Prisión preventiva para autores de fatal golpiza a joven de 20 años en fiesta de Año Nuevo en Concepción

El Juzgado de Garantía de Talcahuano dejó en prisión preventiva a Agustín Pablo Saavedra Opazo (20) y Luciano Haroldo Gutiérrez Romero (19), imputados como coautores del delito consumado de homicidio calificado (alevosía y premeditación) de Cristóbal Miranda Olivares (20), crimen cometido en una discoteca durante la celebración de Año Nuevo.

En la audiencia de formalización realizada el día martes, la magistrada Andrea Rodríguez Ferrada ordenó el ingreso en prisión de Saavedra Opazo y Gutiérrez Romero por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la indagación. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Según expuso la fiscalía, alrededor de las 03:30 horas de la madrugada del 1 de enero de 2025, en una fiesta de Año Nuevo realizada en el local Espacio Marina, en la comuna de Talcahuano, Saavedra Opazo y Gutiérrez Romero, junto a un grupo de sujetos no identificados, se acercaron a la víctima, Cristóbal Miranda Olivares, y lo increparon por un altercado que mantuvieron dos semanas antes en un local nocturno de Concepción. Asimismo, a través de publicaciones en la aplicación Instagram, los imputados habían anunciado que iban a agredir a Miranda Olivares donde lo encontraran.

En la fiesta de Año Nuevo, los agresores conminaron a la víctima a arrodillarse y pedirles perdón y, tras negarse, Saavedra Opazo lo golpeó en la cara, por lo que cayó al suelo, lugar donde el grupo, incluidos los imputados, comenzaron a darle golpes de pies y puños.

La víctima fue socorrida por un hermano y amigos, quienes lo trasladaron hasta un centro asistencial, al cual ingresó con un traumatismo cráneo encefálico de carácter grave que le provocó la muerte dos días después. Su funeral se realizó ayer en San Pedro de la Paz.

