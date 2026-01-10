Fiscal Regional de Antofagasta: incautaciones récord esconden grave amenaza criminal

Durante su Cuenta Pública 2025, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió sobre el avance del crimen organizado en la región y alertó especialmente por la “favelización” de los campamentos, fenómeno que —según señaló— está siendo aprovechado por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Ante autoridades nacionales y regionales, el persecutor destacó las incautaciones históricas de droga logradas durante el último año junto a Carabineros y la PDI, que totalizaron 38,8 toneladas, con un avalúo cercano a los 236 mil millones de pesos, posicionando a Antofagasta como una de las regiones con mayor decomiso a nivel nacional.

Asimismo, detalló que entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, las fiscalías de la región obtuvieron 838 condenas por tráfico de drogas, lo que se tradujo en 4.400 años de presidio, con un promedio de 5 años y 4 meses por condenado, cifras que calificó como reflejo de un trabajo eficaz, pero que también encienden una señal de alerta.

En ese contexto, Castro Bekios explicó que Antofagasta resulta especialmente atractiva para el crimen organizado debido a su alta conectividad, la porosidad de sus fronteras, los flujos económicos asociados a la minería, la desigualdad social y la presencia de campamentos altamente vulnerables, conformando —dijo— un ecosistema propicio para la expansión del narcotráfico.

Finalmente, el fiscal regional advirtió que la futura puesta en marcha del Corredor Bioceánico Capricornio podría facilitar el contacto con organizaciones criminales de alta complejidad, como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho de Brasil. Si bien aclaró que no se oponen a la iniciativa, enfatizó que no se deben ignorar los riesgos, recalcando que el objetivo es que Antofagasta sea un muro de contención y no un destino del crimen organizado.

