Comandante de Bomberos de Valparaíso no descarta que puedan haber otros voluntarios involucrados en autoría del megaincendio

Luego de que se detuviera al tercer autor del Megaincendio del 2 de febrero, que arrebató la vida a 137 personas en Viña del Mar y Quilpué, Elías Antonio Salazar Inostroza, un teniente de la 13a Compañía de Bomberos de Valparaíso y funcionario de Senapred, el Comandante de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo, abordó el sentir de la institución con Puranoticia.cl TV, pidió perdón a las familias que perdieron familiares en la tragedia, y no descartó que la investigación penal que lleva a cabo el Ministerio Público pueda hallar más implicados de la institución en el delito, aunque dijo que espera que no sea así.

Hay que recordar que son tres las personas que han sido detenidas por su presunta participación en el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. En mayo cuando detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron detener a los primeros dos sospechosos de haber originado el devastador fuego en la parte alta de Valparaíso, a un costado del fundo Las Tablas, en las cercanías de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, el que luego se propagó vorazmente: el bombero de la decimotercera Compañía de Placilla, Francisco Mondaca Mella, de 22 años, quien sería el autor material del megaincendio de febrero en la V Región; y Franco Pino Orellana, el brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quien sería el autor intelectual del fatídico hecho.

Hace apenas unos días, cuatro meses después de la detención de Mondaca y Pino, se logró capturar a un tercer presunto implicado: un ex voluntario de Bomberos, también de la 13 Compañía de Placilla, que ahora se desempeñaría como funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Elías Antonio Salazar Inostroza.

“El que exfuncionarios de la institución hayan estado envueltos en un crimen como este nos deja sin palabras", dijo en entrevista con Puranoticia.cl TV, Maggiolo. "La verdad es que uno queda sin palabras, se podrían pedir mil disculpas como institución, incluso, y no van a apaciguar el dolor de haber perdido parientes, hermanos, primos. Si perdieron casas puede dar hasta lo mismo, lo material se puede recuperar pero la vida no se recupera. Es darles un sentimiento de corazón de que estamos con ustedes”, dijo Maggiolo. "Todavía hay gente que no tiene sus casas y no logra apaciguar los dolores. Es terrible”, acotó.

El comandante reconoce que el que exvoluntarios de la institución hayan estado involucrados como autores de un delito que acabó con tantas vidas “es una tremenda mancha que no la habíamos tenido en toda nuestra historia y va a ser difícil que nosotros internamente la podamos sacar de cada uno de los interiores de nuestros bomberos”, y reconoció que hay dos puntos de vista en el sentir del cuerpo bomberil porteño.

“Podemos dividirlo en dos partes, una lo que son las emergencias propiamente tal, donde hemos tenido hechos como los incendios del 2014 y del 2 de febrero, y tenemos esta otra instancia que te golpea por el otro lado, más interno, lo que pueden ser éticas bomberiles, es otra la sensación. Estamos esperando hoy día que fiscalía y los entes que corresponda puedan dar un término definitivo, sabemos que la investigación dura hasta noviembre, y que esto se esclarezca lo antes posible”.

"ES UNA INSTANCIA QUE TAMPOCO PODEMOS DESCARTAR"

Sobre si le preocupa que más miembros de la institución puedan estar involucrados, confesó que ”por supuesto, es una instancia que tampoco podemos descartar. Hoy la capacidad de asombro está ahí, latente, y esperemos que no. Nosotros sabíamos en algún momento, teníamos la intuición, que a lo mejor detrás de Mondaca y este otro personaje podían haber más personas. Que fueran bomberos, la verdad es que no teníamos las ganas de que así fuera, tampoco lo podíamos descartar, y bueno, la investigación dio como resultado que hay un tercero que pertenece a una institución como Bomberos y Senapred y es de esperar que ojalá esto acabe”.

Junto a esto, afirmó que “aunque suene repetitivo, esto es un mal sueño y queremos que esto acabe. Y ojo, que esto es un tema institucional que afecta a la institución, pero hay personas que están sufriendo y esas son las personas a las que tenemos que dar el foco de preocupación porque perdieron vidas y se tiene que esclarecer. Aquí hay tres personas confesas que son delincuentes, la justicia los ha individualizado y ejecutoriado”.

PURANOTICIA