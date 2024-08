Alcalde Óscar Calderón define hoja de ruta para regularizar observaciones detectadas por la Contraloría en el mall de Quillota

Tras una reunión con el contralor regional de la República en Valparaíso, Ricardo Betancourt, el alcalde de Quillota, Óscar Calderón, instruyó una hoja de ruta para subsanar la totalidad de las observaciones levantadas por el órgano fiscalizador en el proceso de construcción y autorización del Shopping Mall Quillota, y que hoy constituye el principal centro comercial de la capital provincial. De esta manera, la autoridad busca subsanar las observaciones, relevar la inversión privada y, por sobre todo, "defender las centenares de fuentes de empleo que existen en el lugar”.

Cabe recordar que los trabajos de construcción del establecimiento comenzaron en el año 2014 y se extendieron durante tres años, durante la gestión del ex alcalde Luis Mella. En total, se otorgaron nueve permisos de obra para construir en cuatro predios ubicados en la avenida Condell, en Quillota. Todas estas construcciones conforman el centro comercial Paseo Shopping Quillota, las cuales fueron recepcionadas en forma definitiva y parcial por medio de sendos certificados de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Quillota.

En ese sentido, el otorgamiento de tales permisos y recepciones supuso que se ajustaban a la zonificación territorial determinada en el Plan Regulador Comunal y cumplían la normativa urbanística legal y reglamentaria. Se otorgaron 91 patentes, todas en carácter definitivas, generando un importante núcleo de suministro de bienes y servicios a la comunidad, fuente de trabajo para cientos de personas, en forma directa o indirecta, a través de proveedores y actividades relacionadas.

INVESTIGACION DE CONTRALORIA

Pero durante el año 2023, la Contraloría Regional de Valparaíso llevó a cabo la lnvestigaci6n Especial N°890, a partir de una denuncia realizada por un particular respecto de posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos de edificación y recepciones de obra para el funcionamiento del centro comercial.

Tal como lo informó oportunamente Puranoticia.cl, esta investigación se cerró el 2 de mayo de 2024, concluyendo que el emplazamiento del mall no se ajusta a las normas urbanísticas establecidas en el Plan Regulador Comunal vigente, incumple la cantidad mínima de estacionamientos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Plan Regulador Comunal.

De igual forma, concluye que para el otorgamiento de los permisos de edificación del proyecto se omitió el Estudio de lmpacto sobre el Transporte Urbano y que el comodato de un área de equipamiento entregado por el Municipio, pero que la empresa titular del proyecto utilizó para localizar una parte de las estacionamientos, no sería válido por no haberse acreditado una finalidad de carácter público. Finalmente, se habría incumplido el coeficiente de ocupación del suelo informado en el Certificado de lnformaciones Previa, y las recepciones parciales de obra en permisos que forman parte del centro omercial se estimaron no ajustadas a la normativa, concluyéndose la falta de una recepción definitiva municipal total del proyecto.

Las observaciones llevaron a la Contraloría a concluir que es inviable la posibilidad que se hubiesen otorgado las patentes comerciales para el ejercicio de esas actividades en el centro comercial, por lo que se ordenó al Municipio de Quillota adoptar acciones y medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias, entre ellas, elaborar y llevar a cabo un plan de trabajo, que incluya plazas, acciones e intervinientes para resolver el cuestionamiento del emplazamiento, exigir la cantidad de estacionamientos mínimos, regularizar la situación contractual del área de equipamiento municipal entregada en comodato y la recepción definitiva total del proyecto. También ordenó un sumario administrativo para definir las responsabilidades del caso.

HOJA DE RUTA

El resultado de la fiscalización fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal de Quillota, en sesión extraordinaria celebrada el 9 de mayo de 2024, instancia donde se informó la decisión del alcalde Óscar Calderón de acatar las instrucciones del órgano contralor y ejecutar todas las medidas necesarias para regularizar las observaciones planteadas, sin perjuicio del sumario administrativo que se instruirá.

Además, el jefe comunal se reunió semanas atrás con el Contralor Regional de Valparaíso, a quien le compartió la hoja de ruta para cumplir cabalmente con cada una de las observaciones planteadas en el informe, a través de un plan de trabajo para abordar la observaciones urbanísticas y constructivas, y la regularización de la ocupación del terreno municipal utilizado coma parte de las estacionamientos del centro comercial, en virtud del comodato cuestionado.

“Contraloría Regional ha cumplido con su rol de fiscalización y nosotros debemos acatar y resolver tal como se lo hemos planteado al contralor. La ciudadanía juzgará lo que hizo o no hizo el Alcalde de la época, y no es mi rol hoy buscar culpables ni deslizar responsabilidades en otras reparticiones como lo hizo el ex jefe comunal. Eso no lo hago yo. Eso es tarea de Contraloría", expuso Calderón.

De igual forma, el Alcalde de Quillota complementó diciendo que "hoy lo importante es responderle a Contraloría y responderle a los cientos de trabajadores que laboran en un centro comercial que es un aporte importante para la ciudad, que genera inversión, empleo y desarrollo para la ciudad”.

De acuerdo al plan de trabajo para responder a Contraloría, se definió un plazo de 90 días para levantar una propuesta de solución a cada una de las observaciones.

PURANOTICIA