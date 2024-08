Análisis: La difícil tarea de la izquierda de cara a las presidenciales: ¿Michelle Bachelet, Carolina Tohá o quién más?

La presencia de la expresidenta Michelle Bachelet en actos públicos ha llamado la atención no sólo de los vecinos que asisten a las distintas inauguraciones que realizan los alcaldes que van a reelección del Frente Amplio, sino que también analistas políticos y hasta a la propia presidenciable, Evelyn Matthei, quien criticó justamente la asistencia de la exmandataria a estas actividades.

No es para menos su preocupación, pues si bien hoy la alcaldesa de Providencia es la figura más potente para encabezar el próximo gobierno, la encuesta Plaza Pública posicionó hace dos semanas a la exmandataria como la principal figura de la centroizquierda, llegando incluso a vencer al líder republicano José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta.

Adicionalmente, la semana pasada Cadem arrojó que un 25% de los consultados podría eventualmente votar en las próximas elecciones municipales y regionales por un candidato que sea apoyado por Bachelet, y un 26% lo haría decididamente, totalizando un respaldo de un 51%, contra un 46% que no lo apoyaría. Además, un 29% de los consultados podría eventualmente votar por un aspirante que sea respaldado por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y un 25% lo haría decididamente, quedando con un apoyo de un 54%, contra un 41% que no se inclinaría por esta opción.

La encuesta muestra también un aumento de 6 puntos en la aprobación a la gestión de la ministra del Interior Carolina (de 42% a 48%) y la fuerte caída de 9 puntos del titular de Hacienda, Mario Marcel (de 60% a 51%), junto a las cifras de influencia de los nombres del gabinete: Tohá es considerada la ministra más influyente (28%), seguida por la titular del Segegob, Camila Vallejo (26%) y más atrás el ministro Marcel (19%).

Sin embargo, un 51% sufragaría por un candidato que sea de oposición al gobierno del Presidente Gabriel Boric, lo que da a entender algo bien claro: Algo tiene que hacer la izquierda no sólo para ganar alcaldías y gobernaciones en octubre, sino que también para dar vuelta la animadversión hacia el Gobierno y lograr posicionar a alguien, como ya lo lleva haciendo la derecha con Matthei, para las elecciones presidenciales de 2025.

Esto resulta clave considerando que si se pierden alcaldías y gobernaciones para la izquierda se le hará aún más difícil posicionar a un o una presidenciable sin ese piso en las comunas y regiones. La carrera es contra el tiempo, pues la ventaja que tiene Matthei es que con el respaldo de saber que tiene buen apoyo ciudadano, puede apalancar las candidaturas para octubre, mientras que el oficialismo lo puede hacer con el propio Presidente Gabriel Boric -o como lo está haciendo con Bachelet- pero a riesgo de la crítica de aprovechamiento político, como pasó con la Convención Constituyente.

BACHELET, TOHÁ Y... ¿VALLEJO?

Por ahora, los nombres que surgen como sucesores de Gabriel Boric son, además del de Bachelet -quien dice no estar interesada, pero eso se verá bien el próximo año-, el de Tohá, quien ha tenido apoyos del PPD importantes, como el del presidente del partido Jaime Quintana y del senador Ricardo Lagos Weber. "Carolina Tohá reúne muy bien los requisitos que son esenciales para pensar en la presidencial del próximo año", dijo el timonel, mientras que el parlamentario manifestó que “ella va donde está la crisis (...) eso puede ser un elemento que se valore a la hora de tomar una decisión por parte de la ciudadanía".

Alguien como Camila Vallejo, por otra parte, podría también tomar fuerza, si su partido, el PC, dejara las diferencias con el Gobierno de lado y la apoyara. Sin embargo, ya hace unos meses decidieron apostar por Bachelet: ““Es el deseo de muchos de nosotros”, dijo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona en julio de este año.

La analista política y académica de la Universidad Autónoma, Marcela Porto, advierte que “las únicas dos personas que han marcado dos dígitos en los sondeos previos de intención de votos realizados por los principales centros de estudios del país son Michelle Bachelet y Carolina Tohá. Esto para decir que los candidatos no aparecen de la nada, se van perfilando ante la opinión pública que reconoce en ellos atributos y competencias para el cargo”.

Por ejemplo, recuerda que hace unos días las juventudes del PPD pidieron a Carolina Tohá asumir como candidata presidencial, y Porto plantea que “tanto en su caso como en el de Bachelet, es positivo pensar que las personas (posibles votantes) reconozcan una carta posible en ellas. Sin embargo también podríamos pensar ¿qué pasa con otros liderazgos del sector? ¿cómo se han ido consolidando figuras que emergieron con fuerza el 2016 como parte de una promesa de cambio y recambio en política? Bachelet y Tohá son referentes de la ex Concertación y sin desconocer sus méritos pareciera que esa época ya quedó atrás en Chile”.

