Delegado presidencial del Biobío niega acusaciones de "amenazas y violencia intrafamiliar" de su esposa

El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, rechazó las declaraciones de su esposa, Javiera Aroca, quien lo acusó de amenazas y violencia intrafamiliar.

En una entrevista con radio Patagual, la mujer señaló que "todo partió cuando se enteró que iba a ser nombrado como delegado. De ser un esposo devoto, supuestamente cristiano, pasó a amenazarme de quitarme al menor. He soportado muchas humillaciones de su parte, amenazas de vender nuestros inmuebles”.

El matrimonio se encuentra separado desde finales de mayo, sin un divorcio legal de por medio. “Cuando hicimos mediación acordamos medios de contacto y Julio me bloqueó de todo. Cuando tengo emergencias médicas con nuestro hijo nunca está, tengo que mandar correos y no está presente”, agregó.

Además, señaló que recibió "violencia psicológica dentro del matrimonio. Él me presionaba a realizar sus trabajos y tesis de su Magíster. Cuando se fue de la casa sé que congeló sus estudios”.

Aroca reveló que “interpuse una denuncia por violencia intrafamiliar y nunca apareció en el Poder Judicial. Por miedo nunca más volví a poner otra“.

Finalmente, señaló que “espero que haya un resguardo para los niños, es lo único que pido. Espero que al hacerlo público Julio se abstenga de hacer más daño“, concluyó.

ANATIVIA RECHAZA ACUSACIONES

A través de una declaración pública, la autoridad catalogó como falsas las afirmaciones de la mujer.

“Desmiento categóricamente todas las acusaciones realizadas por ella sobre mi persona, que contienen mentiras. Entre ella acusaciones de violencia, amenazas, hasta inventos de embarazos, entre otras”, declaró.

Agregó que “la separación entre ambos se encuentra regulada mediante acuerdo judicialmente aprobado, que contempla alimentos mayores, menores; además de relación directa y regular, obligaciones que he cumplido en forma íntegra y oportuna”.

Además, aseguró que “durante los últimos meses fui victima de extorsión, amenazas y agresiones físicas por parte de mi ex señora“.

“Ella me exigió dinero y propiedades a cambio de no declarar públicamente contra mí, debido a mi calidad de figura pública. Además intervino mis redes sociales y me agredió físicamente. De todos estos hechos, realicé las respectivas denuncias penales durante los meses de julio y agosto”, aseguró.

“Las circunstancias de nuestra separación fueron privadas y dolorosas; afectando además a mi círculo familiar y cercanos. Lamento que estas mentiras se ventilen públicamente, afectando mi honra y aprovechando mi calidad de persona pública; razón por la cual ejerceré judicialmente acciones para querellarme por injurias y calumnias”, sostuvo.

Por último, agradeció "a todos quienes han hecho llegar sus muestras de respaldo y cariño hacia mí. Tengo la fe y la confianza que, independiente de las circunstancias actuales, la verdad va a prevalecer”.

(Imagen: Gobernación Concepción)

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