Crisis de salud mental, poca inversión en prevención y el rol de la prensa: los factores que pueden incidir en un suicidio

Conmocionada se encuentra la comunidad de Viña del Mar a raíz del suicidio de un joven de 25 años, de iniciales A.P.C., quien decidió lanzarse al vacío desde la tercera planta del Mall Marina, precipitándose al primer piso, a metros de un stand comercial del pasillo central, a eso de las 19:00 horas de este martes 30 de mayo.

La víctima, de sexo masculino, presentaba signos vitales a los minutos de caer, por lo que fue asistido –primero– por personal del mismo centro comercial y luego por funcionarios del SAMU de la Ciudad Jardín, quienes lo trasladaron –escoltado por Carabineros– hacia el Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde posteriormente se confirmó su deceso.

El procedimiento fue adoptado por Carabineros de la Primera Comisaría de Viña del Mar, quienes entregaron todos los antecedentes de lo ocurrido al Ministerio Público, cuyo fiscal de turno instruyó al Servicio Médico Legal (SML) a realizar una serie de diligencias, por lo que el cuerpo actualmente se encuentra en dicha institución.

TASA DE SUICIDIOS EN CHILE

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chile es el sexto país de América Latina y el Caribe con mayor alta tasa de suicidios, con nueve por cada 100 mil habitantes. El promedio en la zona señalada, en tanto, es de 6,2. En cuanto a los perfiles de las personas que adoptan esta dramática decisión, se informó que los más afectados son los adultos mayores, las personas de la comunidad LGBTI y los escolares.

Buscando conocer datos de la región de Valparaíso, Puranoticia.cl se contactó con la Seremi de Salud, quienes explicaron que una de las políticas que tienen es justamente evitar las cifras. Ante ello, se compartió un instructivo, el que señala que "uno de los muchos factores que pueden llevar a una persona vulnerable al suicidio es la publicidad sobre este tema en los medios de comunicación. La forma como los medios informan acerca de casos de suicidio puede influir en otros suicidios".

Es por este motivo que desde el Ministerio de Salud recomiendan "evitar comparaciones de cifras", explicando que los registros de datos son muy variables y que el número de suicidios se expresa en tasas por 100.000 habitantes, lo que afecta la visión en poblaciones pequeñas. De igual forma, se solicita "evitar generalizaciones basadas en cifras pequeñas" y, sobre todo, "evitar expresiones tales como 'epidemia de suicidios' y 'el lugar con mayor tasa de suicidios en el mundo'".

INVERTIR EN PREVENCIÓN

Puranoticia.cl también conversó con el presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, el Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien junto a reconocer que "estamos tristes por la noticia", le envió "un abrazo" a la familia del joven fallecido la tarde de este martes en el centro comercial viñamarino.

"Esperamos no sólo enfocarnos en las medidas que arquitectónicamente hagan que sea menos probable que puedan ocurrir estas situaciones, sino que también en que como sociedad invirtamos más en prevenir la enfermedad, en proteger la salud mental y no enfocarnos sólo en lamentar las situaciones cuando afectan la vida de los y las ciudadanas", expuso el galeno.

A juicio del facultativo, la salud mental es uno de los problemas más relevantes en la salud de los chilenos, especialmente en adolescentes, niños y adultos jóvenes. En ese sentido, explicó que "es complejo encontrar un programa de atención integral de la salud mental, del punto de vista preventivo, de un diagnóstico precoz y de un tratamiento oportuno". Por ello, indicó que cada vez que hay situaciones que dan cuenta de patologías o trastornos de salud mental, "debe ser el esfuerzo de todos el buscar maneras de mejorar la atención y sobre todo de mejorar la prevención".

De la Torre concluyó su análisis señalando que las redes de interacción social, ya sea amistades, compañeros de un trabajo con ambiente grato, de algún deporte o alguna actividad recreativa, "constituyen una verdadera red que sostiene, que apoya, que ayuda al manejo de las emociones, precisamente evitando o reduciendo el riesgo de padecer patologías de salud mental".

MOTIVACIONES

Para conocer las motivaciones que pudieran existir detrás de una decisión como acabar con su propia vida, Puranoticia.cl también conversó con la Dra. Lilian Loezar Pérez, académica de la U. de Playa Ancha y ex directora nacional del Colegio de Psicólogos.

"Entendamos que cuando una persona se suicida, muchas veces sus motivaciones tienen que ver con castigar a terceros, lamentablemente. Como que la fantasía de la persona suicida es que va a aparecer en los diarios, que todo el mundo verá que se suicidó y que, de alguna manera, está castigando a la sociedad. También puede ser un acto impulsivo, es decir, que le negaron algo que es tan doloroso, por lo que decide estrellarse contra lo primero, como por ejemplo lo ocurrido en el mall", dijo.

