Atropello fatal en Pucón: prisión preventiva a chofer que dio positivo a alcohol y cocaína

El Juzgado de Garantía de Pucón decretó prisión preventiva para Javier Cuevas Barazarte, de 42 años, por atropellar y dar muerte a una niña de 11 años. El hombre, que se encontraba con su licencia suspendida, conducía en estado de ebriedad y bajo los efectos de la cocaína.

El lamentable suceso ocurrió el pasado 18 de septiembre. La formalización del acusado reveló que al momento del accidente, el alcotest de Cuevas marcó 1,99 gramos de alcohol por litro en la sangre, además de arrojar positivo a cocaína.

La defensa del imputado solicitó que fuera internado en un centro de tratamiento de adicciones en lugar de ir a prisión, pero el magistrado rechazó la solicitud, considerando la gravedad de los delitos. Cuevas, quien ya tenía antecedentes por conducción en estado de ebriedad, fue formalizado por el delito de conducción con resultado de muerte y lesiones gravísimas, agravado por la suspensión de su licencia.

Tras conocerse la decisión judicial, Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, se refirió al caso, señalando que "este caso no es aislado, refleja un patrón que seguimos viendo en todo el país".

Figueroa subrayó la necesidad de una respuesta más contundente ante la conducción bajo la influencia de drogas, instando a "ampliar la fiscalización por drogas y revisar la aplicación de la Ley Tolerancia Cero y la Ley Emilia".

Además, la presidenta de la fundación enfatizó la responsabilidad de toda la sociedad en estas tragedias. "Cuando una menor de 11 años pierde la vida por culpa de un conductor en estas condiciones, y además reincidente, fallamos todos como sociedad", declaró, haciendo un llamado a un compromiso real con la seguridad vial.

