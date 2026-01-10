Tragedia en Mejillones: colisión entre bus y automóvil deja cinco muertos

Un grave accidente de tránsito se registró la noche de este viernes en la Ruta 1, comuna de Mejillones, luego de que un vehículo menor colisionara con un bus que transportaba a 15 pasajeros, dejando un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad.

El hecho ocurrió cerca de las 21:40 horas, a la altura del kilómetro 67, cuando por causas que están siendo investigadas, el automóvil impactó al bus y posteriormente volcó a un costado de la carretera, provocando un siniestro de alta energía.

Producto del violento choque, los cinco ocupantes del vehículo menor murieron en el lugar, mientras que, de acuerdo con la información policial, ninguno de los pasajeros ni el conductor del bus resultó con lesiones, lo que evitó una tragedia aún mayor.

El comandante Néstor Romo, prefecto de servicio de Carabineros de Antofagasta, confirmó la gravedad del hecho señalando que “se trata de un accidente de tránsito de alta energía entre un bus y un vehículo menor, en el cual resultaron lamentablemente varias personas fallecidas”.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de Carabineros de la Tenencia Mejillones, mientras que el Ministerio Público instruyó a la SIAT realizar las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar la dinámica del accidente y eventuales responsabilidades.

