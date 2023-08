Core Murillo a colegas en contra de acuerdos para comprar terrenos para casas en la región: "Hicieron escándalo por algo que no existe"

Con polémica se aprobaron en el Consejo Regional de Valparaíso dos acuerdos para combatir la grave crisis habitacional en la zona: uno sobre la habitabilidad y la ampliación de la cobertura de proyectos beneficiados con recursos locales; y otro sobre la voluntad para a futuro adquirir terrenos para construir viviendas sociales.

Ambas iniciativas fueron aprobadas con 24 votos a favor, aunque la sensación que quedó fue bastante amarga debido a la tensa discusión que se produjo en el Pleno del Core de Valparaíso, a raíz de los audios que recibió la consejera Paola Zamorano, por parte de dirigentes de comités de vivienda de San Antonio, quienes condenaron que, previamente en Comisión de Vivienda, haya expresado su abstención a un acuerdo.

"Tú votaste en contra del proyecto habitacional de nosotros. Ya todo el mundo lo sabe acá en San Antonio. Te aviso, para que tú sepas", señala una mujer que se identificó como Olimpia, quien en otro audio agrega que "tu foto está saliendo por todos lados, que tú votaste contra el proyecto habitacional de San Antonio. En todos lados se está publicando tu foto, así que no esperes volver a salir de vuelta".

Estos mensajes en audio hicieron no sólo que la core Zamorano (RN) cambiara su voto, pasando de la abstención a la aprobación, sino que hiciera una denuncia por amenazas ante la Policía de Investigaciones (PDI) dando cuenta de los audios recibidos. Además, el core Christian Macaya (RN) anunció una querella criminal por los delitos de extorsión y cohecho, en contra de quienes resulten responsables.

Pero la polémica no quedó ahí, pues el core John Byrne (Republicano) explicó en conversación con Puranoticia.cl los motivos por los cuales rechazó lo propuesto: en primer lugar, apunto a una desconfianza respecto a las tasaciones del Serviu y pidió una nueva cotización; y luego solicitó una certificación que acredite que los sitios propuestos no tengan relación con autoridades, manifestando de paso sus dudas ante posibles intereses cruzados de consejeros regionales con los terrenos a adquirir.

En base a esta argumentación, las dudas sobre la tesis de los posibles intereses que tendrían algunos cores de Valparaíso en la adquisición de ciertos terrenos, crecieron en magnitud, pues ésta ya había sido expuesta previamente. Con el objetivo de abordar esta situación, Puranoticia.cl tomó contacto con el core Manuel Murillo (PPD), presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Regional de Valparaíso.

Consejero Murillo, ¿cuál es su análisis respecto a todo lo que ocurrió, primero, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda, y luego en el pleno del Core?

Yo lamento mucho que no se hayan podido aclarar algunas situaciones que generaron dudas. Si me hubieran llamado –como ellos (cores republicanos) no vienen al pleno– yo les hubiera explicado. Lo que se aprobó en plata se aprobó hace rato. Los $13 mil millones que hablan son en relación a proyectos de habilitación que los aprobamos hace dos meses. Ahora estábamos cambiando el listado original, porque el Gobierno propuso 13 comités y de esos 13 ya tenían financiamiento algunos y necesitábamos bajar algunos y subir otros. Entonces por eso se reordenó en relación a los comités, pero no se aprobó nada de plata. Incluso los $13 mil millones ya están transferidos a Serviu.

El core John Byrne expresaba a Puranoticia.cl su desconfianza por la tasación que entrega Serviu y pidió una nueva cotización antes de comprometer el financiamiento. ¿Qué puede decir usted al respecto?

Está bien, pero por el tema de los suelos no se hizo ninguna presentación específica, de ningún suelo ni de tasación. No hubo ninguna tasación a la vista en la Comisión ni tampoco en el pleno, porque no estamos aprobando todavía la compra de suelos. Cuando eso suceda, obligatoriamente tendrán que venir a exponernos no una tasación, sino que tres tasaciones. Pero eso es a posterior, cuando el Serviu nos pida comprar un terreno, y hoy eso no es así.

