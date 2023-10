El regreso de Luis Mella y potenciar a Aldo Cornejo y René Lues para Valparaíso y Viña: las grandes apuestas de la nueva DC regional

Consumada la victoria en primera vuelta de Roy Crichton Orellana, lo que lo convierte en presidente electo de la Democracia Cristiana (DC) en la región de Valparaíso, el consejero regional (core) por la provincia de San Antonio repasó con Puranoticia.cl los ejes centrales de lo que será su gestión al mando de este partido de centro-izquierda.

Vale recordar que la lista que encabezaba Crichton consiguió 699 sufragios en la elección interna del partido, quedándose con el 51% de los votos, superando de esta manera a la que presidía el ex presidente comunal de la DC en Valparaíso, Manuel Robledo (36,1%); y a la del ex consejero regional por la misma provincia, Rodrigo Bustos (12%).

Así es como la directiva regional de la Democracia Cristiana quedará presidida en la Quinta Región por Roy Crichton; como primer vicepresidente regional quedó Absalón Opazo Lazcano; como segundo vicepresidente regional estará Víctor Donoso Oyanedel; como tercer vicepresidente regional y tesorero quedará María Soledad Flores Pincheira; mientras que como secretaria regional estará Carolina Gallardo.

¿EL REGRESO DE LUIS MELLA?

En conversación con Puranoticia.cl, el flamante presidente electo de la tienda dio a conocer los ejes centrales de lo que será su gestión al mando del partido, donde adelantó que una de las primeras acciones que realizará será conversar con el ex alcalde de Quillota, Luis Mella, para que vuelva a militar en las filas de la falange.

"Una de las primeras gestiones que tengo contempladas en mi agenda de esta semana es sentarme a conversar con quien nunca debió haberse ido del partido: Luis Mella, que es un soporte que para nosotros es súper importante desde el punto de vista del humanismo cristiano. Lucho Mella representa para nosotros una luz a seguir respecto a su discurso, a su acción y a cómo encarnar el humanismo cristiano. Así que una de mis primeras gestiones será conversar con él", indicó Crichton.

Cabe tener presente que la renuncia de Luis Mella como militante de la DC se debió a que el partido apoyó el año 2021 al concejal Mauricio Ávila en las primarias con miras a la Alcaldía de Quillota, instancia en la que el entonces jefe comunal ya había manifestado públicamente su respaldo a su funcionario municipal de ese entonces, Óscar Calderón, quien terminó convirtiéndose en Alcalde.

Por este motivo sorprendió que el flamante presidente regional electo de la DC en Valparaíso adelantara que van a sostener conversaciones con el propio Óscar Calderón, con el objetivo de apoyarlo en las próximas Elecciones Municipales de octubre de 2023: "Vamos a tener conversaciones con Óscar Calderón", dijo Crichton, junto a adelantar que "en Quillota vamos a potenciar nuestra lista de concejales, donde tenemos a un cabro súper potente, que es Mauricio Ávila. También tenemos a otro concejal que es muy potente, que es Eduardo Ormazábal".

DANZA DE NOMBRES

Junto a indicar que ahora llegó el momento de "bregar por la unidad" de la Democracia Cristiana en la región de Valparaíso, el core Roy Crichton sostuvo que "nos necesitamos todos, todos somos necesarios para poner de pie a la DC y también debemos cuidar nuestros liderazgos". Es así como destacó algunos nombres:

En primer lugar, para la comuna de Valparaíso mencionó al ex diputado y ex alcalde Aldo Cornejo González, de quien dijo que "es un liderazgo potente que tenemos que cuidar y que me gustaría mucho que fuera candidato a Alcalde en Valparaíso".

Luego, continuó por la vecina comuna de Viña del Mar, proponiendo de esta manera el nombre del ex consejero regional y actual concejal de la Ciudad Jardín, René Lues Escobar, de quien sostuvo que "me gustaría mucho cuidar su liderazgo, porque ha sido un tremendo Concejal, y nos vamos a poner todos detrás de su gestión".

Para la comuna de Quilpué dio el nombre del ex gobernador provincial de Marga Marga durante la segunda administración de Michelle Bachelet, Christian Cárdenas Silva, de quien señaló que "podría ser un tremendo Alcalde para Quilpué".

Junto a recordar que para la comuna de Quillota adelantó el nombre del actual alcalde, el independiente Óscar Calderón Sánchez; Roy Crichton sostuvo que está pensando en el consejero regional Ricardo Aliaga Cruz como candidato a Alcalde por Nogales.

En la provincia de San Antonio, específicamente en la comuna homónima, aparecen dos nombres para la Alcaldía: los del concejal Manuel Meza Hinojosa y el ex edil Jorge Jorquera Castro, de quienes dijo que son "liderazgos importantes".

Para la comuna de El Quisco no titubea en su propuesta: "Natalia Carrasco va a ser nuestra candidata a Alcaldesa", dijo Crichton a Puranoticia.cl.

Por su parte, en Santo Domingo dio dos nombres, uno de los cuales lo tomó por sorpresa: el de la ex candidata a alcaldesa, Romy Farías Caballero, quien le comunicó por teléfono que "vuelve al partido con la noticia de ayer en la noche" (su triunfo electoral). A ella se suma el de la actual concejala Fabiola Contreras Fuentes.

REGRESOS

El flamante presidente electo de la Falange en la región de Valparaíso adelantó también que se la jugará durante su gestión para que algunos militantes que renunciaron o fueron expulsados del partido durante la administración de Álex Avsolomovich, regresen a él y trabajen en unidad en pro de la tienda de centro-izquierda.

"Aquí hay una nueva etapa, que es ir a invitar a todos los que se fueron o expulsaron por motivos ajenos al quehacer público, a que retornen", sostuvo.

Consultado por estos nombres, comentó que "me refiero a Mariella Valdés en Valparaíso, me refiero a Patricia Arriagada, me refiero inclusive a Marcelo Barraza. A todos hay que invitarlos a que, de forma conjunta, levantemos esta casa de toda la vida, nuestro acervo cultural, ideológico y de acción pública".

"Haremos todos los esfuerzos necesarios para que, a través de la unidad, pongamos de pie nuevamente a la DC en la región de Valparaíso", concluyó.

Finalmente, Crichton expuso que "nos vamos a poner de pie todos fuertemente para ir a recorrer las comunas y decirle que el humanismo cristiano y los partidos de centro son necesarios para una sociedad sana. Nos da mucha esperanza que con el voto obligatorio podamos tener resultados que pongan de pie a la DC".

PURANOTICIA