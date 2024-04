Aldo Cornejo le ganó la pulseada a De la Maza en la DC y ahora espera ser el candidato único del oficialismo por la Alcaldía de Valparaíso

“No sé”, es lo primero que dice Aldo Cornejo sobre si será elegido como el candidato único del sector de centro izquierda para la Alcaldía de Valparaíso. El exjefe comunal porteño y exdiputado se inscribió en la DC dentro del plazo estipulado para ser la carta de la exfalange a disputar el nombre en la papeleta de octubre, dejando atrás las aspiraciones del exdirector de la Onemi, Guillermo de la Maza y, hoy se encuentra a la espera de que los partidos de su sector definan a quién llevarán a competir contra Jorge Sharp y si eso se definirá ahora o mediante primarias.

“Entiendo que en este minuto lo que se está conversando y definiendo con los equipos negociadores de cada partido es el tema de las candidaturas y si en algunas comunas existirán o no primarias o en otras no habrá y respecto de ese tema, que significará si existe o no definitivamente una candidatura, no tengo idea, ninguna información”, explicó Cornejo.

“Yo, desde luego, estoy interesado en ser candidato a alcalde, me inscribí en el proceso de mi partido y mi partido ha propuesta mi nombre a este pacto electoral que existe para la elección municipal, pero más allá de eso no sé", añadió.

Sobre si está abierto a ir a primarias en la centro izquierda, señaló que “las primarias no son la varita mágica para resolver el problema, pero en el caso específico de Valparaíso siempre he planteado que yo prefiero, antes que la disputa política, prefiero un gran acuerdo sobre cómo recuperamos la comuna de Valparaíso. De manera que yo voy a aceptar sin duda la decisión que tomen los equipos que están determinando la candidatura. Pero, mientras eso no ocurra, no tengo nada mucho más que agregar”.

Lo que sí -añadió- es que “esta cosa tiene que terminar, entiendo en el caso de la Democracia Cristiana, en el día 7, porque el 8 la Democracia Cristiana tiene junta nacional, y esa junta nacional está convocada para ratificar las candidaturas. Entonces, no quedan muchos días como para que este tema ya se despeje”.

-Estaba interesado también el exdirector Onemi Guillermo de la Maza para ir como candidato. ¿Cómo se resolvió aquello?



No, eso está resuelto porque en el caso de la Democracia Cristiana hace algunos días atrás venció el plazo para la realización de primarias internas. En el caso de Valparaíso no habrá primarias en la DC. Y yo entiendo, puedo estar equivocado, no sé si la información es correcta, pero entiendo que la Democracia Cristiana le iba a pedir a Guillermo de la Maza que integrara la lista al Concejo Municipal, pero eso no se lo puedo confirmar. Yo estuve fuera 15, 18 días, entonces estuve completamente desvinculado de todo.

-¿Qué lo motiva a esta candidatura, tanto en lo personal como también en términos de ciudad?



Más que lo personal, a mí lo que me motiva, y por eso que tomé la decisión después de haber estado seis años fuera de la actividad política, es el estado en que se encuentra la ciudad de Valparaíso. Yo creo que Valparaíso vive una de sus peores crisis en materia de seguridad, en materia de empleo, de comercio ambulante, de desorden, de cero inversión pública y privada. Y eso me duele profundamente porque yo, sin haber nacido en Valparaíso, llegué a estudiar a los 20 años. Y nunca más he dejado de estar en la ciudad y la he representado, he vivido en ella, en fin. Y creo que ningún porteño, independientemente de su posición política, puede restarse una tarea que nos demanda a todos, que es devolverle la tranquilidad, el orden, que la gente pueda transitar por sus calles tranquilas, que podamos ordenar la actividad informal y comercial que hay en Valparaíso, que podamos darle empuje, certeza a la inversión. No hay nada, cero inversión privada. En los últimos años no se ha construido una vivienda social, no se ha abordado el tema del patrimonio, el patrimonio ha sufrido un deterioro gigantesco. Yo creo que la historia, la tradición, el prestigio de Valparaíso no merece el trato que se le ha dado en el último tiempo. Y por eso, creo yo que junto con otros, y si esta idea mía prospera, o esta candidatura prospera, yo creo que ahí hay que incorporar a todos los sectores. Yo creo que aquí se ha cometido el grave error en los últimos años de llenar de ideología la gestión municipal. Y la gestión de Valparaíso, la administración de Valparaíso, no tiene ideología.

- ¿En qué sentido?



Desde cambiarle el nombre a la alcaldía, hasta un sesgo contra la inversión privada. No, Valparaíso no es un espacio territorial para hacer un experimento ideológico. Valparaíso es una ciudad, probablemente, la más importante de Chile, con su historia. ¿Quién se puede restar a eso? Nadie. Yo creo que no tengo ninguna excusa para no hacer un esfuerzo personal y colectivo para tratar de recuperar la ciudad de Valparaíso.

- Usted ha estado alejado del mundo político representativo tras dejar el Congreso. ¿Qué ahora cambia la decisión? ¿Tiene que ver justamente con esto que dice de Valparaíso?



