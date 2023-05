Colegio de Profesores pide al presidente Boric que concrete el anunciado Plan de Salud Mental

Un urgente llamado al presidente Gabriel Boric para que concrete el anunciado Plan de Salud Mental, realizó el Colegio de Profesores Metropolitano, debido a los graves y continuos hechos de violencia registrados en los establecimientos educacionales, tanto de la región como del resto del país.

Uno de los últimos casos conocidos se registró en la Escuela Especial de Desarrollo de La Reina que dejó como saldo a cinco funcionarios lesionados, entre docentes y asistentes de la educación.

Para el presidente del gremio metropolitano, Mario Aguilar, “acá de ninguna manera se busca criminalizar a los estudiantes o sindicarlos como responsables, pero sí le exigimos al sistema, al sostenedor, a los ministerios de Educación y de Salud, que se hagan cargo de una problemática grave que se está viviendo a nivel país, donde ser profesor se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo”.

El líder gremial emplazó al Mandatario a ejecutar el anunciado Plan de Salud Mental: "Hace un tiempo habló de un gran plan de salud mental, pero eso quedó sólo en la retórica hasta ahora. Queremos saber cuáles son esos planes, porque en las escuelas se están viviendo las secuelas, consecuencias y efectos de estos graves problemas de salud mental que tenemos como país".

"Ese problema hay que enfrentarlo, no puede quedarse sólo en el discurso, tiene que convertirse en acciones concretas que nos protejan como sociedad. Estamos viviendo una verdadera pandemia como sociedad respecto al tema de salud mental", dijo.

Por su parte, la delegada de la Escuela Especial de Desarrollo, profesora Yessica Zúñiga, dijo que lo ocurrido el martes fue la gota que rebasó el vaso: “Es una situación que vivimos semanalmente. Somos una comunidad educativa que no está siendo atendida como corresponde. Como profesionales hay situaciones en las que ya no estamos dando abasto, que no nos compete resolver como profesionales de la educación”.

