Tragedia en Minera Guanaco: Trabajador de 32 años muere en accidente laboral en Taltal

Un trabajador de 32 años falleció este lunes en un accidente al interior de la planta de procesos de Minera Guanaco, ubicada en la comuna de Taltal, región de Antofagasta. La víctima, que se desempeñaba como capataz de la empresa contratista Termomec, murió tras ser aprisionado por una maquinaria.

El trágico hecho ocurrió mientras el trabajador realizaba labores de reparación en una de las placas de un filtro. Tras el accidente, personal del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) acudió al lugar para fiscalizar la faena y aplicar las medidas administrativas necesarias. Por su parte, la Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para que se hiciera cargo de las diligencias y esclareciera lo ocurrido.

El seremi de Minería, Luis Ayala, lamentó profundamente lo sucedido y enfatizó que la seguridad en las faenas mineras debe ser siempre el factor prioritario, por encima de cualquier meta de producción. "Ninguna meta productiva puede estar por sobre el resguardo de la vida e integridad de las personas", subrayó la autoridad, quien agregó que continuarán trabajando con sindicatos y empresas para "fortalecer una cultura de seguridad" en la región.

PURANOTICIA

(Imagen Reporte Minero)