Mire, yo había tomado la decisión de, evidentemente, de no participar más en la política activa. Yo sigo la política de cerca, me informo, converso, pero no estaba en la primera línea. Pero cuando uno ve el estado en que está la ciudad… Yo voy mucho a Valparaíso, camino mucho a Valparaíso. La gente se acerca y pregunta qué pasa. Cuando uno ve las noticias, ve los reportajes. Ayer era una persona que acuchilla a otra en Bellavista. Claro, Carabineros llegó y desalojaron ahí el sector de Bellavista, hizo un operativo. Claro, pero es una reacción. Pero usted camina por la ciudad, y no cabe ninguna duda que hay que ordenar la ciudad. No puede ser lo que está pasando en Valparaíso. No había ocurrido nunca. Una ciudad en que se puede hacer lo que uno quiera. Y eso no es posible. En Valparaíso la gente necesita caminar por una ciudad tranquila, segura, ordenada, limpia, iluminada, con porvenir, con tranquilidad para que sus hijos salgan en la noche. Eso, créame, que me motiva profundamente. Porque yo vivía en la calle Uruguay cuando era estudiante de la Católica y no pasaba lo que hoy día reclaman los locatarios del Mercado Cardonal, que está convertida en cualquier cosa menos en espacio público. Yo creo que todos los porteños, de alguna manera, nos sentimos convocados a recuperar Valparaíso en el estado en que se encuentra.

-¿Qué pasa con lo que ha hecho el alcalde Jorge Sharp estos años? ¿Y lo que se hizo antes con Jorge Castro? ¿De dónde viene?

Mire, esta concepción ideológica de usar un territorio, una comuna, para una aventura política, personal o colectiva, eso ha sido, no corresponde en la administración de una comuna. Si usted quiere y tiene una visión del país, postule a Presidente. O postule a senador, en fin, y desde el Congreso hágalo. Pero la comuna no es para ser un experimento ideológico. Yo creo que el deterioro que tiene la ciudad Valparaíso se ha agudizado en los últimos años. No cabe ninguna duda. Ha habido aquí una cierta omisión respecto de tomar medidas para promover el orden, la seguridad. No conozco ninguna conducta proactiva en favor de seguridad de Valparaíso. En favor de las fuerzas de seguridad.

- Cuando Sharp hizo su campaña, también acusaba a los alcaldes anteriores. A usted, a Castro, a Pinto…



De mí, se lo digo con claridad y lo desafío públicamente a él, no tiene nada que decir de mi gestión municipal. Absolutamente nada. Y creo que si lo hace, falta a la verdad. Pero claro, es bastante fácil echarle la culpa al empedrado. Si yo también recibí una municipalidad con graves problemas financieros, y la devolvimos con bastante menos déficit del que yo la recibí, bastante menos endeudamiento. Lo que hayan hecho otros a mí no me compete pronunciarme. Pero yo no le eché durante toda mi gestión municipal la culpa de lo que pasaba en Valparaíso en las gestiones anteriores. Por el contrario, uno tiene que pensar para adelante. Y si uno se mete en un cargo complejo, bueno, disculpe la expresión, pero uno tiene que apechugar. Pero eso no obsta para que uno haga gestiones. No decir que todas las administraciones anteriores fueron malas. Eso no es así. Todas las gestiones anteriores pueden haber cometido errores, pueden haber tenido dificultades, falencias, pero uno no las puede calificar así, en términos globales, como gestiones que hicieron un poco menos que daño a la ciudad. Entonces, a uno lo juzgan, no por los reclamos que hace, sino que lo juzgan por la gestión que hace. Y yo respecto a la gestión, creo que es una mala gestión. Y ahí están los resultados.

- Esto se define en los próximos días. ¿Usted cómo ve el panorama de esta definición? Porque también hay intereses en otros partidos del sector de participar con sus propios candidatos.

No, por supuesto. Yo creo que todos los precandidatos tienen el legítimo derecho a postularse, en fin. Yo en eso no tengo ninguna objeción, pero las cosas son como son y no como uno quiere. Aquí hay una definición política de un pacto electoral, se están juntando, reuniendo, entiendo, contra el reloj, para tomar definiciones, y uno tiene que acatar esas definiciones. Porque uno es militante de un partido, y no de una montonera, y en consecuencia y yo lo que resuelven los presidentes de partidos es una cuestión que naturalmente voy a respetar.

- ¿Preferiría primarias o que se decida antes?



Mire, la verdad es que no tengo una preferencia especial. Yo habría preferido con más tiempo haber generado un gran acuerdo. Todavía creo que es tiempo de hacerlo, incluso después de las definiciones que se tomen respecto a lo que hay que hacer en Valparaíso. Porque lo que hay que hacer en Valparaíso, créame, en algún ámbito, requiere bastante coraje y definición y respaldo político. Mire, yo voy a esperar tranquilo qué es lo que resuelvan los partidos.

- Y en ese gran acuerdo que usted menciona, ¿a quién se podría incluir?



A todo el mundo que quiera incluirse. Yo no tengo problemas que sea gente de derecha, gente de cualquier partido, que esté dispuesta a suscribir a un compromiso que nos permita sacar adelante a Valparaíso. Un compromiso que nos permita ordenar la ciudad, un compromiso que nos permita un programa de emergencia para recuperar el tema de la actividad económica, el comercio establecido, ordenar el comercio ambulante e ilegal, preocuparse de que la gente viva tranquila en sus barrios. Eso también requiere un compromiso y una acción. Creo que el municipio puede hacer mucho en esa materia, mucho. Ver cómo reactivamos Valparaíso, cómo le devolvemos el lugar que tiene que tener. Y eso todos pueden aportar, todos. Yo creo que a diferencia de la actual Administración Municipal, que ha sido muy excluyente, nosotros necesitamos una nueva Administración Municipal que sea lo más inclusiva posible.

