Continúa el suspenso por show de Año Nuevo en Viña del Mar: fuegos artificiales están vencidos y Ripamonti activa S.O.S. con Defensa

Pese a los intentos de proyectar tranquilidad por parte del Municipio de Viña del Mar, Puranoticia.cl obtuvo antecedentes que dan cuenta que el problema en torno a los fuegos artificiales y drones que iluminarán los cielos de la ciudad en el espectáculo de bienvenida al 2023 es más grave que lo que se pensaba inicialmente.

La primera información, revelada por este medio el sábado 17 de diciembre, indicaba que el cargamento con la pirotecnia y los objetos voladores no tripulados a utilizar el 1 de enero se encontraba retenido en Aduana. No obstante, desde la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti se respondió diciendo que sólo restaba un "mero trámite reglamentario del Ministerio de Defensa" para finalizar su autorización.

VENCIDOS HACE TRES AÑOS

Ahora, Puranoticia.cl pudo corroborar que el "mero trámite" mencionado por el autodenominado «Municipio de Cuidados» no obtiene el visto bueno debido a que los fuegos artificiales tienen su certificación vencida en tres años, motivo por el cual la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) simplemente no les da su firma.

Una alta fuente municipal consultada por este medio señaló al respecto que "los fuegos no han ingresado y la DGMN efectivamente les rechazó la autorización porque la certificación está vencida en tres años y nuestra legislación no lo permite, sino que a lo más un año desde el punto de vista técnico. Están vencidos tres años porque se compraron en pandemia, entonces dijeron que no autorizarían".

"DESESPERADA" JUGADA DE RIPAMONTI

Considerando la gravedad del problema, y más aún teniendo en cuenta que la DGMN no daría su brazo a torcer, la fuente conocedora del tema indicó a Puranoticia.cl que la alcaldesa Ripamonti, buscando resolver el problema, se contactó "desesperada" con el diputado Tomás de Rementería, militante socialista, representante de la zona y miembro de la Comisión de Defensa. ¿El motivo? Que interceda con la ministra Maya Fernández (también del PS) para dar solución al caso.

"Llamaron al diputado De Rementería para pedirle que intermediara porque el único que puede autorizar es el Ministerio de Defensa, por un decreto que firma la Ministra y el Presidente. Ese es el entrampado. Ellos dicen que ya tienen todo listo, pero están muy preocupados porque el Ejército dijo que no iba a firmar", explicó la fuente, agregando que tanto pirotecnia como drones están en el contenedor.

Además, otras dos fuentes consultadas por este portal señalaron que las negociaciones con el Ministerio de Defensa Nacional ya comenzaron. Incluso es más, aseguraron que desde la cartera están muy enfadados con la situación porque señalaron que la unión temporal de las empresas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA ya estaban al tanto del vencimiento y que así los fuegos artificiales no se podrían utilizar.

Vale indicar que Puranoticia.cl pudo contactarse vía WhatsApp con el diputado De Rementería, quien manifestó que prefería no referirse a esta situación.

COMERCIO Y TURISMO YA LO SABÍA

Pese a la negativa a hablar del parlamentario del Distrito 7 de la zona costera de la región de Valparaíso, buscando otra arista del tema, relacionada al impacto que podría significar para la industria del comercio y el turismo de Viña del Mar una posible cancelación del show pirotécnico, este medio pudo llegar a verificar la información inicial respecto al vencimiento de los fuegos artificiales y los drones.

Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Ciudad Jardín, señaló que "hay un tema de vencimiento como consecuencia de la pandemia y ese es un tema conocido por todos. Pero los expertos dicen que el vencimiento está establecido y que no debiera impedir que los fuegos explosen de la mejor manera. No hay preocupación por el vencimiento, ya que el espectáculo se podría llevar a cabo igual porque tienen una duración adicional".

Y añadió que "estábamos al tanto porque esto viene de la pandemia, pero claramente en un minuto se certifican estos fuegos y no deberían tener problemas para el funcionamiento del espectáculo. El grado de preocupación existe en el gremio porque la última palabra la tiene la DGMN, pero nosotros nos apoyamos en la palabra de la Alcaldesa y debemos tener la convicción que, como sea, se deben llevar a cabo los fuegos artificiales porque son cerca de 45 millones de dólares los que ingresan a la ciudad en términos de gasto en la última semana del año".

Consultado respecto a cómo se enteró del vencimiento en la certificación del cargamento, considerando que ni los concejales con los que Puranoticia.cl conversó dijeron tener información, Rozas respondió diciendo que "conocimos la problemática, pero no tenemos nada formal. Eso mismo debe pasarle a los concejales. Sabíamos como gremio que había una problemática que había que certificar nuevamente los fuegos, tal vez por vencimiento; pero la certificación existía y la entidad que certifica no tendría problemas para el funcionamiento de la pirotecnia".

CABOS SUELTOS

Si bien, este medio pudo confirmar el origen del problema: el vencimiento de la carga que contiene los fuegos artificiales y drones para Año Nuevo en Viña del Mar; lo cierto es que aún queda una serie de interrogantes que resolver. Por ejemplo, saber si el Municipio que lidera la alcaldesa Macarena Ripamonti estaba al tanto que adjudicó el contrato a una unión temporal de empresas cuyo cargamento está vencido. Es decir, si compraron la pirotecnia sabiendo que no cumplía con la normativa nacional. Saber también cuándo se enteraron del problema, teniendo en cuenta que éste se arrastra de noviembre, cuando el contenedor quedó retenido; qué gestiones iniciaron posteriormente a enterarse del tema y; principalmente, por qué no han mencionado lo ocurrido públicamente, salvo la escueta comunicación donde hablaban de que faltaba un "mero trámite reglamentario del Ministerio de Defensa".

Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones de la casa edilicia viñamarina, quienes no contestaron a las consultas realizadas.

PURANOTICIA