Superintendencia del Medio Ambiente formula cargos graves a Municipalidad de Antofagasta por vertedero La Chimba

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves contra la Municipalidad de Antofagasta, titular del exvertedero La Chimba.

El recinto, ubicado a un kilómetro de la Reserva Nacional La Chimba, operó desde 1970 como vertedero de residuos domiciliarios y hoy se encuentra en fase de cierre, conforme a lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en diciembre de 2022.

En paralelo, la municipalidad cuenta con la concesión del terreno para desarrollar el “Plan de Remediación y Recuperación del Ex Vertedero La Chimba”, cuyo objetivo es sanear el predio afectado por el depósito histórico de residuos la comuna de Antofagasta.

El caso se originó a partir de 19 denuncias ciudadanas asociadas a quemas ilegales que generaban contaminación del aire y fuertes olores a humo, afectando la calidad de vida de los vecinos del área circundante.

Ante estos antecedentes, fiscalizadores de la Oficina Regional de la SMA en Antofagasta realizaron una inspección ambiental en 2022 y, tras el análisis jurídico, concluyeron que el proyecto debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Frente a ello, la SMA inició un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA, ante el cual la municipalidad presentó un cronograma de ingreso por 20 meses, que fue rechazado por resultar excesivo para efectos de obtener la respectiva autorización ambiental.

Tras las fiscalizaciones y el análisis jurídico, la SMA formuló dos cargos graves contra el titular. El primero tras constatar que la municipalidad estaría incumpliendo la obligación de evaluar ambientalmente el proyecto de recuperación del terreno del ex vertedero, un área de 71 hectáreas, sin contar previamente con una Resolución de Calificación Ambiental, autorización exigida para proyectos de reparación o recuperación de áreas con presencia de contaminantes cuando abarcan superficies iguales o superiores a 10.000 m².

El segundo cargo se formuló por el incumplimiento del requerimiento de ingreso al SEIA efectuado el 3 de octubre de 2022.

La jefa de la Oficina Regional de la SMA en Antofagasta, Javiera De La Cerda, destacó que "esta formulación de cargos busca asegurar que el cierre y la recuperación del ex vertedero La Chimba se realicen cumpliendo la normativa y con las autorizaciones ambientales correspondientes".

Añadió que "de acuerdo a lo que se pudo constatar en terreno podría existir un riesgo para la salud de quienes viven en el entorno y para el medioambiente, considerando la cercanía del recinto con la Reserva Nacional La Chimba".

El titular del proyecto tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos.