También solicitó una certificación que acredite que los dueños de los terrenos a comprar no tengan relación con autoridades de Gobierno o del propio Consejo...

Yo apoyo 100% que no debe haber ningún tipo de vinculación que provoque dudas en la compra de algún suelo que financie el Gobierno Regional. Lo comparto 100%. Pero en este caso, insisto, aún no estamos comprando nada, no estamos revisando el detalle. Pero cuando llegue ese minuto, porque todavía no hay presupuesto y este año no vamos a comprar ningún suelo, pero si el próximo año compramos, vamos a exigir que cumpla toda la norma. Además este proceso tiene que pasar por Contraloría, que debe visarlo.

En este punto en específico expresó sus dudas sobre eventuales intereses cruzados entre consejeros regionales y los terrenos a comprar. ¿Cómo lo ve usted?

Nosotros partimos con estos terrenos porque están asociados a comités de vivienda. Entonces, si hay una irregularidad, debe ser desde los comités más que desde los intereses de los consejeros regionales. Si lo hubiese, sería bueno que lo informara o que me lo informaran de manera pública o privada para tomar acciones legales. Pero que yo sepa, hoy no hay ninguna vinculación, porque como todavía no estamos comprando ningún terreno, no podemos cuestionar sobre ningún terreno en particular.

Byrne dijo haber apreciado "histeria colectiva" en muchos de los consejeros regional por aprobar de forma urgente estos acuerdos. ¿La hubo? ¿La hay?

Aquí vamos al tema de fondo, que es el Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, que termina siendo sólo un título y poca acción. Entonces, desde el Gobierno Regional dijimos que queremos disponer de $40 mil millones para ayudar al Plan de Emergencia Habitacional. Ahí se creó una histeria, pero a través de una expectativa, donde los comités de vivienda ven como la gran oportunidad, luego de años de espera, de obtener una vivienda definitiva. Entonces eso no ha pasado nunca por el Core, sino que vemos mucho interés de los comités, de las cooperativas, de acercarse al Core, porque ven la posibilidad de financiar o ayudar a financiar los proyectos. Lo que ya traspasamos, los $13 mil millones, son para 36 comités que están detenidos y algunos hace más de 5 años porque les faltaba plata. Entonces la histeria es por la necesidad y por las malas políticas públicas que existen.

¿Qué opina de la situación que vivió la consejera Paola Zamorano y, a su juicio, fueron amenazas las que recibió su colega?

Yo lamento mucho que algún dirigente o alguna autoridad presione a otra para poner una posición. La consejera Zamorano, la primera vez, aprobó la intención de comprar esos terrenos. Siempre tuvo la voluntad de hacerlo. Entonces, primero rechazar lo que pasó y solidarizar en este caso con la consejera Zamorano

¿Cree usted que el gobernador Rodrigo Mundaca debe sumarse, como presidente del Consejo Regional, a las acciones legales que están en curso?

Lo que hay que cuidar son las formas. Creo que el problema no es quién se sume o no. Ante todas las dudas, en vez de llamar y preguntar, hicieron todo un escándalo público por algo que no existe, porque la especulación es por la compra de un terreno, pero no hay compra de terreno. Entonces, ¿por qué se presionó? Yo no puedo hablar por el Gobernador, pero siento que faltó más comunicación por el otro lado, tanto de Republicanos, de (el core) Macaya y de (la core) Zamorano".

Por último, ¿qué viene ahora en todo este proceso habitacional?

Nos vamos a juntar en una nueva Comisión de Vivienda, donde explicaremos de nuevo, con peras y manzanas, todas las dudas que existan, pero siempre cuidando la transparencia y la probidad.

PURANOTICIA