BUSCAR NUEVOS LIDERAZGOS

A propósito de esto, cree que “aún no se perfilan ante la opinión pública liderazgos potentes en el sector y en este sentido las elecciones de octubre van a ser una significativa toma de pulso no de figuras en solitario, sino de sectores que se movilizan por líderes cuyas ideas los representan y cuyos atributos les resultan coherentes”.

Por su parte, la doctora Angélica Pacheco, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar, afirma que “la estrategia electoral de las izquierdas y centro izquierda se decidirá con los resultados de las elecciones de octubre. Los atributos de las candidaturas triunfantes en las regiones con más habitantes, será un faro para tomar el pulso real de la ciudadanía”.

A su parecer “a más de un año de la presidencial, Evelyn Matthei es la política que logra, en distintos escenarios, liderar las encuestas y su rol en la campaña de octubre será clave tanto para su sector como para ampliar la adhesión durante su despliegue territorial con los candidatos. Se trata de mantener y sumar. Un escenario muy distinto está presente en las izquierdas. No hay candidaturas aún que logren competir eficazmente con la alcaldesa de acuerdo con los sondeos de la plaza. La figura de la expresidenta Bachelet ha permeado las encuestas, pero ha descartado competir. Como factor aglutinador de distintos mundos del progresismo y las izquierdas, incluyendo parte del centro, la acción política de la exmandataria permite establecer en la práctica la unidad de un sector que está fragmentado”.

En ese sentido, Pacheco estima que sea o no candidata Bachelet, su presencia revuelve las aguas en distintos sectores lo que genera nerviosismo e inevitablemente posicionamiento. “Por eso se ha visto junto a distintas figuras de la G80 como Orrego, Tohá y del FA como Vodanovic. Todo está abierto en estos mundos revueltos del FA, PC, ex Nueva Mayoría y ex Concertación. Siguen intentando vincularse con prácticas, edades, estilos, experiencias distintas para lograr los mínimos comunes para construir una cultura interna más allá ad-portas de las elecciones de octubre”.

SINTONIZAR CON LAS PERSONAS Y ENCONTRAR CARISMA

De hecho, recuerda que el informe del PNUD Chile ha sido claro respecto a las necesidades presentes en la sociedad chilena para cambios graduales que se hagan cargo con compromiso y acciones concretas sobre los problemas que aquejan al país. Las pugnas y los extremos están siendo castigados en los sondeos y estudios como el del programa de las Naciones Unidas. La necesidad de acuerdos, diálogo y compromisos resultan prioritarios aún para la ciudadanía, la misma que desconfía de las elites, por lo que “los atributos del liderazgo que aún no tiene rostro claro en las izquierdas requieren tal nivel de sintonía con las personas, carisma que permita movilizar a pesar de las desilusiones, conocimiento de la realidad de la población y, ciertamente, experiencia en la gestión de políticas públicas para desarrollar un programa que responda a lo urgente y a lo importante a la vez. Se trata de retomar una cultura de unidad para transformaciones graduales”.

Sin embargo, también advierte de un elemento no menor: “el factor sorpresa puede convertirse en una novedad el próximo año lo que permitiría cambiar el escenario actual. Mientras Evelyn Matthei no tenga un antagonista en la disputa por el sillón presidencial, permite que se posicione más o también que se desgaste cuando el timing de las elecciones hoy es muy breve”.

CONGREGAR PARTIDOS EN TORNO A UN NOMBRE

Por su parte, el politólogo y académico de la Universidad de Playa Ancha, Felipe Venegas, indica que el problema radica en la carencia de nuevos liderazgos en todo el arco político, "liderazgos que planteen una idea de país a largo plazo, desde una perspectiva ideológica clara que permita congregar a los partidos y a la ciudadanía en un proyecto de desarrollo que aúne esfuerzos en una dirección común".

Este "vacío de liderazgos y el problema de la atomización que estamos apreciando en las fuerzas políticas que sustentan el actual gobierno hace que se busque una figura cuya transversalidad permita unir desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista y que al mismo tiempo mantenga o más bien recupere el proyecto transformador del progresismo que se ha visto extraviado durante el gobierno del Presidente Boric y que corre el peligro de interrumpirse ante un eventual triunfo presidencial de la derecha", manifiesta Venegas.

En este escenario, señala que "la figura de la ex Presidenta permitiría mantener o tal vez profundizar la alianza del progresismo con la DC, sin excluir al PC y ganando sectores de centro e independientes que pudieran ver en Michelle Bachelet a una figura política consolidada y que otorgue certeza de estabilidad en su gobierno desde un enfoque más cercano a la social democracia".

