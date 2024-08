Encuesta Cadem: Quién es quién en las elecciones de octubre, según partido político

La versión 553 de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la tercera semana de agosto, puso la lupa sobre los partidos políticos chilenos, faltando poco más de dos meses para las elecciones donde los ciudadanos deberán elegir a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores.

Bajo este contexto, uno de los primeros resultos que expone el estudio semanal da cuenta que un 84% manifiesta tener totalmente decidido ir a votar en los comicios que se desarrollarán el fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de octubre. Como contraparte, un 4% asegura que tiene completamente decidido no hacerlo.

De igual forma, un 42% de los consultados por Cadem señaló que prefería que el voto fuera voluntario, cifra que es siete puntos porcentuales más que la expresada en julio de este año. A su vez, un 58% dijo preferir que el voto fuera obligatorio, cifra que también representa siete puntos porcentuales más que la de hace un mes atrás.

También se abordó la votación de las personas consultadas. De ellas, un 51% manifestó que votaría por alguno de los candidatos de oposición, es decir, 1 punto porcentual menos que en julio; mientras que el 36% dijo que marcaría su preferencia por algún candidato que apoye al Ejecutivo, vale decir, 1 punto más que el mes pasado.

Más en lo específico, un 26% dijo que votaría decididamente por un candidato apoyado por la ex presidenta Michelle Bachelet; mientras que un 19% dice lo mismo respecto a uno respaldado por el Presidente Gabriel Boric. Asimismo, un 25% votaría por un candidato apoyado por Evelyn Matthei y 16% por uno que apoye José Antonio Kast.

En cuanto a la preferencia por las tiendas políticas, el 17% de los consultados por Cadem dice que votaría por alguna carta del Partido Republicano; un 14% lo haría por alguna carta del PS, PPD o DC (oficialismo); mientras que el podio lo cierra el 10% que dice que marcaría su preferencia por algún candidato de la UDI, RN o Evópoli (Chile Vamos).

Más atrás, con un 7% aparece el Partido Comunista; mientras que el 5% de los consultados por Cadem afirma que votaría por algún representante del Frente Amplio. Luego, con el 3% aparecen los candidatos del Partido Social Cristiano; mientras que con el 2% cierran el listado los que son respaldados por el Partido de la Gente y el pacto conformado por los partidos Amarillos y Demócratas.

Importante es hacer presente que un 20% de las personas consultadas por la encuesta Plaza Pública dice que votaría por algún candidato independiente; a los que se suman el 15% de los que no saben o no responden; y el 1% que asegura que no votará.

Haciendo la comparación por mes, el 17% de apoyo a las cartas del Partido Republicano en agosto es cuatro puntos porcentuales mayor al 13% expresado en julio. A su vez, el Partido Socialista, Partido por la Democracia y Democracia Cristiana aumentaron su intención de voto en 4 puntos porcentuales, pasando de 10% a 14% entre julio y agosto. Las tiendas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), en tanto, bajaron 2 puntos porcentuales sus preferencias, pasando 12% a 10% en estos últimos dos meses.

El PC, en tanto, subió 1 punto porcentual en iguales fechas, pasando de 6% a 7%; mientras que el FA cayó 1 punto, de un 6% en julio a 5% en agosto. El PSC fue por primera vez sondeado, ubicándose en 3% en agosto; mientras el PDG cayó 2 puntos, pasando de 4% a 2% entre julio y agosto. Demócratas y Amarillos se mantuvieron en 2%; mientras que el voto a independientes cayó 3 puntos, de 23% a 20%.

Cabe hacer presente que los comicios donde se elegirá a alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores se llevarán a cabo en dos días, luego de aprobarse en la Cámara de Diputados un veto presidencial, el cual deja fijada las elecciones para los días 26 y 27 de octubre. Además, se aprobó una observación que indica que habrá una sanción económica de 0,5 UTM (equivalente a $33.000) por no sufragar. Asimismo, el veto presidencial aprobado realiza un ajuste al aporte en las campañas y establece que sólo el domingo 27 de octubre será feriado irrenunciable, no así el sábado.

PURANOTICIA