Fallece niña de 11 años atropellada en Pucón por conductor ebrio

La tragedia golpeó a una familia de Pucón luego de confirmarse, la tarde de este domingo, la muerte de una menor de 11 años que fue atropellada junto a su tío mientras caminaban por la ruta CH-199, en el sector Quelhue, la noche del pasado jueves 18 de septiembre.

Según informó Carabineros, ambos fueron embestidos por una camioneta roja cuyo conductor se encontraba en evidente estado de ebriedad. El alcotest practicado en el lugar confirmó la presencia de alcohol en su organismo.

La fuerza del impacto resultó fatal para la niña —identificada con las iniciales S.D.J.—, quien no logró sobrevivir a las graves lesiones. Su tío permanece hospitalizado, con heridas de carácter grave, pero fuera de riesgo vital.

El responsable fue detenido de inmediato y permanece bajo custodia. De acuerdo con lo señalado por Radio Biobío, este lunes 22 deberá comparecer ante el Juzgado de Garantía de Villarrica para enfrentar la audiencia de formalización.

