Valparaíso cuenta con 45 nuevos monitores de salud mental tras innovadora estrategia de formación comunitaria

Con gran participación y un exitoso desarrollo, culminó el curso de monitores comunitarios de salud mental, que tiene como objetivo principal capacitar a vecinos de Valparaíso en temas relativos al abordaje de la salud mental integral, con un enfoque social y comunitario.

Esto se enmarca dentro de la estrategia de salud mental que ha adoptado el Municipio porteño, el que permitirá contar con nuevos monitores en los territorios.

El curso se desarrolló en cinco sesiones, las cuales contaron con la participación de vecinos de diferentes puntos de la ciudad, quienes adquirieron herramientas en el trato y manejo de problemáticas de salud mental en sus comunidades, para así ser un complemento con el aspecto clínico de estas patologías.

Al respecto, Juan Pablo Villalobos, participante del curso, señaló que “yo lo encuentro esperanzador, necesario y sobre todo porque sea práctico el taller. Tiene ese componente bastante práctico. Yo antes había leído sobre círculos de escucha, he encontrado experiencias en Brasil o Argentina, pero no tenía mucho entendimiento o no conocía experiencias que ya se estén gestando”.

Marlene Orrego, dirigenta del Consejo Local de Salud del Cesfam Barón, manifestó que “es una necesidad sentida desde hace mucho tiempo en los territorios, por toda la situación que vivimos durante el Covid, pandemia y confinamiento. Obviamente eso nos afectó a todos y en los territorios se vio mucho más agudizado por las necesidades recurrentes que siempre hay y la salud mental era algo prioritario”.

Este es un curso donde participaron personas de diferentes áreas profesionales y sociales, quienes “adquirieron las herramientas para poder escuchar, para contener el malestar emocional de las personas que participen en este curso y poder identificar aquellas situaciones que pueden ser un poco más patológicas que ya necesiten una consulta especializada de un centro de salud de la red APS de la comuna de Valparaíso”, explicó Cristián Pacheco, encargado de la iniciativa.

Ahora, quienes desarrollaron este curso deben implementar un círculo de escucha en sus territorios, con el fin de poder aplicar el modelo aprendido, y llegar a la mayor cantidad de personas en la comuna para avanzar en el cuidado con enfoque comunitario y social respecto a la salud mental.

