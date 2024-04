Chile Vamos comienza a ordenar sus cartas en la Región de Valparaíso: Habría primarias en Quilpué, Limache, Concón y Cartagena

Este sábado casi en paralelo las dos fuerzas más relevantes del Chile Vamos realizaron una nueva versión de su Consejo General que busca comenzar a ordenar las cartas de cara a las próximas elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales.

En lo que se refiere a la Región de Valparaíso, tanto la UDI como Renovación Nacional tuvieron cierta similitud al elegir las comunas en donde deberían haber primarias y en la elección de sus cartas para aquel cometido.

La primera de ellas es Quilpué donde la carta de RN es la de la ex gobernadora Carolina Corti y la carta del gremialismo será Viviana Nuñez. Se pretende en esta comuna invitar al independiente Cristian Cardenas, sin embargo cercanos al también ex gobernador y ex demócrata cristiano cuentan que se declinaría de participar y llegar directo a la papeleta.

Otra de las comunas donde hay consenso en hacer primarias legales es Cartagena, aquí la carta de Renovación Nacional es Marco Antonio Verdala y la UDI presentaría a Lidia Silva.

También hay acuerdo en primarias en Limache, aquí el actual edil Daniel Morales no puede ir a la re-elección por tanto los nombres son el de Danilo Sandoval por la UDI y el de Luciano Valenzuela, actual Dideco, por parte de Renovación Nacional.

Por otro lado la comuna de Concón también tendría primarias, sin embargo Renovación Nacional no tiene candidato aún definido, mientras que la UDI propone el nombre de la actual concejal Sandra Contreras. Aquí se sumaría también la carta de Evopoli, María José Aguirre, también concejal en ejercicio en la comuna, conglomerado que también tuvo su consejo general este sábado.

En lo que se refiere a las otras comunas tanto Renovación Nacional como la UDI seguirán avanzando con sus candidatos priorizados por los diferentes consejos a la espera de la negociación final de la coalición descartando primarias legales en comunas emblemáticas como Valparaíso y Viña del Mar por ejemplo.

Quién también definió nombres, pero no para participar en primarias fue Republicanos quien presentó a Rafael González por la Alcaldía de Valparaíso y a Antonella Pecchenino, por Viña del Mar, se desconoce que hará el partido en Concón por ejemplo.

Otro punto que definieron los partidos fue la estructura del pacto electoral, mientras al menos RN definió ir en pacto en alcaldes, en relación a la elección de concejales el partido liderado por el Senador Rodrigo Galilea definió ir con lista única en competencia.

