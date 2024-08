Daniel Morales, alcalde de Limache: “Tengo la experiencia para asumir desafíos en política y uno de esos puede ser una diputación”

“Sí, claro que me gustaría”. Así respondió el actual alcalde de Limache y también secretario regional de Renovación Nacional (RN), Daniel Morales, a la pregunta de si realmente quiere ser candidato a diputado, a propósito de lo que contó el presidente regional de la tienda, Alfonso Vargas, hace unas semanas en Puranoticia.cl.

El jefe comunal recordó también cómo fue el proceso de primarias en el que ganó su “delfín”, Luciano Valenzuela, en una peleada contienda electoral, lo que queda por hacer en Limache, respondió a las críticas del periodista Javier Olivares sobre las obras en la comuna a propósito de las inundaciones en la comuna ocurridas durante las últimas lluvias y asegura que toda la derecha se va a cuadrar con quien gane la primera vuelta en la elección de gobernadores regionales local.

Además, aseguró que espera que el exprecandidato Luis Pardo también se sume a la campaña de Chile Vamos.

“Esperamos que el mismo resultado de las primarias se refleje el 27 de octubre cuando se abran las urnas y se contabilicen los votos. Yo creo que hay un trabajo que se ha venido desarrollando y en eso había una mirada bien unitaria de las dirigencias partidarias en torno a la definición del candidato. Hay un escenario que es distinto, obviamente, hay otros actores hoy día involucrados y que obviamente hacen que la elección tenga un perfil diferente”, planteó.

-¿Va a echar de menos la Alcaldía?

Claramente que sí. A ver, han sido 12 años que uno ha desarrollado esta labor y la verdad que uno se enamora del trabajo que va haciendo. Hay muchos proyectos que a uno le habría gustado terminar, poder concretar.

-¿Por ejemplo?

Por ejemplo, dentro del programa, uno de los proyectos importantes tiene que ver con el puente Calle Colón. Para nosotros el Puente Colón ha sido transversal en todos nuestros aspectos de nuestra gestión, y yo creo que vamos a alcanzar a obtener todas las aprobaciones y las recomendaciones técnicas para que comience su ejecución o para que sea susceptible de financiamiento. Pero no voy a alcanzar a dejar, probablemente, la licitación o el financiamiento ya aprobado. Eso es una tarea que va a tener que tomar el futuro alcalde, aunque creo que vamos a alcanzar a hacer la pega en un porcentaje importante.

-Hace poco, el conductor Javier Olivares criticó duramente por redes sociales el estado de la ciudad con las últimas lluvias. ¿Qué le pareció eso?

Mira, yo no voy a entrar en la discusión personal con nadie, pero sí demuestra un poco que cuando se trata de sacar algún tipo de aprovechamiento político ante situaciones aparecen este tipo de comentarios. En el caso de la avenida Eastman, en el caso del callejón Cabrera, en el caso de lo que son canales de riego que tuvieron un caudal de agua que fue muy superior al que los propios canales históricamente han soportado, claramente lo que sucedió fue que tuvimos una lluvia tremendamente intensa y de volúmenes muy, muy altos y eso superó cualquier trabajo preventivo que cualquier ciudad en Chile pudiera desarrollar. Aquí llovió en un día, particularmente en esa oportunidad, más de 140 milímetros de agua y eso es mucho para una sola jornada. Entonces tratar de sacar algún provecho político de eso, son actitudes que yo no comparto.

-¿Qué tan importante es que Luciano Valenzuela gane la alcaldía para usted?

O sea, yo creo que es importante porque hay un proyecto de comuna que esperamos que se pueda sostener. Yo creo que a la gente no le gustan las incertidumbres, a la gente no le gustan las incertezas y creo que hay un proyecto de estabilidad que Luciano representa, pero no lo representa por ser él, sino que hoy día lo representa porque hay un sector que lo respalda y yo creo que eso eso es bien importante. Además es un candidato que tiene una trayectoria local importante, es joven, profesional, es una persona que tiene una mirada de futuro comuna bien relevante. Entonces yo lo miro desde esa perspectiva, desde la proyección que Limache puede llegar a seguir teniendo. Yo creo que una de las grandes misiones que nosotros tuvimos durante estos 12 años fue proyectar la ciudad dentro del contexto regional y creo que lo logramos. La idea es que nada de eso se pierda, que se siga proyectando de esa manera y creo que en eso Luciano representa un poco esa mirada, esa mirada de seguir posicionando a Limache como un articulador de grandes acciones regionales y yo creo que eso lo representa bastante bien.

