Aldo Cornejo, ¿el gran bluff de la DC? La trastienda del fracasado regreso a la política activa del ex Alcalde de Valparaíso

Cuando el core Roy Crichton asumió en octubre de 2023 la presidencia regional de la Democracia Cristiana (DC) en Valparaíso, contó en entrevista con Puranoticia.cl que su gran anhelo era contar con Aldo Cornejo y Luis Mella para competir en la Elección Municipal 2024 por las alcaldías de Valparaíso y Quillota, respectivamente.

"Es un liderazgo potente que tenemos que cuidar y que me gustaría mucho que fuera candidato a Alcalde en Valparaíso", dijo el Consejero Regional consultado por la figura del ex Diputado y ex Alcalde de Valparaíso entre 2004 y 2008.

Así es como se dio inicio a una serie de gestiones para que Aldo Cornejo asumiera una candidatura por la Alcaldía de Valparaíso, buscando competirle voto a voto el puesto al alcalde Jorge Sharp, quien –de no mediar algún cambio de decisión a última hora– sería nuevamente candidato en busca de su segunda y última reelección.

Y aunque su nombre fue confirmado por la propia DC, luego surgió la figura de Guillermo de la Maza, quien también buscaba ser la carta de la falange por la Municipalidad porteña. Tras ello se comenzó a hablar de Primarias y ahí el ánimo de Aldo Cornejo habría comenzado a declinar, pues fuentes de Puranoticia.cl en este partido aseguran que su intención era llegar directamente a la papeleta, sin pasos previos.

Así es como se llegó al día clave, este miércoles 10 de abril, donde la DC intentó hasta última hora convencer a Aldo Cornejo para que fuera su candidato. Incluso su nombre formaba parte de la planilla oficial que el pacto «Chile contigo mejora» iba a inscribir en el Servicio Electoral (Servel), sin embargo, el ex parlamentario nunca aceptó los incesantes ofrecimientos y finalmente no se inscribió. No así De la Maza...

¿La candidatura de Aldo Cornejo fue siempre un bluff de Roy Crichton? Buscando resolver esta respuesta, Puranoticia.cl se contactó con el propio Consejero Regional que representa a la provincia de San Antonio en el órgano colegiado, quien pidió "10 minutos más" para hablar con el ex Alcalde pues, hasta la mañana de este jueves, aún no sabía si se había inscrito para participar en las Primarias. Luego no contestó más...

Uno de los dirigentes políticos que participó en estas negociaciones de «Chile contigo mejora» desclasifica nuevos antecedentes sobre la gran interrogante que deja el fracasado regreso de Aldo Cornejo a la política activa: "Aldo fue un invento de Roy porque él le pidió que fuera candidato, esperando que su nombre generara un acuerdo en todo el mundo, pero eso finalmente no resultó", afirma esta fuente que pidió mantener en reserva su identidad para no tener problemas con sus pares.

De igual forma, planteó que "como no resultó la idea que tenía Aldo Cornejo de ser directamente el candidato de todo el bloque, sin pasar por Primarias, finalmente la DC decide subir a Guillermo de la Maza, pero aún esperan convencerlo".

Cabe recordar que hasta este lunes 15 de abril hay plazo para llegar hasta el Servicio Electoral, en Santiago, a realizar modificaciones y/o rectificaciones a la lista original de ciudades en las que los bloques políticos realizarán Primarias en el país.

Otra fuente –que también pidió reserva de su identidad– comentó a Puranoticia.cl que el "bluff" de Aldo Cornejo en Valparaíso podría derivar en que de todas maneras llegue a la papeleta de la Elección Municipal de octubre, aunque fuera de pacto; o, bien, que incluso pudiera ser la carta de la Democracia Cristiana por la Gobernación Regional de Valparaíso, aunque este camino parece más difícil considerando que el Partido Socialista (PS) ya ha levantado con fuerza el nombre de Mauricio Viñambres.

"Lo que al parecer están haciendo en la Democracia Cristiana es mostrar una carta bluff en un lado, para bajarla, y proteger a otra importante", dijeron.

Quien sí decidió aparecer con su nombre y apellido en este reportaje fue Guillermo de la Maza, el flamante único candidato de la falange en este proceso con miras a quedarse con el Municipio porteño: "No hay dudas. No sé qué pasó con Aldo Cornejo, pero yo me inscribí y hoy estoy notificado como candidato de la Democracia Cristiana a las Primarias por la Alcaldía de Valparaíso. Sí, soy el único candidato de la DC por las Primarias en Valparaíso", afirmó el ex director regional de la Onemi.

Y añadió que "todos los que postulan están en su derecho, pero continuar con el proceso ya es decisión propia. Yo así lo decidí, dije que iba por la Alcaldía, me inscribí y dije que estaba dispuesto a ir a Primarias si es que fuera necesario".

De esta manera, finalmente son seis los candidatos inscritos por el pacto «Chile contigo mejora», quienes buscarán quedarse con el cupo oficialista y competir seguramente contra el alcalde Jorge Sharp: estos son Guillermo de la Maza (DC), la concejala Camila Nieto (CS), Boris Kúleba (PS), Priscilla Fleming (PPD), Sebastián Tobar (PL) y Consuelo Requena (FRVS). Uno de los nombres que se bajó a última hora de este listado fue la concejala del Partido Comunista, Alicia Zúñiga, quien no participará del proceso.

Para finalizar, cabe hacer presente que el 10 de mayo comienza el período de propaganda electoral en lugares autorizados, tanto en la vía pública como en medios de comunicación, brigadistas en las calles y elementos no fijos. Este periodo se extenderá hasta el 6 de junio, cuando también finalice la franja gratuita de propaganda en canales de televisión de libre recepción. Luego, el 8 de junio será la constitución de mesas; para finalmente, el domingo 9 de junio llevar a cabo las Primarias en todo Chile.

