Macabro homicidio en Quillón: Asesinan a adulto mayor y lanzan su cadáver a un pozo

Un macabro hallazgo realizó detectives de la Brigada de Homicidios Concepción al encontrar al interior de un pozo el cuerpo de un hombre en medio de un sitio eriazo en la comuna de Quillón, en la Región de Ñuble.

La víctima es Enrique Linco Meli, de 81 años, quien permanecía desaparecido desde el 30 de julio y su familia había presentado una denuncia por presunta desgracia en Hualpén.

Tras iniciar las investigaciones, la Fiscalía determinó que el octogenario abordó un vehículo de transporte colectivo. Al ser interrogado, el conductor entregó relatos contradictorios, lo que llevó nuevas diligencias, en particular la pericia del automóvil, donde se detectó presencia de sangre mediante pruebas químicas.

Por este motivo, la PDI detuvo a un hombre de 59 años, sindicado como autor del homicidio del adulto mayor. El detenido el crimen y señaló que el cuerpo lo dejó en un sector rural de Quillón (a casi 80 kilómetros de distancia de Hualpén), lo que activó un operativo para verificar la información.

Los equipos se trasladaron a Quillón y encontraron el cuerpo al interior del pozo en un sitio eriazo cercano al sector Cerro Negro. Paralelamente, otros efectivos concretaron la detención del imputado.

El fiscal jefe de Talcahuano, Juan Yáñez, explicó que “el imputado señala que la motivación obedece a situaciones familiares previas bastante antiguas”.

Respecto a la dinámica del crimen, el fiscal detalló que “surge una discusión adentro del vehículo, golpes que derivan en sangramiento”. Agregó que el traslado a Quillón ocurrió con la víctima con vida, según el relato del detenido. Asimismo, el persecutor precisó que el imputado usó “un elemento contundente que habría encontrado botado”.

De acuerdo con el fiscal Yáñez, formalizará al imputado por homicidio simple. A renglón seguido, el persecutor advirtió que la figura podría cambiar tras la autopsia. “Cruzaremos la información y determinaremos la naturaleza del delito”, dijo, por lo mismo, el fiscal de Talcahuano solicitará este sábado la ampliación de la detención.

