Delegado presidencial del Biobío renuncia a RN en medio de polémica por denuncia de su esposa

El delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, anunció su renuncia a Renovación Nacional (RN) en medio de la polémica por una denuncia de su esposa por presuntos hechos de violencia intrafamiliar.

La autoridad publicó una captura de pantalla del correo electrónico emitido por el Servicio Electoral (Servel), documento que acredita la recepción y tramitación de su solicitud de renuncia voluntaria al partido.

A través de redes sociales, manifestó que "en política hay límites que no se deben traspasar, y lo ocurrido durante estos últimos días ha sobrepasado esos límites por el Presidente de facto de RN Biobío".

Añadió que "siempre he creído que la verdad termina imponiéndose por sobre la mentira y la falsedad”.

Cabe recordar que Javiera Aroca dijo en entrevista con radio Patagual recibió de parte del delegado presidencial "violencia psicológica dentro del matrimonio. Él me presionaba a realizar sus trabajos y tesis de su Magíster. Cuando se fue de la casa sé que congeló sus estudios”.

Además, reveló que “interpuse una denuncia por violencia intrafamiliar y nunca apareció en el Poder Judicial. Por miedo nunca más volví a poner otra“.

Sin embargo, Anativia rechazó las acusaciones y aseguró haber sido víctima de extorsiones, amenazas y agresiones.

(Imagen: Lanalhue Noticias)

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