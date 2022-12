Concejales por incierto show de Año Nuevo en Viña: Apuntan a "mala fe" de empresa y a "licitación tardía" de administración Ripamonti

Preocupados y molestos se encuentran los concejales de Viña del Mar luego de conocer la información publicada por Puranoticia.cl respecto al vencimiento de la certificación de los fuegos artificiales y drones que se pretenden utilizar para el show de Año Nuevo 2023 en el borde costero de la ciudad, acción que no mediar un acuerdo por secretaría con el Ministerio de Defensa, imposibilitará la realización del espectáculo tanto en la comuna como en la vecina Valparaíso.

En concreto, el cargamento que contiene la pirotecnia se encuentra en bodegas de las empresas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, las cuales se unieron temporalmente para la realización de ambos eventos. No obstante, su certificación se encuentra vencida en tres años, mientras que la normativa vigente en Chile sólo autoriza su utilización con un plazo máximo de dos años. Por este motivo no se pueden utilizar.

Así lo dio a conocer el representante local de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), teniente coronel Juan Escobar, comisario de la 2ª Comisaría Central de Carabineros de Valparaíso, quien sostuvo en diálogo con este medio que "yo actúo conforme a la ley y a la DGMN; y hoy, la empresa de pirotecnia se encuentra bloqueada, es decir, no puede ocupar los elementos que mantiene ni tampoco importar elementos nuevos", agregando que el problema afecta a Viña y al Puerto.

La única salida a este conflicto vendría de la mano con una resolución flash de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, mediante la cual autoricen a la Dirección General de Movilización Nacional a levantar el bloqueo y permitir que el cargamento con la pirotecnia sea utilizado en las dos ciudades más habitadas de la región de Valparaíso, las cuales esperan recibir en conjunto a más de un millón de personas durante el 31 de diciembre.

EMPRESAS "OBRARON DE MALA FE"

Fuentes de la Subsecretaría de FF.AA. consultadas por Puranoticia.cl afirmaron que el tema tiene molestas a las autoridades, pues el mismo problema ocurrió el año pasado, sin embargo fue subsanado con mayor antelación. Además, el mayor disgusto se genera debido a que la empresa, sabiendo del vencimiento de su pirotecnia, aún así se presentó al proceso de licitación en Viña del Mar.

Este punto fue abordado por el concejal Pablo González (PC), quien comentó en conversación con este portal que "veo esto con gravedad y preocupación porque la empresa, que conoce el rubro, sabe de las condiciones y la legislación, se presentó a una licitación a sabiendas que la certificación está extemporánea. Eso para mí es obrar de mala fe, porque es jugar a ver si pasa o no".

Consultado tanto por la responsabilidad, tanto de los ediles como de la administración Ripamonti, dijo que "los concejales y concejalas no somos expertos en fuegos artificiales ni en pirotecnia. La licitación en ninguna parte menciona la certificación extemporánea, porque nos hubiéramos dado cuenta en la lectura del documento. Por tanto, el primer responsable aquí, al presentarse a una licitación, que más encima es una unión temporal, es la empresa que obró de mala fe".

González fundamentó esto diciendo también que "lo segundo es que los mecanismos al interior del Municipio, confiando que la estructura interna desconocía que esto pasaba, lo veo con preocupación porque en un escenario normal no debiera pasar y no deberíamos estar discutiendo si los fuegos artificiales se hacen o no. Por tanto no logro concebir más allá de que la empresa ha obrado de mala fe".

LICITACIÓN TARDÍA DEL MUNICIPIO

Por su parte, el concejal René Lues (DC) también evidenció su preocupación señalando que "sería gravísimo que esto ocurriera y por eso espero que el Ministerio de Defensa, conforme a sus atribuciones y a la adecuada ponderación de la situación, adopte lo más pronto posible una decisión".

También recordó que está pendiente la revisión que Carabineros realiza a los fuegos artificiales 10 días antes del evento de Año Nuevo en el Mar, y sin la cual tampoco es posible que éste se efectúe.

Acerca de las responsabilidades del conflicto, dijo que "para más adelante quedará la evaluación de todo el proceso y la exigencia de responsabilidades administrativas por todos los atrasos que el Municipio generó al iniciar tardíamente las licitaciones y por no revisar la vigencia de los productos adquiridos", recordando de paso que recién el 26 julio se publicó la licitación del show de Año Nuevo en el Mar y que el 19 de octubre se firmó el contrato con la unión temporal de empresas adjudicadas.

PIDEN SANCIONES

Sandro Puebla (Ind-PS), en tanto, comentó que "tal vez acá faltó haber contratado este espectáculo con mayor anticipación o, como en Valparaíso, por varios años, para no estar a última hora con esta angustia. Hay mucha gente preocupada. El rubro gastronómico, en particular, y muchas familias que tienen organizado el fin de año en Viña del Mar. Yo espero que el tema se solucione a la brevedad, siempre velando por la seguridad del espectáculo".

El edil independiente también manifestó que "si la empresa no cumple con lo ofrecido, que sea sancionada con todo el rigor que corresponde, porque el daño sería tremendo si no se puede realizar el espectáculo".

PEDIRÁN MÁS ANTECEDENTES

Por último, el concejal Carlos Williams (RN) planteó que "yo sé que hay un problema netamente administrativo. Es por eso que se está a la espera que en las próximas horas, a través del Ministerio de Defensa, se pueda solucionar este inconveniente. Es un tema que no tan sólo a Viña del Mar está afectando con el espectáculo pirotécnico, sino que también en Santiago, a la Torre Entel; y a Valparaíso".

"Yo pienso que se va a llegar a buen término. Tengo entendido que los fabricantes de los pirotécnicos señalan que estos tienen un plazo de duración de cinco años, sin embargo la legislación chilena habla de máximo dos años. Ese es el impasse administrativo que en este momento nos tiene a la espera de este documento que pueda autorizar el espectáculo y, de esa manera, tener un bonito recibimiento del Año Nuevo y con un mejor futuro para los locales gastronómicos y hoteleros que reciben tanto público que viene a la zona costera", agregó.

Finalmente, Williams aseguró que "el error no es nuestro, es de las empresas; y yo pienso que esto nos va a enseñar a que las futuras licitaciones vamos a tener que pedir mayores antecedentes a las empresas y principalmente antecedentes a la entidad fiscalizadora, para saber si están con todos los documentos en regla, que permitan realizar un espectáculo sin ningún inconveniente de última hora".