En ese sentido, la profesional expresó que uno de los mensajes que se pretende enviar es que "yo me quiero vengar de algo o alguien, y quiero que vea en todos los periódicos que me suicidé y que generó noticia. Distinto es haberse tomado unas pastillas en la cama, sin avisarle a nadie y cuando llegue alguien lo encuentra muerto; ahí no se castiga a nadie, ahí se castiga él. Ahí la energía está intrapunitiva, es decir el dolor sólo se lo traga uno; cuando es extrapunitiva, es porque quiere llegar a alguien y lo hace con un afán noticioso".

Respecto al segundo caso precisó que "ahí se busca un elemento para llamar la atención y que el suicidio sea llamativo y contenga las miradas de personas que sólo miran y de otras para que se acuerden cada vez que pasan por ese lugar que esa persona hizo ese acto de sacrificio por algún daño que le provocaron".

"El otro es un acto impulsivo, donde a lo mejor fui a una casa financiera, no me prestaron el dinero y estamos en el CyberDay, se ponderaron varias acciones negativas como rabia y frustración, y no mido bien mi impulsividad y me lanzo. Entonces no podríamos generalizar la motivación del acto suicida", añadió la Dra. Loezar.

CRISIS DE SALUD MENTAL

De igual forma, la académica de la Universidad de Playa Ancha sostuvo que "hay que reconocer que estamos frente a una crisis de salud mental, tanto en niños como en adolescentes y adultos; por lo tanto, estamos viviendo momentos críticos, que tienen que ver con una sensación de inseguridad e incerteza".

Y es que según explicó la experta, el ser humano se mueve esperando dar pasos seguros, pues en base a ello obtiene tranquilidad y equilibrio. No obstante, cuando la paz social del entorno está muy inseguro –y no sólo debido a la delincuencia, sino que también por los estudios u otra situaciones– se genera "mucha incerteza".

"Si a eso se suma una sensación de soledad, en el caso de adolescentes, hay un vacío existencial, que es parte del proceso evolutivo donde el adolescente deja de ser niño, pero tampoco es adulto. Hay un periodo de transición donde no tengo claridad de qué soy, y frente a las respuestas vagas del entorno, hay una sensación muy angustiante. Quizás eso gatilla que el adolescente o adulto joven quiera dejar de existir porque no tiene una contención o algo que le soporta el por qué está acá", agregó.

Finalmente, consultada si la pandemia del Covid produjo cambios en el tema, la Dra. Loezar explicó las flexibilidades y excepciones de entonces "de alguna manera nos protegía". Sin embargo, tras acabarse la alarma del coronavirus "se abrieron las puertas a una nueva realidad donde no hay claridad de para dónde va esta cosa". Y es que a su juicio, "eso genera más angustia y ansiedad por el miedo al futuro".

«NO ESTÁS SOLO» (*4141)

El Ministerio de Salud cuenta con la línea de prevención del suicidio *4141 «No estás solo, no estás sola» iniciativa que forma parte del plan «Construyendo Salud Mental» y del programa de Gobierno. Se trata de un servicio de atención telefónica gratuita y 24/7 para personas en crisis de salud mental relacionada al suicidio.

La línea de prevención del suicidio puede ser un recurso valioso para las personas que están pasando por momentos difíciles y pueden sentirse solas o sin esperanza. Esta línea ofrece un lugar seguro y confidencial para que puedan hablar de sus preocupaciones y sentimientos, y recibir ayuda y apoyo para superar momentos de crisis.

La seremi de Salud, Lorena Cofré, indicó a Puranoticia.cl que "dentro de los compromisos del Gobierno está trabajar en la prevención del suicidio. Sabemos que la ideación suicida es un fenómeno que, por distintas razones, lleva a las personas a pensar en acabar con su vida. En ese momento es indispensable contar con alguien con quien puedan conversar".

Con este fin, en el marco del Plan «Construyendo Salud Mental», el Minsal habilitó la línea «*4141, no estás solo, no estás sola», de acceso gratuito, a la que se puede llamar desde celulares de lunes a domingo, las 24 horas del día.

"A través de ella, las personas que estén enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio, podrán contactarse con un psicólogo especialmente capacitado que los escuchará y ayudará. Además, como Seremi de Salud estamos trabajando en los establecimientos educacionales de la región en la difusión de contenidos de la Guía de prevención de la conducta suicida con apoyo de videos preventivos sobre esta materia", concluyó la autoridad sanitaria local.

