hechos registrados en videos en que se evidencian golpes, quemaduras y agresiones hacia un funcionario con Trastorno del Espectro Autista en el Hospital de Osorno, se instruyó la destitución de los cuatro victimarios.

El Minsal emitió un comunicado “en relación con los hechos ocurridos entre 2018 y 2020 en el Hospital Base San José de Osorno y revelados esta semana relativos a episodios de violencia de los cuales fue víctima un funcionario de dicho recinto asistencial".

La cartera reiteró su "condena a estos actos de alta conmoción pública y humana, de los cuales tomó conocimiento a través de la nota periodística difundida por la Radio Biobío el 02 de septiembre".

Complementaron que "ese mismo día, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ofició al SS de Osorno, la entrega inmediata de los antecedentes de esta grave situación. La respuesta a este requerimiento fue remitida el 03 de septiembre a la autoridad".

En base a dicha información, se ha dispuesto hasta la fecha, de medidas a ejecutar de forma inmediata:

La designación de un enviado especial de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, representado en la figura de un abogado de su gabinete, en el Hospital de Osorno, el que ya se encuentra presente en el recinto asistencial.

de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, representado en la figura de un abogado de su gabinete, en el Hospital de Osorno, el que ya se encuentra presente en el recinto asistencial. Entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) .

y de . Mediante oficio que el Servicio de Salud Osorno (SSO) ejecute de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos , que se traducen en la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en estos graves episodios.

, que se traducen en la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en estos graves episodios. La apertura de un sumario administrativo, por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados”.

PURANOTICIA