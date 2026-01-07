Declaran Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Parinacota y comuna de Camarones por tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Parinacota y comuna de Camarones por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la zona:

Alertamiento: Aviso A10/2026

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas asociadas con chubascos aislados en cordillera que se registrarían durante este jueves 8.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Parinacota y comuna de Camarones por evento meteorológico, vigente desde este miércoles y "hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten".

Según indicó Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

El organismo recomendó a la población "evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta".

