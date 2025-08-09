Concejal del partido Republicano de La Serena es suspendido del partido por acoso sexual

El Partido Republicano suspendió la militancia del concejal de La Serena, Alejandro Astudillo, tras una denuncia en su contra por un presunto acoso sexual.

De acuerdo con los antecedentes, la denuncia habría sido presentada hace varios meses y era conocida por los integrantes del municipio serenense.

Frente a esta situación, el Partido Republicano activó sus mecanismos internos. La medida concreta fue la suspensión de la militancia de Astudillo. El propio concejal confirmó la decisión de la colectividad a un medio local.

La directiva regional del Partido Republicano en Coquimbo emitió una declaración pública. El texto explica que “debido a una denuncia recibida en contra de un concejal de La Serena, cuyos hechos podrían ser constitutivos de transgresiones a los Principios y Estatutos de nuestro partido, se realizó una denuncia al Tribunal Supremo que decretó la suspensión inmediata de los derechos como militante, por el tiempo que requiera la tramitación de la denuncia”.

El documento concluye expresando que “esperamos que los hechos denunciados sean investigados prontamente por las autoridades competentes y condenamos, como siempre, toda acción que contravenga nuestros principios y la integridad de las personas”.

La suspensión de Astudillo rige mientras el Tribunal Supremo partidario tramita la denuncia interna y en paralelo las autoridades avanzan en la investigación de los hechos denunciados.

PURANOTICIA