-¿Qué le quedó pendiente?

Yo creo que muchas cosas, te nombraba el puente Colón recién, para mí eso es un tema de la conectividad. En el tema de salud me habría gustado dejar más consolidado el tener un Cesfam en el sector de San Francisco. Nosotros como gestión municipal instalamos el concepto de la salud municipal, logramos construir un Cesfam en el Sector de Limache Viejo, hoy día estamos atendiendo a más de 30 mil personas con ese sistema, pero claramente nos falta todavía el sector de San Francisco de Limache o Limache Nuevo y ese para nosotros es un tema que vamos a dejar gestionado. El terreno lo estamos trabajando bastante bien con Carabineros y con Bienes Nacionales, yo espero que podamos dar un anuncio en las próximas semanas, pero lo que va a venir como desafío es levantar el proyecto del Cesfam y construirlo y obviamente a uno le habría gustado ser parte de eso, pero creo que lo vamos a dejar muy encaminado y dejamos una carta de navegación también muy concreta. Un tercer elemento que tiene que ver con un concepto de planificación de ciudad es el tema del Plano Regulador Comunal. Nos habría gustado dejar más avanzado un concepto de plano regulador, lamentablemente la burocracia interna, también la incorporación de nuevas, por ejemplo la declaratoria de Zona Típica en la avenida Urmeneta, eso también postergó un poco la puesta en marcha de este instrumento de planificación que es tan importante para las ciudades que quieren crecer y que se quieren desarrollar y que quieren mantener y preservar también ciertas condiciones de vida. Nos habría gustado que el Plano Regulador estuviera más avanzado.

-Como secretario regional del partido, ¿cómo ve la disputa electoral de este año?

Yo tengo altas expectativas de lo que puede suceder en la región. Yo creo que vamos a aumentar el número de alcaldes, yo creo que va a aumentar el número de concejales, vamos a tener un buen resultado también en la gobernación regional, tenemos una buena candidata, así que yo tengo la expectativa de que el resultado puede ser un resultado positivo. Estamos trabajando en esa línea, estamos desplegando a nuestros candidatos, se están generando las capacitaciones para que tengan todas las herramientas conceptuales para que puedan desarrollar una buena labor, no sólo como candidatos, sino que también el día de mañana como concejales en ejercicio y alcaldes en ejercicio.

-¿Usted cree que Republicanos o Manuel Millones puedan ganar a María José Hoffmann?

Yo creo que son súper complementarias las campañas. Yo creo que todos los candidatos que hoy día son oposición al oficialismo van a tener campañas complementarias y en eso no hay que verlos como rivales, sino que en algún minuto va a haber una segunda vuelta y estoy seguro que ahí la Pepa va a lograr incorporar todas las miradas de oposición que existen.

-¿Entonces tienes certeza en este momento de que tanto Republicanos como Millones y los Social Cristianos van a apoyar a Pepa Hoffmann si es que ella pasa a segunda vuelta? ¿En caso contrario será igual?

Pero por supuesto, yo esperaría que exista la gene…A ver, esto no se trata de proyectos personales, yo creo que acá hay que hay que tener proyectos de región, proyectos de sociedad. Y yo siento que tanto Manuel como Venezian y la Pepa, en cierta forma comparten ciertos principios transversales de la libertad, el crecimiento, la meritocracia. Son conceptos, que cuando uno los analiza en sus propios discursos, están subsumidos unos con otros y en eso no veo una incompatibilidad mayor. Claramente hay diferencias de estilo, diferencias probablemente en posiciones sobre algunos aspectos de carácter valórico, en cuanto a si yo soy más moderado o más extremo, pero eso al final del día lo que se tiene que reflejar es en una mirada de región y siento que ellos comparten muchos principios en esa lógica de la región.

-¿Han podido hablar con Luis Pardo para ver si él va a entregar ese apoyo que también tuvo de manera importante cuando él era precandidato, a Hoffmann?

