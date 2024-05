Alcaldesa Valeria Melipillán busca extender hasta septiembre el permiso para comerciantes ambulantes en las calles de Quilpué

En junio de 2022, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, anunciaba la ordenanza municipal que ubicó a decenas de comerciantes ambulantes de la comuna en dos calles del centro de la ciudad: Blanco y Vicuña Mackenna, y otras más en el exterior, y prometió su disminución y mejor control.

En específico, además de esta restricción de ubicación, la normativa establecía una ocupación acotada de 1,5 metro de largo, 1 metro de ancho y 0,8 metros de altura del bien nacional de uso público y los bienes que comercialicen a diario no podrán superar las 3 UTM (170.000 aproximadamente), además de que debían estar en una mesa o mueble que los mantenga alejados del suelo y cubiertos por un paño o mantel que favorezca la presentación de los productos, entre otras cosas.

El permiso otorgado, inicialmente, tenía una duración de seis meses prorrogables de manera excepcional, lo que obliga al poseedor a participar de las capacitaciones y talleres municipales para concretar su trayectoria laboral a fin de que estas personas puedan formalizarse.

“Proponemos que estos comerciantes informales se integren al quehacer de nuestra ciudad y se consoliden en dos calles específicas, por lo tanto, reducimos la cantidad de comercio ambulante”, dijo entonces la jefa comunal.

De acuerdo a los datos entregados por el equipo de administra y ejecuta la Ordenanza de Bien Nacional de Uso Público para regular el comercio informal en la comuna, a diciembre del año pasado, en un 50% habían disminuido los comercios ambulantes del centro de Quilpué. Al comienzo de la ordenanza, de acuerdo al Municipio, el catastro arrojaba un total de 130 comerciantes ambulantes presentes en calles del centro de Quilpué, y a fines del año pasado informaron que hay registro de sólo 66 de ellos, indicando una disminución del 50% del total inicial.

Dicha normativa ha ido reduciendo las calles afectadas por la misma, y hoy por hoy sólo se utiliza Vicuña Mackenna para estos efectos.

Sin embargo, la iniciativa también ha sido complicada para buena parte del comercio local y para los peatones de dos las calles más transitadas por los quilpueínos. Muchos vecinos han manifestado lo difícil de caminar por aquellas veredas pues confluyen muchas personas al mismo tiempo. Además, cuando se conoció la ordenanza, varios acusaron un "traje a la medida" para regularizar el comercio informal de la comuna, entregándoles espacios públicos para ello, y criticaron que la ordenanza permitía a los ambulantes tener una herramienta para defenderse pese a no estar en la formalidad.

Incluso la Asociación de Comerciantes de calle Blanco interpuso un recurso de protección contra el municipio y la ordenanza, el que fue rechazado en primera y segunda instancias.

La ordenanza tenía una duración de dos años, plazo que vence a fines de junio, por lo que la Alcaldía ha estado trabajando en ver qué harán de aquí en adelante.

COMERCIANTES FRENTE A FRENTE CON CONCEJALES

El tema lo analizarán en detalle en una comisión especial del Concejo Municipal este martes, y el miércoles se espera que asistan los mismos comerciantes ambulantes para hablar con los ediles.

En el documento folio 181, del 23 de mayo de este año, el concejal Patrick Retamales, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Sustentable y Ruralidad, expresa que “los vendedores ambulantes han manifestado su preocupación por una ordenanza vigente que impacta negativamente su actividad” y buscan solicitar “formalmente al Concejo Municipal una prórroga de dicha ordenanza. Consideran que extender el plazo permitirá un análisis más exhaustivo de las implicaciones de la normativa y ofrecerá tiempo adicional para que puedan adaptarse a los nuevos requisitos o encontrar alternativas viables para sus negocios”.

Por ello, “para abordar esta solicitud de manera adecuada y asegurar que sus voces sean escuchadas, los ambulantes han solicitado también la posibilidad de exponer sus argumentos y puntos de vista directamente ante el Concejo Municipal en pleno. Esta exposición busca proporcionar una visión detallada de cómo la ordenanza afecta su trabajo diario y las posibles consecuencias socioeconómicas de su implementación inmediata”, y también propusieron la creación de una comisión especial al interior del Concejo para estudiar más a fondo el impacto de la ordenanza.

