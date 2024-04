Partido Socialista en picada contra el Gobernador de Valparaíso por "ofensas" a sus militantes: "No vamos a apoyar su reelección" 

Enfurecidos están en el Partido Socialista (PS) con los dichos del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que trató en duros términos a la tienda, a propósito de los cuestionamientos que han hecho el último tiempo a la calidad de "oficialista" de la autoridad regional, quien busca ser reelecto en octubre próximo.

"Yo no tengo que dar pruebas de blancura en materia de oficialismo. Trabajé intensamente por la victoria del Presidente Boric y después que eso se logró, no salí a autoproclamarme oficialista, mientras que algunos sólo se mantienen siendo oficialistas en tanto siguen recibiendo granjerías, y dejan de serlo cuando las pierden", dijo en una entrevista a El Mercurio de Valparaíso, que también molestó a Republicanos.

“Él ha ofendido a los socialistas, a la militancia, con adjetivos calificativos, por lo tanto la directiva en Santiago tendrá que entender nuestras razones, que habiéndose ofendido a nuestro partido, no vamos a apoyar la reelección del gobernador Rodrigo Mundaca”, manifestó en respuesta el diputado del Distrito 6 y presidente regional del PS, Nelson Venegas.

“El PS en Santiago —insistió el parlamentario— tendrá que entender nuestras razones; comprender que habiéndose ofendido a todos nosotros, acá en nuestra región, evidentemente no vamos a estar dispuestos a transar en ningún milímetro nuestra aspiración de llevar a nuestro propio candidato (el ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres). Aun cuando él (Mundaca) vaya dentro de alguno de los partidos que integran o que componen los partidos oficialistas, nosotros no lo vamos a apoyar”.

Venegas agregó que el gobernador regional "ha pasado a llevar la dignidad del Partido Socialista. Nosotros nunca hemos hecho juicios subjetivos respecto de su persona, ni siquiera de su gestión. Lo único que nosotros hemos hecho es reclamar nuestro derecho como partido oficialista para apoyar a alguien que corresponda a los partidos oficialistas”.

Sin embargo, tras lo señalado por Mundaca, el parlamentario cambió de idea: “Pero ya que entramos en esa dinámica, y ya que él ha atacado al PS, afirmamos que somos absolutamente críticos de la conducción y gestión de Mundaca como gobernador (…) Nosotros consideramos que hasta el momento su gestión carece de una estrategia de desarrollo regional, pues al final se ha transformado simplemente en un perpetuador de su rol de activista”, manifestó.

Por todo lo anterior, aseguró que “evidentemente el Partido Socialista, todos sus militantes, absolutamente todos, estamos muy molestos con la opinión vertida; por lo tanto, el PS en Santiago tendrá que entender nuestras razones, las que bajo ninguna circunstancia vamos a transar”.

PURANOTICIA