Tercer detenido por el megaincendio en Viña, Quilpué y Villa Alemana fue bombero de Placilla y funcionario activo de Senapred

Tres son las personas que han sido detenidas por su presunta participación en el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, emergencia que le costó la vida a 137 personas, que dejó más de 8 mil viviendas consumidas y cerca de 20 mil damnificados, convirtiéndose en la catástrofe más grande desde el terremoto con posterior tsunami del 27 de febrero de 2010.

Fue en mayo cuando detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron detener a los primeros dos sospechosos de haber originado el devastador fuego en la parte alta de Valparaíso, a un costado del fundo Las Tablas, en las cercanías de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, el que luego se propagó vorazmente.

Se trata del bombero de la decimotercera Compañía de Placilla, Francisco Mondaca Mella, de 22 años, quien sería el autor material del megaincendio de febrero en la V Región; mientras que Franco Pino Orellana, el brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) detenido poco después, sería el autor intelectual del fatídico hecho.

Pero cuatro meses después de estas primeras detenciones se logró capturar a un tercer presunto implicado en estos graves hechos: se trataría de un ex voluntario de Bomberos, también de la 13 Compañía de Placilla, que ahora se desempeñaría como funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que se suma al ex Bombero y al ex funcionario de Conaf.

Los primeros antecedentes de esta detención los entregó quien fuera el presidente de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio, el diputado Tomás Lagomarsino, quien señaló que "sería un ex Bombero de la misma compañía a la cual pertenecería uno de los autores anteriores y también sería funcionario de Senapred. Este es un duro golpe para el sistema de emergencia de nuestro país, ya que de confirmarse esta información, estaría en cuestionamiento todo nuestro sistema de emergencia: es decir, Bomberos, Conaf y Senapred".

También sostuvo que el tercer detenido sería un ex teniente primero de la Compañía de Placilla y que sería el mismo que hace algunos meses realizó un autodespacho en esta localidad ubicada en la parte alta de la comuna de Valparaíso, motivo por el cual fue suspendido durante varias semanas de sus funciones como voluntario.

Luego el fiscal del caso, Osvaldo Ossandón, confirmó que el detenido trabajó como teniente de Bomberos de Placilla, lugar donde conoció al imputado Francisco Mondaca, con quien se habría concertado junto a Franco Pino, de Conaf, para originar los focos de incendio en Valparaíso. Es por este motivo que se le atribuirá en la formailzación de este martes 10 de septiembre la calidad de autor material del deilto.

"Lo que puedo adelantar es que se ingresó al domicilio y a las oficinas de Senapred, donde se incautó información de computadores y casilleros. Era bombero, era teniente y tenía un cargo sobre el primer imputado. También era funcionario de Senapred activo, estuvo en turno hasta la 9 de la mañana del 2 de febrero y está situado en el lugar al momento de ocurridos los cuatro focos", dijo.

En tanto, el prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe regional de la PDI Valparaíso, sostuvo que el detenido "trabajó como bombero y como Senapred en la parte logística, donde recibía llamados y coordinaba diligencias de Senapred. Lleva bastante tiempo trabajando, por lo tanto mantenía información".

El oficial del a PDI también relató que el detenido "tiene vinculación con los otros imputados y participación entre los tres. Ellos se conocen y tienen vinculación relacionada con el delito investigado". De hecho, según lo que manifestó ante los detectives de la Bidema, y al igual que Franco Pino, la motivación estaba en "el hecho de participar en emergencias y ser un héroe participando y ayudando".

Cabe hacer presente que el tercer detenido por el megaincendio de febrero será formalizado en el Juzgado de Garantía de Valparaíso este martes 10 de septiembre, instancia donde el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva.