Adicionalmente, la alcaldesa Melipillán, en el documento folio 184, también del 23 de mayo de este año, aclara la postura alcaldicia en esta materia: “Se solicita incorporar Artículo N°56 Transitorio a la Ordenanza Municipal N°5 del 29 de junio de 2022, que regula el Ejercicio del Comercio en el Bien Nacional de Uso Público, en el sentido que: “Artículo N°56 transitorio: Que, en virtud de lo dispuesto en la ley N°21.426 se hace necesario modificar transitoriamente la presente Ordenanza N°5, de fecha 29 de junio de 2022, y en ese sentido entiéndase excepcionalmente hasta el mes de septiembre de 2024 la vigencia de los permisos sobre bienes nacionales de uso público regulados en esta Ordenanza Municipal, y que se encuentran vigentes al mes de junio de 2024. Lo anterior, aplíquese incluso a aquellos permisos que dicha extensión signifique exceder el plazo máximo de 2 años de vigencia al que se refiere el artículo 13 de esta ordenanza”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo en aprobar lo propuesto por la jefa comunal. El edil Renzo Aranda indicó a Puranoticia.cl que “en la actualidad, la discusión sobre la extensión de la ordenanza de comercio ambulante en Quilpué está en una fase crucial. Mi postura es claramente en contra respecto a la prolongación de los plazos propuestos”.

A su parecer, permitir esta extensión “afectaría el orden y la seguridad en nuestras calles, fomentando un entorno descontrolado. Además, el comercio ambulante desleal perjudica gravemente a los comerciantes establecidos, quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y normativas, las razones de la extensión van desde que el Municipio aún no construyen los módulos para ellos, lo que no me extraña porque hemos visto muchas veces la incapacidad que tiene el municipio abierto a ejecutar los proyectos en tiempo y forma”.

Otra de las razones que esgrime Aranda es que “los propios comerciantes ilegales no tienen voluntad de ser reubicados en otro lugar promovido por la Alcaldesa”.

Para el concejal “dos años de plazo para terminar con el comercio ilegal ya era suficiente, estuve en contra a la medida y ahora con mayor razón se le debe dar un corte. La planificación urbana y el uso eficiente del espacio público se verían comprometidos, obstaculizando el desarrollo ordenado de la ciudad. Para asegurar un desarrollo económico sostenible y justo, debemos promover la formalización del comercio, ofreciendo capacitación y apoyo a los vendedores ambulantes para integrarse adecuadamente en el comercio formal. Por estas razones, rechazo la extensión de los plazos de la ordenanza de comercio ilegal”.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Quilpué, Coren Arce, está de acuerdo con la idea de extender la ordenanza. “Tras haber participado de todas las mesas en relación al comercio informal en las calles de Quilpué he sido testigo del trabajo que se ha llevado a cabo desde el municipio desde antes que se pusiera en marcha la ordenanza. Y si bien tuvieron 2 años para dar una solución definitiva, hay que recordar que el mega incendio que sufrimos en la región atrasó todos los planes no sólo de este tema, debido a que muchos funcionarios municipales dejaron sus deberes habituales para ir en ayuda de los damnificados. Sin embargo, no encontramos que el plazo solicitado por la alcaldesa sea algo que nuble el buen trabajo que se ha hecho en Quilpué en relación al comercio ambulante, teniendo en cuenta que Quilpué es una comuna que es vista a nivel nacional como ejemplo para trabajar este tema por Carabineros de Chile”, dijo.

Según su visión, hay que tener en cuenta que “se pidió el tiempo para adecuar un espacio público para que las personas que trabajan en la calle puedan tener un lugar digno y con las comodidades para comenzar a trabajar y salir de la informalidad”.

Ahora sólo queda ver qué postura tomará el Concejo en pleno, tras la visita de los comerciantes ambulantes. Dos años atrás, en una situación similar, algunos ediles manifestaron que el que los comerciantes fueran al Concejo era una medida de presión, por lo que esta semana habrá que ver cómo se toman, a dos años de la implementación de la ordenanza, esta intervención.

