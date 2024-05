Ambulantes de Quilpué en el limbo: Piden prórroga para trabajar hasta diciembre, pero alcaldía sólo les daría tres meses más

Días de total incertidumbre viven los comerciantes ambulantes de Quilpué. El reloj sigue corriendo y aún no hay mucha certeza de qué ocurrirá con sus puestos de trabajo que desde 2022 instalaron en algunas calles cedidas por el municipio para trabajar sin ser multados, y que ahora se traduce en sólo la calle Vicuña Mackenna.

El problema principal para ellos es que queda un mes para que la ordenanza que regulaba el comercio ambulante en la comuna se termine, y que les permitía operar sin problemas mientras regularizaban su situación laboral, caduque, pues dicha normativa tenía un plazo de dos años. La alcaldesa Valeria Melipillán planteó a la comisión de Desarrollo Económico, Sustentable y Ruralidad la opción de extender hasta diciembre los permisos.

En el documento folio 184, también del 23 de mayo de este año, aclara la postura alcaldicia en esta materia: “Se solicita incorporar Artículo N°56 Transitorio a la Ordenanza Municipal N°5 del 29 de junio de 2022, que regula el Ejercicio del Comercio en el Bien Nacional de Uso Público, en el sentido que: “Artículo N°56 transitorio: Que, en virtud de lo dispuesto en la ley N°21.426 se hace necesario modificar transitoriamente la presente Ordenanza N°5, de fecha 29 de junio de 2022, y en ese sentido entiéndase excepcionalmente hasta el mes de septiembre de 2024 la vigencia de los permisos sobre bienes nacionales de uso público regulados en esta Ordenanza Municipal, y que se encuentran vigentes al mes de junio de 2024. Lo anterior, aplíquese incluso a aquellos permisos que dicha extensión signifique exceder el plazo máximo de 2 años de vigencia al que se refiere el artículo 13 de esta ordenanza”, dice el documento.

Sin embargo, pareciera ser que esto no es suficiente para los ambulantes. “Consideran que extender el plazo permitirá un análisis más exhaustivo de las implicaciones de la normativa y ofrecerá tiempo adicional para que puedan adaptarse a los nuevos requisitos o encontrar alternativas viables para sus negocios”, expresó el concejal presidente de la comisión a cargo del tema, Patrick Retamales, en un oficio enviado hace unos días a la alcaldía, en el que también manifestaba el interés de estos en ir a hablar con el Concejo Municipal para explicarles la situación y pedirles más plazo.

Pues bien, esto ocurrió este martes en la tarde. Los comerciantes ambulantes presentaron sus argumentos ante la comisión del Concejo Municipal, sin embargo, plantearon que no quedaron conformes con los tres meses de Melipillán, sino que pidieron seis, es decir, solicitaron continuar de manera informal en las calles, con este permiso especial y extraordinario, hasta diciembre.

Lo anterior volvió a dividir al Concejo Municipal, y en general, a la Municipalidad, que tiene tres caminos que seguir, ninguno sin mucha claridad sobre sus apoyos, a menos de 30 días de que los permisos para trabajar caduquen y estos comerciantes ambulantes deban salir de las calles. De hecho, de la totalidad de los ediles, tras la reunión tres quedaron con la idea de que se acabe la ordenanza este 30 de junio, tres por extender 3 meses y dos por extender a 6 meses. Todo muy claro.

MÓDULOS NO TERMINADOS

El otro problema de todo este asunto es que el proyecto de módulos que se había comprometido para los comerciantes ambulantes en calle Baquedano no ha sido terminado, lo que para algunos es el motivo principal de la prórroga que sugiere la alcaldesa. Además, ni los comerciantes ambulantes quieren irse para allá ni los que trabajan allá quieren tener vecinos y competencia.





El concejal Renzo Aranda señaló que pese a que la reunión con los comerciantes informales “fue productiva en el sentido de que pudimos escuchar sus preocupaciones y perspectivas”, le preocupa “profundamente su rechazo a ser reubicados en los módulos de la calle Baquedano. Esta reubicación es esencial para abordar las preocupaciones de seguridad, accesibilidad y orden público que sus actividades comerciales plantean actualmente en el centro de la ciudad”.

A su parecer, la postura de la alcaldesa de prorrogar la autorización para el comercio ambulante por otros tres meses “es por razones de mala gestión y porque aún no construyen los nuevos módulos en la calle Baquedano a un costo que no es menor, es una inversión millonaria. Si bien entiendo la difícil situación que enfrentan los vendedores ambulantes, no podemos permitir que esta situación se prolongue indefinidamente. Es hora de encontrar una solución a largo plazo que equilibre las necesidades de los vendedores ambulantes, nuestros espacios públicos con garantías de libre desplazamiento, con el comercio establecido y con los intereses de la ciudad en su conjunto. Soy de la postura de que se cumpla con la ordenanza que termina el 30 de junio de este año”.

En ese sentido, manifestó que como concejal “no puedo apoyar tampoco la prórroga que propone el comercio ambulante por 6 meses más. Creo que es hora de que los vendedores informales acepten la reubicación en los módulos de la calle Baquedano. Esta es una solución justa y razonable que abordará las preocupaciones de todas las partes interesadas y que estaban establecidas desde el inicio en la Ordenanza. Insto a los vendedores ambulantes a que reconsideren su posición y trabajen con nosotros para encontrar una solución que funcione para todos. Juntos, podemos crear un centro de la ciudad próspero y vibrante que sirva a las necesidades de todos los residentes y visitantes”.

Por su parte, la concejala Paola Olguín dijo que “cuando se aprobó esta ordenanza hace dos años la mitad del Concejo la rechazó, estuvo bien dividida la votación, y la alcaldesa fue la que decidió sacar adelante la ordenanza. Yo la rechacé por dos razones: una, porque el comercio establecido no estaba de acuerdo con esta ordenanza, los perjudicaba; y otro, porque la municipalidad les está cobrando una patente por estar en la calle y sin condiciones dignas, no tenían un baño ni un lugar donde comer, me parecía inconsecuente cobrarles por estar en las calles”.

Ahora- continuó- “el municipio quiere dar tres meses de prórroga y los comerciantes informales están pidiendo seis, pero yo quiero ser consecuente con mi primera votación, no estoy de acuerdo con esta prórroga, de ninguna manera. Lo dijimos cuando la rechacé, es una mala ordenanza, quieren instalar unos puestos en calle Baquedano y los vendedores ambulantes no están de acuerdo con esa ubicación, ellos dicen que no ha habido comunicación con la administración, que no se ha trabajado la ordenanza con ellos, y los vendedores que están ahí en calle Baquedano trabajando ahora tampoco están de acuerdo, entonces nadie está de acuerdo. Fue un fracaso este proyecto de instalación de módulos en esa calle, son $70 millones que podríamos ocupar en otra cosa más importante. Lamentablemente la alcaldesa nos está pasando el problema a nosotros, los concejales. Esto es culpa de la alcaldesa y la administración”.