Yo creo que, pese a que nosotros reflejamos hoy la institucionalidad partidaria y trabajamos mucho por fortalecerlo, hay que entender que la política está vinculada a temas humanos y cuando él ya esté 100 % con toda la energía puesta en el proyecto regional, estoy seguro que Lucho también va a entregar el apoyo que el candidato del sector requiera. Así que en eso hay que darle el tiempo.

-¿Está esperando él la primera vuelta?

No lo sé, no lo sé. Yo no he tenido una conversación con él para poder definir el momento, pero creo que cuando sea oportuno lo hará. Lucho es una persona bien generosa y cuando llegue el momento, cuando él encuentre que su apoyo es relevante e importante para fortalecer al sector, yo estoy seguro que él lo va a otorgar.

-¿Qué va a hacer usted después cuando se termine su periodo? ¿Es cierto que busca ser diputado?

Uno en política uno nunca tiene que cerrar ninguna puerta. Y yo obviamente hoy día mi proyecto concreto, específico, es terminar de buena manera mi alcaldía. Esa para mí es mi prioridad número uno, que la gente sienta que su alcalde estuvo presente hasta el último día. Si tú me dices cuál es tu proyecto hoy de corto plazo, es ese.

-¿Y a largo?

Y terminando eso, obviamente creo que uno ya tiene la experiencia, tiene los años también vinculado al tema público y uno siempre tiene que estar a disposición de un proyecto colectivo. Yo nunca voy a estar sólo pensando en un proyecto personal. Mi nombre, obviamente, si se necesita y es un aporte en la línea de un proyecto de más largo plazo que es buscar candidatos a diputados, yo voy a estar disponible para eso. Pero si no es ese proyecto colectivo y es otro también, obviamente yo en eso soy un hombre bien disciplinado y que está siempre buscando el cómo podemos beneficiar a todo el equipo y a todo el proyecto político que queremos levantar. Así que no lo niego, es una posibilidad, pero claramente en política no hay certezas, en este tema siempre son posibilidades.

-¿Y a usted en lo personal le gustaría seguir su camino público por ahí?

Sí, claro que me gustaría. Por eso te digo, es una posibilidad y no cierro la puerta, al contrario. Yo obviamente creo que esto es una construcción permanente. Yo hace 15 años atrás no pensaba ser alcalde. Mi norte era trabajar para un alcalde que en ese minuto era Germán Irarrázabal. Después se dio la posibilidad de ser candidato a concejal y cuando se va avanzando en ese camino, uno dice creo que hoy día tengo la preparación para ser alcalde. Y hoy día creo que tengo la preparación y la experiencia para asumir varios desafíos en política y por lo tanto uno de esos puede ser una diputación, otro puede ser a lo mejor pensar en que uno puede jugar un rol en un futuro gobierno o entregar asesorías a otras instancias públicas. Lo decía la candidata presidencial Evelyn Matthei, ella no tiene la certeza de que va a terminar siendo la candidata presidencial, pero sí todos los días se prepara para eso. Bueno, yo también creo que todos los días trato de prepararme para asumir el rol que me toque jugar.

-Hay varios diputados que buscan ser senadores. ¿Quién cree usted que llegue finalmente a la papeleta?

Yo creo que los diputados en ejercicio hoy día que tiene el partido tienen todas las capacidades para ser candidatos a senadores. Andrés Longton y Andrés Celis obviamente son tremendos candidatos y Camila ha desarrollado un trabajo territorial bien interesante. Así que como secretario regional del partido, creo que el partido tiene tres buenos proyectos políticos en esa línea.

-La diputada Camila Flores ha tenido una actitud un tanto díscola. ¿Cree que se presentará por el partido?

No he tenido comunicación de una cosa distinta. Yo creo, entiendo que Renovación Nacional se caracteriza un poco por eso. Siempre hay que estar administrando de buena manera las disidencias, las visiones distintas. Creo que Renovación Nacional se ha caracterizado históricamente por tener mucha discusión, mucho debate, mucha disidencia interna, pero cuando llega el momento de unificar los criterios, sabemos trabajar juntos y en eso creo que vamos a tener buenos candidatos para la elección parlamentaria próxima.

PURANOTICIA