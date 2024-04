Apoyos a la reelección de Rodrigo Mundaca en la Gobernación de Valparaíso abre pugna entre el Partido Socialista y el Frente Amplio

Un fuerte remezón en las huestes oficialistas generó el diputado y presidente regional del Partido Socialista (PS) en Valparaíso, Nelson Venegas, quien oficializó que la tienda no apoyará a Rodrigo Mundaca en su camino a la reelección en la Gobernación Regional de Valparaíso; esto, luego de acusar que haber "ofendido" a sus militantes.

Fue durante una entrevista donde la máxima autoridad regional desató la molestia socialista, señalando que "apropiarse del oficialismo es un despropósito, porque varios se hicieron oficialistas en la segunda vuelta de la campaña presidencial y cuando les entregaron un cargo de representación dentro del Gobierno".

Y prosiguió diciendo al Mercurio de Valparaíso que "trabajé intensamente por la victoria del presidente Boric y después que se logró no salí a autoproclamarme oficialista, mientras que algunos sólo se mantienen siendo oficialistas, en tanto siguen recibiendo granjerías, y dejan de serlo cuando las pierden".

Frente a esto, el timonel socialista en la región respondió diciendo que"él ha ofendido a los socialistas, a la militancia, con adjetivos calificativos; por lo tanto la directiva en Santiago tendrá que entender nuestras razones, que habiéndose ofendido a nuestro partido, no vamos a apoyar la reelección del gobernador Rodrigo Mundaca".

De igual forma, sostuvo que "acá, en nuestra región, evidentemente no vamos a estar dispuestos a transar en ningún milímetro nuestra aspiración de llevar a nuestro propio candidato (el ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres). Aun cuando él (Mundaca) vaya dentro de alguno de los partidos que integran o que componen los partidos oficialistas, nosotros no lo vamos a apoyar".

Pero la molestia del Partido Socialista aumentó más durante el fin de semana; esto, luego que el presidente de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, deslizara que el Frente Amplio respaldará a Rodrigo Mundaca en su camino a la reelección: "Ser oficialista significa defender las causas justas, la causa del agua, de la vivienda, del medio ambiente, las causas del programa del presidente Boric y en eso el gobernador Mundaca ha sido leal a nuestra causa, por lo que llamaría a la unidad en la diversidad", dijo el timonel del partido del presidente Boric.

Esto, a su vez, generó el enfado del diputado Nelson Venegas, quien volvió a abrir la pugna entre el Partido Socialista y el Frente Amplio por la Gobernación de Valparaíso: "El gobernador Mundaca ofendió al Partido Socialista y sobre todo a sus militantes, por el sólo hecho de llamar a Primarias", comenzó indicando el parlamentario.

Luego, el representante de la zona interior de la región de Valparaíso (Distrito 6) continuó diciendo que "el Frente Amplio lo respalda en esta polémica, entonces quizás sea cierto lo que pensamos muchos: que en realidad no nos quieren, que sólo somos una carga necesaria, pero carga al fin".

"Sería muy triste, porque no sólo el PS, sino todos los partidos del Socialismo Democrático, el 'segundo círculo', como nos llamaron, hemos sido determinantes al momento de darle más gobernabilidad a este Gobierno, valga la redundancia; con claros ejemplos como Mario Marcel, Carolina Tohá, Manuel Monsalve, por ejemplo", dijo Venegas ante este eventual apoyo frenteamplista a Mundaca.

Por último, comentó que "Mundaca ofendió a nuestro partido sin razón alguna, también lo hizo con el Partido Comunista. ¿Entonces después nos piden que tengamos que seguir respaldándolo? El Partido Socialista, tal como lo dijo Rodrigo Mundaca, es un partido centenario, no es cualquier partido. En sus filas estuvieron Salvador Allende y miles de mártires, así que a este partido no se le pasa a llevar".

Frente a toda esta controversia, Puranoticia.cl conversó con algunas figuras del Frente Amplio en la región de Valparaíso, quienes expresaron su preocupación por las opiniones vertidas por el timonel socialista en su contra, tal como lo reconoció Jessica Díaz, secretaria regional de Revolución Democrática (RD) en Valparaíso.

"Tomamos con preocupación estas palabras por el sentido de unidad que se ha dado y la demostración que existe la voluntad de unidad en las próximas elecciones ha quedado de manifiesto en un tremendo acuerdo con más de una decena de partidos, en un hecho histórico donde nos pusimos de acuerdo para ofrecerle a la ciudadanía proyectos transformadores", expuso Díaz.

La integrante de la mesa directiva de RD en la Quinta Región también dijo que "creemos que ese sentido de unión debe estar en cada uno de los candidatos y candidatas que presentemos", agregando que, de todas maneras, "hay una conversación que el Partido Socialista debe dar con el gobernador Rodrigo Mundaca".

Díaz también manifestó que "el acuerdo es mucho mayor y abarca a todas las comunas del país y la región, así que estas críticas no harán flaquear lo construido. Por lo tanto, no dramatizaría tanto esta situación porque en la política lo bueno es que el diálogo, cuando hay buena disposición, siempre se termina llegando a buen puerto... o normalmente es así".

Por su parte, la presidenta regional de Convergencia Social (CS) en la región de Valparaíso, diputada María Francisca Bello, comentó que en su partido "no nos perdemos", y que "creemos que la disputa por la Gobernación debe ser desde la unidad en la acción y defensa del proyecto político oficialista".

En ese sentido, la timonel frenteamplista expuso que "ahora, Rodrigo Mundaca ha tenido una clara gestión en pos de defender materias que nos parecen prioritarias, como la defensa al agua, tal como mencionaba el diputado Ibáñez".

No obstante a aquello, reconoció que "también entendemos que esta decisión debe ser tomada de manera colectiva, por lo mismo, queremos levantar un voto político esta semana para definir nuestro apoyo".

Sobre las declaraciones del diputado Nelson Venegas, presidente regional del Partido Socialista, dijo que "está en todo su derecho y si es un sentir de la militancia del PS, creo que existen mecanismos internos para ver y conversar la situación".

También desde Convergencia Social, la consejera regional (core) e integrante del Comité Central Nacional de la tienda, Nataly Campusano, expresó que "considero que la política se hace buscando objetivos en común y yo creo que la pregunta para el progresismo es si queremos trabajar en conjunto por esos objetivos en común y no por objetivos particulares. Ese es el gran desafío que tenemos".

A ello añadió que "yo creo que hoy en esta unidad, el Frente Amplio se complementa con el Socialismo Democrático y el Socialismo Democrático también se complementa con el Frente Amplio. Varios de los hechos que hoy hacen que estemos en unidad, tanto en el Gobierno como en una lista en conjunto, es que el presidente Boric abre el Gobierno y el Socialismo Democrático dota de una parte importante de conocimiento al Gobierno y el Frente Amplio dota de fuerza viva nueva a la fuerza política, por tanto creo que es un complementario. Creo que las cosas pequeñas no están para el gran desafío que tenemos las izquierdas en el siglo XXI".

Finalmente sostuvo que las palabras del timonel socialista, Nelson Venegas, "no preocupan, ya que creo que la preocupación debe ser lo que acabo de decir. Lo demás es parte del debate que se da y espero que el debate también tenga la capacidad de subir el nivel para buscar los grandes desafíos que tenemos como izquierdas y progresismo".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl también hizo el intento de conocer la versión tanto del Partido Comunista (PC) como de Comunes, sin embargo, ningún integrante de sus mesas directivas contestó a los llamados realizados por este medio.

