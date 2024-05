Concejales de Quillota se cuadran con postura de Luis Mella y apuntan al Director de Obras tras irregularidades en mall Paseo Shopping

Siguiendo la tónica de los argumentos expuestos por el ex alcalde Luis Mella, en torno a apuntar a la responsabilidad del director de Obras Municipales (DOM), Marcelo Merino Michel, concejales de Quillota plantearon sus puntos de vista tras el lapidario informe de la Contraloría que detecta irregularidades en los permisos, adjudicación y construcción del mall Paseo Shopping durante la administración municipal pasada.

Antes de pasar a detallar la visión de los ediles quillotanos, vale recordar que el «Informe Final Nº 890», confirma hechos que fueron informados hace dos años por Puranoticia.cl. Y es que entre las irregularidades ratificadas están los errores cometidos por la DOM, que autorizó la edificación del mall en predios que se emplazan en zonas del Plan Regulador Comunal que no permiten el uso comercial. De igual forma, la Dirección de Obras tampoco veló por el cumplimiento de la cuota mínima de estacionamientos ni verificó que se cumpliera el autorizar aparcamientos en otros predios.

La entidad tampoco exigió la entrega de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) pese a que la cantidad de estacionamientos superó el umbral establecido; esto, en base a la superficie edificada del centro comercial. Además, la DOM autorizó permisos de edificación que contemplaron la disposición de aparcaderos en un bien municipal, sin que se hayan cumplido los requisitos para aquello, puesto que no había un contrato de comodato que lo respaldara.

De igual forma, junto a verificarse que un permiso de edificación incumplió el coeficiente de ocupación de suelo informado en un certificado previo, ya que se incorporó a la superficie de terrenos aledaños que no formaban parte del lote; también la Contraloría detectó en su informe la falta de recepción definitiva municipal total del proyecto, presentando sólo recepciones parciales no ajustadas a derecho.

Producto de todas estas graves irregularidades, la Contraloría dio inicio a un sumario en la Municipalidad de Quillota para establecer las responsabilidades administrativas detrás de ellas, pero además dio un plazo de 90 días para subsanarlas. De lo contrario, el mall Paseo Shopping de Quillota corre serios riesgos de cerrarse.

En ese sentido, el alcalde Óscar Calderón sostuvo en su oportunidad que "tenemos que urgentemente hacer que la norma se cumpla, que nos pongamos a disposición para que aquello se repare y con esa reparación se minimice la posibilidad de que esta actividad comercial deje de ser desarrollada", dando cuenta de que el eventual cierre del mall quillotano no era una posibilidad alejada de llevarse a cabo.

Esta posibilidad no sólo fue descartada de raíz por parte de Luis Mella –histórico ex Alcalde de Quillota por 29 años, quien además hoy planea nuevamente volver a la Municipalidad– sino que también apuntó directamente al titular de la DOM, Marcelo Merino, de quien dijo que "las decisiones técnicas de recibir y autorizar una obra e interpretar el plano regulador son de exclusiva responsabilidad del Director de Obras. Por eso es que cuando algunos hoy día pretenden tratar de culparme a mí de lo que pasó –siendo que todavía no hay culpas manifiestas– están errados".

En base a toda esta controversia, Puranoticia.cl conversó con algunos concejales de Quillota. Carlos Pacheco (PR) comentó respecto a las observaciones administrativas planteadas por Contraloría que "quien debe responder es el Director de Obras, que está bajo el mandato del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto no responde a la gestión alcaldicia anterior ni a la de este momento".

"¿Hay responsabilidades administrativas? Claro que sí. Pero esas son del Director de Obras, a propósito de las facultades que él tiene para tomar decisiones en las cuales nosotros como Concejo no podemos contradecir, desde la persepectiva política, porque son decisiones técnicas que se toman", añadió el edil.

De igual forma, el concejal del Partido Radical precisó que "es muy difícil, sino casi imposible, que el mall se vaya a cerrar. Así que no hay que especular sobre ese tema". Consultado respecto a la seguridad que tiene para afirmar esto, dijo que esta se basa en que "las observaciones administrativas van a ser técnicamente bien respondidas por el Director de Obras, pero todas son subsanables desde lo administrativo".

Acerca de la preocupación expresada por la ciudadanía por este tema, Pacheco indicó que "les he explicado que son temas administrativos y técnicos, pero que están dentro del marco de lo que la ley permite hacer, entonces se quedan tranquilos. Dentro de lo que significan los actos administrativos, el Director de Obras es quien tiene las facultades de hacer las interpretaciones correctas de ese mismo marco".

"Entonces es una visión que tiene la Contraloría respecto de la visión del Director de Obras en las cuales, me imagino que una vez que se subsanen los puntos expresados en el informe, todo va a llegar a buen puerto. Y si hay sanciones, irá por la vía de sancionar al Director de Obras, en el sentido que él es el responsable de tomar decisiones que son meramente técnicas y no políticas", sentenció.

La polémica también fue abordada por la concejala Daniela Meriño (PC), quien expresó que "en función de que se está haciendo el sumario, preferiría no emitir un juicio tan concreto. Puedo tener una opinión personal, pero cualquiera que pueda emanar puede aplicar un perjuicio contra alguna persona que pueda estar involucrada, así que prefiero ser cuidadosa porque también es mi rol la fiscalización del ejercicio de los funcionarios, y eso es lo que esperamos que se resuelva: el grado de involucramiento que pudieron tener las personas que eran parte del Municipio en ese momento porque, si bien, hoy hay muchas personas que siguen, otras no están y estaban en ese momento, por lo tanto se tiene que resolver el grado de relación con las acciones que se pudieron haber llevado a cabo".

Al preguntarle por el rol que pudo haber tenido el ex Alcalde de Quillota en toda esta controversia, la edil comunista manifestó que "es difícil quemarse al hablar de Luis Mella porque da lo mismo lo que tú digas, porque Luis Mella se entera que dijiste algo de sus actos y siempre vamos a recibir una contrarespuesta. Sinceramente es una persona con la que no me interesa involucrarme, ni de manera positiva ni negativa".

Ante la insistencia de la pregunta, comentó que "creo que las medidas de mitigación que se solicitaron para la situación que se está investigando fueron inapropiadas, en el sentido de que fueron muy bajas en función de lo que se le estaba permitiendo al empresariado en esos terrenos. Se supone que las gestiones públicas van en beneficio de la comunidad, e incrementar el perfil productivo de la comuna va en beneficio de la comuna. Ahora, la vía -que puede no sea la más transparente- entonces es importante tener los principios del derecho a la justa investigación".

Por último, Puranoticia.cl conversó con el concejal Eduardo Ormazábal (Ind.-DC), quien señaló que "no voy a dar mi opinión hasta que la Contraloría entregue su informe final". Llama la atención esta declaración, considerando que el ente fiscalizador ya emitió sus conclusiones finales, dándole un plazo de 90 días al Municipio para subsanar las observaciones en torno al mall. "Esperemos el informe final de la Contraloría y ahí podemos dar una opinión, aunque no creo que cambie mucho", continuó el edil independiente, quien de todas maneras afirmó que "no se va a cerrar el mall".

Cabe señalar que este medio tomó contacto con la totalidad de los concejales de Quillota, algunos incluso a través de la aplicación WhatsApp, sin embargo sólo obtuvimos respuesta de parte de los tres citados anteriormente.

