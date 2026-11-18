Un importante golpe el crimen organizado concretó la Fiscalía de Arica al obtener un veredicto condenatorio en contra de tres acusados por su participación en tres homicidios consumados, por arma de fuego, y un cuarto acusado por secuestro, todos de nacionalidad venezolana, registrados durante el primer trimestre del año 2025 en la ciudad, en el contexto de una disputa territorial entre células de las organizaciones criminales extranjeras, "Los Gallegos" del Tren de Aragua y el "Tren del Coro".

El trabajo investigativo dirigido por la Fiscalía de Análisis Criminal – ECOH, en conjunto con detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Arica y la sección OS9 de Carabineros, estableció la dinámica de esta escalada de violencia que protagonizaron estas agrupaciones entre enero y abril de 2025, periodo en que se registraron tres homicidios por arma de fuego, además de homicidios frustrados y balaceras en distintos puntos de la ciudad.

Así, un intenso trabajo investigativo y de análisis criminal de la Fiscalía y ambas policías permitió identificar y detener a los autores de cada hecho. Precisamente esos medios de prueba fueron presentados durante el juicio oral logrando condenar a tres de ellos por delitos de homicidios calificados consumados, mientras que un cuarto acusado fue condenado por secuestro. Además, se les condenó por asociación criminal.

La investigación acreditó que en los primeros meses del año 2025, pequeñas células de Los Gallegos y del Tren del Coro se enfrascaron en una disputa por el control territorial para la venta de drogas. En ese contexto, el 1 de enero el líder del Tren del Coro, apodado "Guayo", junto a otros sujetos, disparó e hirió gravemente a dos miembros de la banda rival, también venezolanos, hecho ocurrido en calle Juan Waidele, en Arica.

A partir de ahí, se produjo una escalada de violencia que incluyó una represalia por parte del Tren del Coro, cuyos miembros dispararon e incendiaron dos vehículos de sus rivales en distintos puntos de la ciudad.

Posteriormente, en la madrugada del 15 de marzo miembros de Los Gallegos concurrieron hasta una plaza de la población Juan Noe, donde dispararon contra varios integrantes de la banda rival, episodio que provocó la muerte de un poblador de dicho sector al ser alcanzado por una bala perdida. Por este crimen se absolvió a un acusado, sin embargo, la indagatoria continúa para identificar y detener a otros participantes en el hecho.

En represalia a ese ataque, cerca de las 22:00 horas del mismo 15 de marzo el acusado de iniciales J.D.Q., junto a otros miembros del Tren del Coro, concurrieron hasta el sector de Cerro Chuño, donde dispararon contra un grupo de personas reunidas en el lugar provocando la muerte, por múltiples impactos balísticos, de dos hombres y lesiones de otras cuatro personas, todas víctimas venezolanas. En el marco de diversas diligencias investigativas desarrolladas por la Fiscalía junto a carabineros de OS9 y del Laboratorio de Criminalística se identificó y detuvo al acusado J.D.Q., quien este miércoles fue condenado como autor de dos delitos de homicidio calificado, porte de arma y asociación criminal.

La “guerra” entre ambas bandas rivales registró otro violento episodio ocurrido en la madrugada del 10 de abril, cuando los integrantes del Tren del Coro de iniciales W.G.L., y C.O.M., interceptaron en la calle O´Higgins a un miembro rival (también de nacionalidad venezolana), quien falleció al recibir 24 impactos balísticos. El trabajo investigativo realizado por detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI permitió identificar y detener en pocos días a ambos acusados, quienes fueron condenados por un delito de homicidio calificado y asociación criminal.

Finalmente, en la tarde del 16 de abril el miembro de Los Gallegos de iniciales K.B.L., junto a otros sujetos, interceptó en la avenida Azolas a un integrante de la banda rival, a quien amenazaron con un arma de fuego y trasladaron hasta una vivienda de Cerro Chuño, donde procedieron a torturarlo a fin de extraer información del Tren del Coro. Al cabo de unas horas el afectado fue dejado en libertad con diversas lesiones. El acusado K.B.L., fue condenado este miércoles por el delito de secuestro extorsivo y asociación criminal.

La sentencia contra los cuatro acusados extranjeros se dará a conocer el día 4 de diciembre por el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad.

La Fiscalía de Arica informó que, respecto del líder del Tren del Coro, apodado "Guayo", éste se encuentra detenido en Colombia y en proceso de extradición a Chile, por su participación en el femicidio de su pareja, registrado en mayo de 2024 cerca de Cerro Chuño, además de dos homicidios frustrados ocurrido el 1 de enero de 2025 en calle Juan Waidele, entre otros hechos violentos.

(Imagen: Fiscalía)

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