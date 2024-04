¿Qué pasará con el Festival y Mega? Concejales piden al Municipio analizar “letra chica” de oferta “con abogados” y llaman a revisar bases

Tal como lo indicara Puranoticia.cl 24 horas después del cierre de las bases de licitación, a través de un exhaustivo análisis al proceso, preocupación han manifestado tener los concejales viñamarinos por la incertidumbre frente a qué pasará con la oferta de Mega y Bizarro para producir y transmitir el próximo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, entre los años 2025 y 2028.

Es que Mega, en su propuesta, está poniendo al menos cuatro condiciones para realizar el certamen que podrían hacer que la Comisión Evaluadora deba declarar la propuesta inadmisible: Una exigencia de indemnización en caso de término anticipado del contrato, condiciones especiales para ejecutar el monto de 42 mil UF en obras en la Quinta Vergara, facilidades para sublicenciar la transmisión internacional y una prórroga automática del contrato en caso de cualquier suspensión del evento.

Esta situación tiene en suspenso a la Comisión Evaluadora -compuesta por representantes de los departamentos o direcciones de Administración Municipal, Secpla, Comunicaciones y Asesoría Jurídica-, la que debe decidir si la oferta del canal cumple con los requerimientos estipulados en las bases o no. Y como la licitación finalmente recibió sólo una oferta, si ésta es declarada inadmisible, el concurso podría quedar desierto.

En tal caso, la Municipalidad de Viña del Mar debiera realizar una nueva licitación exprés, en vista de los tiempos, en la que modifique las bases del concurso atendiendo no sólo a las observaciones y requerimientos que hizo Mega, sino -quizás- también a los que planteó Canal 13 y TVN y que fueron los principales motivos por los que no participaron de la licitación: El alto costo y la posibilidad de realizar el evento de manera económicamente viable manteniendo su calidad, las “desproporcionadas” solicitudes para las obras estructurales de desarrollo de la Quinta Vergara, la “precarización de la concesión” por la forma discrecional en que se podría poner fin al contrato, y el hecho de que los concesionarios no puedan alojar en sus plataformas digitales contenidos del festival sin la autorización expresa del artista, mientras que la Municipalidad mantiene los shows en su canal de YouTube, incluso sin la debida autorización, monetizando dichos contenidos.

Al respecto, el concejal y miembro de la Comisión Festival, Sandro Puebla, alertó sobre la posibilidad de la inadmisibilidad de la propuesta. “Es urgente que los abogados de la Municipalidad revisen si estas exigencias que estaría haciendo Mega y Bizarro proceden legalmente o bien si esas condiciones hacen inadmisible la única oferta que tenemos para realizar el Festival”, dijo.

“Esto debe ser a la brevedad porque los plazos nos juegan en contra para partir cuanto antes con la organización del próximo Festival”, añadió el edil.

PROBLEMAS DE LAS BASES

Su par UDI Antonia Scarella cuestionó directamente la confección de las bases y que la propuesta de Mega ponga condiciones que no están en ellas. “Que se haya presentado sólo un canal a la licitación realizada por el municipio es algo lamentable y preocupante, y deja en evidencia la falta de experiencia y la poca realidad que se tuvo al hacer las bases”, comenzó diciendo.

Pero para la edil, “más preocupante aún es que la propuesta venga ‘con letra chica’ ya que ahora habrá que evaluar la legalidad de aceptar la misma sin que nos traiga problemas jurídicos con los otros canales”.

Lo que llama la atención a la también arquitecta es que “que Viña del Mar hoy se exponga a algo así es gravísimo y nunca antes visto. Se está poniendo en riesgo tanto la nueva concesión del Festival como su reputación y continuidad. Estaremos atentos a cómo lo resuelve la administración, esperando que no sea un problema que se le traspase a la comisión Festival, ya que los procesos licitatorios están a cargo de funcionarios especializados y un Comité que esta administración armó especialmente para hacer bases más eficientes, lo que claramente no ha dado ningún resultado ni en ésta como en ninguna otra licitación, donde permanentemente se presentan los mismo oferentes o terminamos en tratos directos”.

"TOMAR DECISIÓN QUE SE AJUSTE A LAS BASES"

Por su parte, el concejal RN Carlos Williams estima que “Mega es un canal conocido para nuestra municipalidad ya que, cuando tuvo la concesión, hizo que nuestro Festival se internacionalizara, y para qué hablar de la Productora Bizarro, que ha tenido a su cargo la producción artística del Festival como empresa subcontratada por los canales de la recientemente terminada concesión de C13 y TVN, por lo tanto creo que junto con ser empresas con respaldo, tienen la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer nuestro Festival”.

Sin embargo, plantea en cuanto a la “letra chica” que el canal y la productora “están en su legítimo derecho a tomar resguardos ya que la inversión es bastante alta. Pero es un tema que deben analizar los integrantes de la Comisión Evaluadora para tomar una determinación que se ajuste a lo indicado por las bases de licitación”.

En torno a todo esto, lo que tendrá que revisar a la Comisión Evaluadora estas tres semanas es lo que dicen las bases de la licitación respecto de la declaración de inadmisibilidad de las ofertas y deserción de la licitación, pues se señala que “el municipio declarará inadmisible cualquier oferta por contener información errada o no fidedigna, no sujetarse total o parcialmente a lo exigido en las Bases Técnicas y Administrativas, existir razones técnicas para ello, debidamente fundadas, derivadas del proceso de evaluación de las ofertas, no ofertar el mínimo requerido y no ofertas lo requerido en las Obras de Desarrollo", mientras que declarará desierta la licitación si no se presentan ofertas, o si las ofertas presentadas no resulten convenientes a los intereses municipales, conforme los principios de transparencia, competitividad, economía, ahorro, eficacia, eficiencia y alta calidad en los bienes y/o servicios contratados".

PURANOTICIA