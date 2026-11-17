Más de 51 kilos de drogas fueron detectados por funcionarios de la Dirección Regional de la Aduana de Iquique durante tres procedimientos de fiscalización realizados en los controles fronterizos de Colchane y Quillagua, en la región de Tarapacá.

Los operativos permitieron descubrir diferentes modalidades utilizadas para transportar drogas, destacando un hallazgo de 44 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en la estructura de un vehículo particular, cuya detección fue posible gracias al análisis de imágenes del camión escáner de Aduanas.

Este procedimiento se registró en la avanzada de Quillagua, cuando funcionarios seleccionaron para fiscalización un automóvil que viajaba desde Iquique con destino a Santiago. Durante el escaneo del vehículo, las operadoras detectaron una imagen sospechosa en el sector del torpedo, lo que motivó una revisión física más exhaustiva.

La inspección permitió descubrir un compartimiento de doble fondo en una estructura de aluminio, donde estaban escondidos 44 paquetes con 45 kilos 400 gramos de clorhidrato de cocaína. A ello se sumó un paquete con 990 gramos de marihuana, también oculto en el mismo sector del automóvil.

En otro procedimiento realizado en Quillagua, funcionarios del Subdepartamento de Drogas detectaron a un pasajero de un bus interurbano que transportaba tres paquetes adosados a su espalda.

El hombre reconoció que llevaba las sustancias, que habían sido entregadas en Iquique para trasladarlas hasta Santiago. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 3 kilos 60 gramos de cocaína base.

El tercer hallazgo tuvo lugar en el Complejo Fronterizo de Colchane, donde el trabajo de un can detector permitió descubrir cuatro paquetes escondidos bajo los asientos de un bus internacional proveniente de Oruro, Bolivia, con destino a Iquique.

La alerta del ejemplar canino permitió focalizar la inspección en los asientos del segundo piso del vehículo. Al revisar el sector, los funcionarios encontraron dos paquetes con 1 kilo 134 gramos de cocaína base y otros dos con 1 kilo 137 gramos de ketamina.

Los tres procedimientos fueron informados al Ministerio Público y las sustancias incautadas quedaron a disposición de Carabineros, a través de sus unidades especializadas OS7, conforme a las instrucciones de las respectivas fiscalías.

PURANOTICIA