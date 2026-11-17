El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó la prisión preventiva para dos sujetos imputados por el homicidio de un hombre de nacionalidad venezolana, cuyo cuerpo fue posteriormente quemado en un sitio eriazo de una toma ubicada en la capital de la Región de Atacama.

Durante la audiencia, el fiscal Sebastián Coya expuso que el crimen ocurrió en la toma Colonias Extranjeras de Copiapó, donde, tras cometer el homicidio, los imputados habrían quemado el cadáver con el propósito de eliminar cualquier tipo de evidencia.

Las diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía y Carabineros permitieron detener a dos hombres adultos de nacionalidad venezolana, además de reunir antecedentes y testimonios que buscan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen.

En esa línea, el fiscal indicó que el homicidio habría estado motivado por conflictos relacionados con drogas entre los detenidos y la víctima, específicamente por diferencias en las cantidades y la contabilidad de sustancias ilícitas, debido a que los involucrados presuntamente se dedicarían al tráfico de drogas.

"Los hechos que se indagan son de extrema gravedad por lo violento del crimen, motivo por el cual la Fiscalía solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva de ambos por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad", finalizó el fiscal.

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